Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over de Grands Prix in het Midden-Oosten. De races in Bahrein en Saoedi-Arabië werden begin dit jaar al van de kalender gehaald, maar het is geen geheim dat de F1-top wil dat deze races alsnog doorgaan. Formule 1-CEO Stefano Domenicali bevestigt dat ze aan een soort noodplan werken.

Door de onrust in het Midden-Oosten bestaat er veel onduidelijkheid over het wel of niet doorgaan van de races in het gebied. Begin dit jaar werd er al besloten om de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië voorlopig te schrappen, terwijl er nog veel onzekerheid bestaat over de races in Qatar en Abu Dhabi. Inmiddels lijkt het erop dat de F1-top toch wil racen in Bahrein en Saoedi-Arabië, en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een plan.

Meer over Stefano Domenicali F1-baas hint op ingrijpende regelwijzigingen

'We zijn entertainment'

Dat er plannen zijn, bevestigt Formule 1-CEO Domenicali in een interview met L'Equipe: "We moeten, net als tijdens Covid, proberen zo pragmatisch mogelijk te zijn. Het feit dat we tot nu toe de races in Bahrein en Jeddah hebben geschrapt, komt doordat we wisten dat het op dat moment niet logisch was om daarheen te gaan."

"Zeker omdat wij entertainment zijn; een sport die vreugde en plezier brengt. Je moet naar een plek gaan waar je die sfeer ook echt voelt. We hopen, voor de Formule 1, maar vooral voor de wereld, dat de situatie zo snel mogelijk een positieve wending neemt."

Wat is de situatie nu?

In de tussentijd gaan ze er wel vanuit dat er zal worden geracet: "Promotors zoals in Qatar en Abu Dhabi verkopen al tickets, en de verkoop loopt erg, erg goed. Er komt wel een moment waarop we beslissingen moete nemen, want het is niet zoals bij een voetbalwedstrijd waar slechts twee teams en 22 spelers zijn en waar je makkelijk iets kan veranderen. Voor ons spelen logistieke complexiteit en kosten mee..."

Domenicali wil niet loslaten op basis waarvan ze zoiets kunnen beslissen: "Ik wil niet teveel in detail treden. Of het nu gaat om het einde van het jaar of het inhalen van één of beide races, de beslissing zal in de komende maanden worden genomen, wanneer het moment daar is. Om eerlijk te zijn denk ik dat het onmogelijk is om beide races alsnog te laten doorgaan. En zelfs één race zal niet makkelijk zijn. Er zijn niet veel beschikbare tijdslots."

Ligt er een noodplan op tafel?

Er werd eerder al gesproken over een herplanning tussen de races in Bakoe en Singapore. Domenicali is daar eerlijk over: "Precies. Ik kan bevestigen dat we een noodplan hebben. En als we de twee races aan het einde van het seizoen niet kunnen doorgaan omdat de oorlog nog niet voorbij is, dan hebben we het alternatieven."

Na de race in Las Vegas gaat het seizoen dan ook 'gewoon' verder: "Nee, dat zal niet de laatste race op de kalender zijn. Dat kan ik wel bevestigen."