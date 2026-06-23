De invoering van de nieuwe ADUO-regels voor 2026 zorgt nu al voor strategische spelletjes achter de schermen van de Formule 1. Volgens wereldkampioen van 1996 Damon Hill houden verschillende fabrikanten bewust prestaties achter om later voordeel te behalen binnen het nieuwe ontwikkelingssysteem. Opvallend genoeg werd juist Red Bull tijdens de eerste beoordeling aangewezen als fabrikant met de sterkste verbrandingsmotor.

Het ADUO-systeem (Additional Development and Upgrade Opportunities) werd ingevoerd om de verschillen tussen motorleveranciers vanaf 2026 te verkleinen. Fabrikanten die achterop raken, krijgen extra mogelijkheden om hun motoren verder te ontwikkelen. Daardoor ontstaat volgens kenners echter ook ruimte voor tactische spelletjes.

Red Bull weigert mee te doen aan 'spelletjes'

Voorafgaand aan de Grand Prix van Barcelona kreeg Red Bull-teambaas Laurent Mekies vragen over geruchten dat sommige motorfabrikanten bewust niet het volledige vermogen zouden tonen. Zo werd gespeculeerd dat Mercedes zijn krachtbron niet op maximale capaciteit liet draaien, terwijl andere teams hetzelfde zouden doen om een groter ontwikkelingsvoordeel af te dwingen.

Mekies wilde daar echter niets van weten. De Fransman benadrukte dat Red Bull simpelweg kijkt naar de krachtsverhoudingen zoals die zichtbaar zijn op de baan. Volgens hem blijft Mercedes voorlopig de referentie binnen het huidige veld, ongeacht alle speculaties over verborgen prestaties en strategische manoeuvres.

Hill vermoedt bewuste misleiding van concurrenten

In de podcast The Undercut stelde Hill dat meerdere teams mogelijk bewust minder laten zien dan ze daadwerkelijk in huis hebben. Volgens de voormalig wereldkampioen vrezen fabrikanten dat ze later worden beperkt wanneer blijkt dat hun motor te sterk is ten opzichte van de concurrentie.

"Het lijkt erop dat sommige teams hun kaarten tegen de borst houden", aldus Hill. "Ze willen voorkomen dat ze later worden geraakt door het ADUO-systeem. Daarom laten ze nu misschien niet zien wat er echt mogelijk is. Pas wanneer de regels zijn aangepast, kunnen ze hun volledige potentieel onthullen."

F1-analist Mark Hughes ging nog een stap verder. Volgens hem kan het zelfs zo zijn dat Mercedes en Ferrari elkaar voortdurend in de gaten houden en daardoor allebei bewust niet het achterste van hun tong laten zien. Daardoor zou Red Bull tijdens de eerste meting als sterkste motorfabrikant uit de bus zijn gekomen. Hughes vond het veelzeggend dat Ferrari direct na de eerste ADUO-beoordeling de Grand Prix van Barcelona won met Lewis Hamilton. Hill kon zich vinden in die theorie en concludeerde dat het simpelweg een nieuw strategisch element is binnen de toch al complexe wereld van de Formule 1.