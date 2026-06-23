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Hill beticht fabrikanten van 'spelletjes': "Zo ontlopen ze ADUO-regeling"

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Hill beticht fabrikanten van 'spelletjes': "Zo ontlopen ze ADUO-regeling"

De invoering van de nieuwe ADUO-regels voor 2026 zorgt nu al voor strategische spelletjes achter de schermen van de Formule 1. Volgens wereldkampioen van 1996 Damon Hill houden verschillende fabrikanten bewust prestaties achter om later voordeel te behalen binnen het nieuwe ontwikkelingssysteem. Opvallend genoeg werd juist Red Bull tijdens de eerste beoordeling aangewezen als fabrikant met de sterkste verbrandingsmotor.

Het ADUO-systeem (Additional Development and Upgrade Opportunities) werd ingevoerd om de verschillen tussen motorleveranciers vanaf 2026 te verkleinen. Fabrikanten die achterop raken, krijgen extra mogelijkheden om hun motoren verder te ontwikkelen. Daardoor ontstaat volgens kenners echter ook ruimte voor tactische spelletjes.

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Red Bull weigert mee te doen aan 'spelletjes'

Voorafgaand aan de Grand Prix van Barcelona kreeg Red Bull-teambaas Laurent Mekies vragen over geruchten dat sommige motorfabrikanten bewust niet het volledige vermogen zouden tonen. Zo werd gespeculeerd dat Mercedes zijn krachtbron niet op maximale capaciteit liet draaien, terwijl andere teams hetzelfde zouden doen om een groter ontwikkelingsvoordeel af te dwingen.

Mekies wilde daar echter niets van weten. De Fransman benadrukte dat Red Bull simpelweg kijkt naar de krachtsverhoudingen zoals die zichtbaar zijn op de baan. Volgens hem blijft Mercedes voorlopig de referentie binnen het huidige veld, ongeacht alle speculaties over verborgen prestaties en strategische manoeuvres.

Hill vermoedt bewuste misleiding van concurrenten

In de podcast The Undercut stelde Hill dat meerdere teams mogelijk bewust minder laten zien dan ze daadwerkelijk in huis hebben. Volgens de voormalig wereldkampioen vrezen fabrikanten dat ze later worden beperkt wanneer blijkt dat hun motor te sterk is ten opzichte van de concurrentie.

"Het lijkt erop dat sommige teams hun kaarten tegen de borst houden", aldus Hill. "Ze willen voorkomen dat ze later worden geraakt door het ADUO-systeem. Daarom laten ze nu misschien niet zien wat er echt mogelijk is. Pas wanneer de regels zijn aangepast, kunnen ze hun volledige potentieel onthullen."

F1-analist Mark Hughes ging nog een stap verder. Volgens hem kan het zelfs zo zijn dat Mercedes en Ferrari elkaar voortdurend in de gaten houden en daardoor allebei bewust niet het achterste van hun tong laten zien. Daardoor zou Red Bull tijdens de eerste meting als sterkste motorfabrikant uit de bus zijn gekomen. Hughes vond het veelzeggend dat Ferrari direct na de eerste ADUO-beoordeling de Grand Prix van Barcelona won met Lewis Hamilton. Hill kon zich vinden in die theorie en concludeerde dat het simpelweg een nieuw strategisch element is binnen de toch al complexe wereld van de Formule 1.

f(1)orum

Posts: 10.148

Is RBR eens een keertje het braafste jongetje van de klas, worden ze meteen keihard afgestraft.

  • 11
  • 23 jun 2026 - 14:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Damon Hill

Reacties (9)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.148

    Is RBR eens een keertje het braafste jongetje van de klas, worden ze meteen keihard afgestraft.

    • + 11
    • 23 jun 2026 - 14:49
    • F1jos

      Posts: 5.393

      Eerlijkheid duurt het langst.

      • + 2
      • 23 jun 2026 - 15:38
    • elflitso

      Posts: 1.923

      Wie weet wat er al klaar ligt op de plank van RBR-PT. Dus dat ze die ontwikkelfase al achter de rug hebben.

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 19:37
  • schwantz34

    Posts: 42.242

    Prestaties op de baan moeten altijd leidend zijn (zo werkt het token systeem in de Moto GP ook al jaren perfect, en zonder gezeik of politieke spelletjes van welke fabrikant dan ook) al het andere is je reinste politieke BS!

    • + 9
    • 23 jun 2026 - 15:06
    • Need5Speed

      Posts: 3.998

      Precies!

      Al werkt het net even anders, omdat sommige PU's bij meerdere teams worden ingezet. Maar dat kan simpelweg op worden gelost door alleen naar de beste prestaties te kijken ongeacht hoeveel klanten er zijn - niet naar een gemiddelde (Manor reed indertijd ook met een Mercedes krachtbron).

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 15:40
  • RonHymer

    Posts: 179

    Je kan niet anders dan je pet af doen voor Wolff. Elk seizoen weer de beste schaakspeler.

    • + 3
    • 23 jun 2026 - 15:36
    • SEN1

      Posts: 2.781

      Klopt. Toto is de beste teambaas binnen de F1. Zonder twijfel.

      • + 2
      • 23 jun 2026 - 15:51
    • RonHymer

      Posts: 179

      Zeker eens. Tot het vervelende aan toe soms.

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 17:01
  • mr.Monza

    Posts: 10.091

    Bij Ferrari spelen een aantal dingen mee, motoren guru Wolf Zimmermann, nu Audi, was projectleider en onder zijn leiding werd een zeer innovatieve motor ontworpen, met oa. een stalen cilinderkop en een uniek inlaatsysteem.
    Op de testbank bleek de Zimmermann motor zeer sterk, maar ook zeer onbetrouwbaar.
    Geprobeerd werd dit te verbeteren, zonder resultaat wat Ferrari tevreden stelde.
    Een groot deel van het ontwerp ging op de schop, met als gevolg een ontwerp achterstand.
    Zimmermann accepteerde ondertussen een grote zak geld van Audi, een groot verlies voor Ferrari imho.

    De keuzes die vervolgens gemaakt werden hebben, bewust of onbewust, het motorvermogen beïnvloedt.
    De kleinere turbo, in de eerste plaats ontworpen om de startprestaties en de respons bij lage toerentallen te verbeteren, maar wel ten ten koste van het maximale vermogen.
    Dit voordeel was van korte duur aangezien de FIA de startprocedure om veiligheidsredenen heeft aangepast, waardoor Ferrari's voordeel effectief teniet werd gedaan.

    De FTM-achtervleugel, een ​​kleine vin achter de uitlaatpijp die extra downforce genereert , maar doordat de tegendruk van de uitlaatgassen toeneemt, neemt het motorvermogen ook enigszins af .

    Tot slot was er Ferrari's beslissing om een ​​motor te ontwerpen inclusief nieuwe cilinderkop, die bij relatief hoge temperaturen kon werken . Het doel was om kleinere radiatoren gebruiken voor aerodynamische doeleinden.
    Al deze keuzes hebben bewust of onbewust voor een kleiner motorvermogen gezorgd.

    Als Ferrari dit allemaal bewust heeft gedaan om de initiële ontwerpachterstand goed te maken door te gokken op een ADUO toekenning waarmee ze dus in 2026 en 2027 twee, totaal dus 4, aanpassingen mogen doen, hebben ze wat mij betreft gegokt en toch stevig gewonnen.

    • + 4
    • 23 jun 2026 - 16:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Datum
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Damon Hill -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 17 sep 1960 (65)
  • Geb. plaats Hampstead, London, UK, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,82 m
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