De hittegolf in Europa kan aankomend weekend voor de nodige hoofdbrekens zorgen bij de Grand Prix van Oostenrijk. Het is de verwachting dat de temperaturen op de Red Bull Ring tot ver boven de dertig graden Celsius kunnen oplopen, en dat kan gevolgen hebben voor teams, coureurs én fans.

Het Formule 1-circus gaat aankomend weekend verder met de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring in Spielberg. De race in de deelstaat Stiermarken is zeer populair, vooral onder fans van Max Verstappen. De tribunes zitten altijd vol met oranjefans, die bivakkeren op nabijgelegen campings. De race vormt altijd een uitdaging voor de coureurs, maar nu er een hittegolf door Europa trekt, komen daar extra uitdagingen bij.

Extra uitdagingen voor teams en coureurs

Het is immers niet alleen bloedheet in Nederland, maar ook in onder meer Oostenrijk. Het wordt in Spielberg in de aankomende dagen net geen dertig graden Celsius, maar het is de verwachting dat het kwik voor het raceweekend weer gaat stijgen. Volgens de huidige weermodellen wordt het op vrijdag tijdens de vrije trainingen 31 graden Celsius, maar zal het wel bewolkt zijn. Op zaterdag wordt het 32 graden Celsius, terwijl het op zondag tijdens de Grand Prix ook 30 graden Celsius wordt.

Voor de coureurs vormt deze hitte een extra uitdaging. De FIA zal vrijwel zeker een hittewaarschuwing afgeven, wat betekent dat de coureurs een koelvest mogen dragen. Ze zijn niet verplicht om dit te doen, en het is bekend dat onder meer Max Verstappen geen fan is van deze innovatie. Daarnaast zullen ze voorafgaand aan de sessies er alles aan doen om koel te blijven.

Voor de teams vormt dit weer ook een grote uitdaging, want het kan invloed hebben op de strategie. De baantemperatuur zal hoger liggen dan normaal het geval is, en het kan er ook voor zorgen dat de banden sneller slijten. Bij het team van Mercedes zullen ze de situatie extra in de gaten houden, omdat recent duidelijk werd dat hun motorproblemen mede worden veroorzaakt door hoge temperaturen.

Gevolgen voor de fans

Ook voor de aanwezige fans vormt de hittegolf een extra uitdaging, want ook op de tribunes moeten ze op hun gezondheid letten. Fans zullen genoeg moeten drinken, en ze zullen ook goed moeten smeren.