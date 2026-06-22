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Hittegolf zorgt voor zorgen voor F1-race in Oostenrijk

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Hittegolf zorgt voor zorgen voor F1-race in Oostenrijk

De hittegolf in Europa kan aankomend weekend voor de nodige hoofdbrekens zorgen bij de Grand Prix van Oostenrijk. Het is de verwachting dat de temperaturen op de Red Bull Ring tot ver boven de dertig graden Celsius kunnen oplopen, en dat kan gevolgen hebben voor teams, coureurs én fans.

Het Formule 1-circus gaat aankomend weekend verder met de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring in Spielberg. De race in de deelstaat Stiermarken is zeer populair, vooral onder fans van Max Verstappen. De tribunes zitten altijd vol met oranjefans, die bivakkeren op nabijgelegen campings. De race vormt altijd een uitdaging voor de coureurs, maar nu er een hittegolf door Europa trekt, komen daar extra uitdagingen bij.

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Extra uitdagingen voor teams en coureurs

Het is immers niet alleen bloedheet in Nederland, maar ook in onder meer Oostenrijk. Het wordt in Spielberg in de aankomende dagen net geen dertig graden Celsius, maar het is de verwachting dat het kwik voor het raceweekend weer gaat stijgen. Volgens de huidige weermodellen wordt het op vrijdag tijdens de vrije trainingen 31 graden Celsius, maar zal het wel bewolkt zijn. Op zaterdag wordt het 32 graden Celsius, terwijl het op zondag tijdens de Grand Prix ook 30 graden Celsius wordt.

Voor de coureurs vormt deze hitte een extra uitdaging. De FIA zal vrijwel zeker een hittewaarschuwing afgeven, wat betekent dat de coureurs een koelvest mogen dragen. Ze zijn niet verplicht om dit te doen, en het is bekend dat onder meer Max Verstappen geen fan is van deze innovatie. Daarnaast zullen ze voorafgaand aan de sessies er alles aan doen om koel te blijven.

Voor de teams vormt dit weer ook een grote uitdaging, want het kan invloed hebben op de strategie. De baantemperatuur zal hoger liggen dan normaal het geval is, en het kan er ook voor zorgen dat de banden sneller slijten. Bij het team van Mercedes zullen ze de situatie extra in de gaten houden, omdat recent duidelijk werd dat hun motorproblemen mede worden veroorzaakt door hoge temperaturen.

Gevolgen voor de fans

Ook voor de aanwezige fans vormt de hittegolf een extra uitdaging, want ook op de tribunes moeten ze op hun gezondheid letten. Fans zullen genoeg moeten drinken, en ze zullen ook goed moeten smeren.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.472

Ach ja, de grootste hoop fans komen toch voor Max met hun belachelijke oranje t-shirtjes.....en moeten we met hun medelijden hebben?...welnee, de meeste zijn toch paupers.

Kijk, met die paar fans van de andere teams, en dat zijn er niet zoveel,.....daar moeten we zuinig op zijn toch?
Dat zijn na... [Lees verder]

  • 12
  • 22 jun 2026 - 09:52
F1 Nieuws GP Oostenrijk 2026

Reacties (24)

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  • The Wolf

    Posts: 1.065

    Zuipen jongens, zorg goed voor jezelf!

    • + 2
    • 22 jun 2026 - 08:30
    • d@nny

      Posts: 3.623

      Idd. Een jaar of 7(?) geleden was het ook bloedheet in Oostenrijk, midden to hoog in de 30 graden volgens mij. Bezoek dat de tribunes verliet om schaduw op te zoeken etc..

      Beetje hitte moeten mensen niet meteen gaan paniekeren. En zoals je zegt, gewoon flik door drinken, d’r is daar over het algemeen genoeg alcohol!

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 12:52
    • schwantz34

      Posts: 42.235

      Gewoon als een dolle hydrateren en smeren, anders escaleert de bull volledig uit de hand!

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 13:16
    • The Wolf

      Posts: 1.065

      vroegah, toen waren F1 fans nog echte kerels, die hydrateerde zichzelf net zo lang totdat ze niet meer op d'r poten konden staan, ff braken, en hop verder hydrateren, mooie tijden

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 13:18
  • monzaron

    Posts: 1.047

    Met 7pers, 2 koelkasten en een gas bbq op camping Pink moet het lukken. 🍻

    • + 2
    • 22 jun 2026 - 08:38
    • f(1)orum

      Posts: 10.142

      Met 7 persen kun je inderdaad 2 koelkasten vullen ;-)

      • + 3
      • 22 jun 2026 - 09:26
    • snailer

      Posts: 33.523

      Ik vind gas altijd lastig drinken.

      • + 3
      • 22 jun 2026 - 09:41
  • Flexwing

    Posts: 414

    Lekker voor de accu's
    Gaan vast veel uitvallen

    • + 2
    • 22 jun 2026 - 09:26
  • snailer

    Posts: 33.523

    Ik voorzie veel Mercedes batterijen smelten. En mega aero ontregelende gaten in het chassis.

    • + 2
    • 22 jun 2026 - 09:40
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.472

    Ach ja, de grootste hoop fans komen toch voor Max met hun belachelijke oranje t-shirtjes.....en moeten we met hun medelijden hebben?...welnee, de meeste zijn toch paupers.

    Kijk, met die paar fans van de andere teams, en dat zijn er niet zoveel,.....daar moeten we zuinig op zijn toch?
    Dat zijn namelijk de hoger opgeleiden mensen.

    • + 12
    • 22 jun 2026 - 09:52
    • F1jos

      Posts: 5.387

      Tegenwoordig zijn de voetbalfans ook hoog opgeleid, een kaartje voor de WK is minimaal €1000.

      • + 2
      • 22 jun 2026 - 10:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.472

      Plus reis en verblijf...

      Onvoorstelbaar dat men voor die sport zoveel uitgeeft.

      En wat is voetbal nu eigenlijk....lopen ze daar 'n in hun korte broek achter 'n bal te rennen...en als ze hem hebben, schoppen ze hem weg.... intelligente sport hoor.

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 10:31
    • Starscreamer

      Posts: 1.474

      Dat noemen ze 90 minuten achter een dode koe aan lopen XD

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 11:19
    • f(1)orum

      Posts: 10.142

      "Dat zijn namelijk de hoger opgeleiden mensen."
      Kweenie of bouwkraanwerkers nou echt fan zijn van de andere teams?

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 11:22
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.472

      Zulke mensen kijken altijd op je neer forum

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 11:29
    • Bertrand Gachot

      Posts: 925

      @ouwe helemaal mee eens: Ik heb zelf 2 doctoraal studies afgerond, 1 promotie en een medaille van de “kempense vierdaagse van 1994” ik ben inmiddels voorzitter van de Woody63 fanclub afdeling Baskenland!

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 12:10
  • Knalpijp

    Posts: 2.457

    Straatfeest

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 09:57
  • Knalpijp

    Posts: 2.457

    Iedereen kijkt toch voetbal!!

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 09:58
  • AUDI_F1

    Posts: 3.903

    Voor de coureurs is het helemaal geen probleem, die zijn voor 100% afgetraind.
    Maar voor toeschouwers die op de camping liggen, naar circuit gaan, een feestje van maken en een biertje drinken, en s'avonds nog een feestje met bbq en drank, ja die hebben het veel moeilijker.

    • + 1
    • 22 jun 2026 - 10:21
    • schwantz34

      Posts: 42.235

      Ik ga dit hele weekend naar de TT, en neem Vrijdag en Zaterdag gewoon mijn visparaplu, heel veel bevroren flessen Spa, en een grote bus factor 50 mee om maar zo min mogelijk last van die brandende zon te hebben en energie te sparen voor Zondag.

      Want dan gaat het dak eraf, en gaat Schwanzie helemaal los, en helemaal aan het gas!

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 12:24
    • Pietje Bell

      Posts: 35.412

      Machtig mooi weekend voor de motorliefhebbers natuurlijk, maaaar .....
      Vrijdag 37 graden in de schaduw
      Zaterdag 34 graden en
      Zondag 30 graden in de schaduw, pffffff.
      Maar goed dat je 's avonds naar huis toe kunt gaan @Schwantz.

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 13:19
  • Damon Hill

    Posts: 19.814

    Doet me ergens denken aan de Franse GP van 1990, die ik nooit live meegemaakt heb maar een paar keer heb teruggekeken. Misschien wel de eerste GP waardoor Adrian Newey zo bekend werd. Hij werkt toen het kleine, niet bepaald succesvolle, team van Leyton House. Het zou tijdens die Franse GP echter zo absurd heet worden dat het asfalt bijna smolt. Andere teams moesten om de haverklap nieuwe banden halen, pitstop na pitstop na pitstop. Maar Adrian Newey had iets voor zijn eigen wagens bedacht waardoor die banden gewoon heel bleven en ze niet naar binnen moesten.

    En zo kwamen de Leyton Houses van Capelli en Gugelmin doodleuk 1 & 2 te liggen. Helaas ging eerst de auto van Gugelmin kapot, en kreeg later ook de auto van Capelli kuren, waardoor hij de eerste plek aan Prost moest geven en 2e werd. Maar... het was het eerste huzarenstukje van Newey die daarna een jaar later naar Williams ging.

    Zeker de moeite waard om terug te kijken!

    • + 3
    • 22 jun 2026 - 11:27
    • Starscreamer

      Posts: 1.474

      Man 1990 toen keek ik zo nu en dan bij opa (ik was altijd voor de rode) een paar ronden en kreeg ik mijn 1e Nintendo XD en mijn vrouw was nog een dreumes :P

      • + 0
      • 22 jun 2026 - 11:36
    • Damon Hill

      Posts: 19.814

      @Starscreamer,
      Zelf keek ik pas vanaf 1994, maar op gegeven moment ben ik al die races van de periode Senna en Prost terug gaan kijken, omdat ik gewoon heel nieuwsgierig was. En het was absoluut de moeite waard!

      Over games gesproken, ik heb Grand Prix 2 echt helemaal grijs gespeeld (later ook nog Grand Prix 3, maar vooral 2).

      • + 1
      • 22 jun 2026 - 11:52

AT Grand Prix van Oostenrijk

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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  • Race

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Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
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Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
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Monaco
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Oostenrijk
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Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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