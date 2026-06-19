Het lijkt erop dat de Formule 1-serieus nadenkt over het organiseren van een sprintrace in Monaco. Voor volgend jaar is nog niet vastgesteld welke circuits de sprintraces mogen organiseren, en mogelijk wil men dus in de krappe straatjes van Monaco een sprint organiseren.

De sprintraces moeten volgens de F1-top voor extra spektakel zorgen in een raceweekend. Na een aantal jaren is nog steeds niet iedereen fan, maar de sprintweekenden zitten wel bomvol actie. Begin dit jaar zijn er al de nodige sprintraces verreden in China, Miami en Canada, en later dit jaar wordt er ook in onder meer Zandvoort gesprint. Voor volgend jaar ligt alles nog steeds open, en het lijkt erop dat de F1-top grootste plannen heeft.

Wat is het plan?

Volgens RMC Motori hebben de hoge heren van de Formule 1-top een bijzonder plannetje bedacht. Het medium schrijft dat Monaco één van de kanshebbers is voor een sprintrace in 2027. Er is nog geen officiële bevestiging, maar volgens RMC Motori hebben de mensen van F1-eigenaar Liberty Media wel al met de organisatoren van de Grand Prix van Monaco gesproken.

De reden om een sprintrace te organiseren in Monaco, zou vooral bij de kwalificatie liggen. De kwalificatie in de krappe straten van Monaco is elk jaar weer een hoogtepunt, en als er met het sprintformat wordt gewerkt, zijn er twee kwalificatiesessies. De F1-top zou het dus wel zien zitten om een spectaculaire sprint kwalificatie op vrijdag te organiseren, waarna op zaterdag de sprintrace en de gewone kwalificatie worden georganiseerd.

Waarom zou dit een goed idee zijn?

Dat de hoge heren van de sport zouden denken aan een sprintrace in Monaco, zorgt voor verbazing. Het historische stratencircuit van Monaco staat immers bekend als een plek waar inhalen vrijwel onmogelijk is. Twee weken geleden was de race in Monaco wel een spektakel, maar dat kwam niet door de inhaalacties. Veel coureurs reden weer in treintjes, en het was niet mogelijk om in te halen. Of een sprintrace in Monaco dan een goed idee is, valt nog te bezien.

De race in Monaco werd twee weken geleden gewonnen door Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan reed een dijk van een race, en kwam met een ruime voorsprong op Lewis Hamilton over de streep.