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'F1-top denkt aan sprintrace in Monaco'

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'F1-top denkt aan sprintrace in Monaco'

Het lijkt erop dat de Formule 1-serieus nadenkt over het organiseren van een sprintrace in Monaco. Voor volgend jaar is nog niet vastgesteld welke circuits de sprintraces mogen organiseren, en mogelijk wil men dus in de krappe straatjes van Monaco een sprint organiseren.

De sprintraces moeten volgens de F1-top voor extra spektakel zorgen in een raceweekend. Na een aantal jaren is nog steeds niet iedereen fan, maar de sprintweekenden zitten wel bomvol actie. Begin dit jaar zijn er al de nodige sprintraces verreden in China, Miami en Canada, en later dit jaar wordt er ook in onder meer Zandvoort gesprint. Voor volgend jaar ligt alles nog steeds open, en het lijkt erop dat de F1-top grootste plannen heeft.

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Wat is het plan?

Volgens RMC Motori hebben de hoge heren van de Formule 1-top een bijzonder plannetje bedacht. Het medium schrijft dat Monaco één van de kanshebbers is voor een sprintrace in 2027. Er is nog geen officiële bevestiging, maar volgens RMC Motori hebben de mensen van F1-eigenaar Liberty Media wel al met de organisatoren van de Grand Prix van Monaco gesproken.

De reden om een sprintrace te organiseren in Monaco, zou vooral bij de kwalificatie liggen. De kwalificatie in de krappe straten van Monaco is elk jaar weer een hoogtepunt, en als er met het sprintformat wordt gewerkt, zijn er twee kwalificatiesessies. De F1-top zou het dus wel zien zitten om een spectaculaire sprint kwalificatie op vrijdag te organiseren, waarna op zaterdag de sprintrace en de gewone kwalificatie worden georganiseerd.

Waarom zou dit een goed idee zijn?

Dat de hoge heren van de sport zouden denken aan een sprintrace in Monaco, zorgt voor verbazing. Het historische stratencircuit van Monaco staat immers bekend als een plek waar inhalen vrijwel onmogelijk is. Twee weken geleden was de race in Monaco wel een spektakel, maar dat kwam niet door de inhaalacties. Veel coureurs reden weer in treintjes, en het was niet mogelijk om in te halen. Of een sprintrace in Monaco dan een goed idee is, valt nog te bezien.

De race in Monaco werd twee weken geleden gewonnen door Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan reed een dijk van een race, en kwam met een ruime voorsprong op Lewis Hamilton over de streep.

Bertrand Gachot

Posts: 914

1 kwali en 1 sprint en dan opbokken

  • 3
  • 19 jun 2026 - 17:00
F1 Nieuws GP Monaco 2026

Reacties (9)

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  • Maximo

    Posts: 9.893

    Vreselijke GP, het enige nuttige aan een sprintrace daar is dat er dan nog een kwalificatie is, de race kan mij gestolen worden

    • + 1
    • 19 jun 2026 - 16:59
  • Bertrand Gachot

    Posts: 913

    1 kwali en 1 sprint en dan opbokken

    • + 3
    • 19 jun 2026 - 17:00
  • Need5Speed

    Posts: 3.987

    Goed idee! Helemaal voor! Alles beter dan een race over de volle lengte daar!

    Oh... gaat die niet weg dan?

    • + 2
    • 19 jun 2026 - 17:02
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.458

    Natuurlijk, laten we Ouw-sjagerijn nog meer dwars zitten met nog meer "spektakel" daar in dat zootje aan de Middellandse Zee.

    • + 1
    • 19 jun 2026 - 17:16
    • schwantz34

      Posts: 42.222

      Die knuppels van de F1 hebben de meesterlijke gave om van Ouw-sjagerijn een Ouw-supersjagerijn te maken!

      • + 1
      • 19 jun 2026 - 18:44
  • Pleen

    Posts: 939

    Stop the BS!!!

    • + 2
    • 19 jun 2026 - 17:24
  • red slow

    Posts: 3.338

    Ik zie liever de chicane verdwijnen bij het uitkomen van de tunnel. Maakt dat een mooi rechtstuk en je kan dan nog een inhaalactie verwachten.

    • + 2
    • 19 jun 2026 - 18:08
  • schwantz34

    Posts: 42.222

    Briljant idee, twee keer dezelfde voorspelbare start/finish uitslag in één weekend. Ik zeg doen!

    • + 1
    • 19 jun 2026 - 18:16
  • StevenQ

    Posts: 10.550

    Beter idee, we houden een weekend in Monaco met 4 kwalificatiesessies, de gemiddeld beste krijgt 25 punten

    • + 2
    • 19 jun 2026 - 18:34

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-
Bahrein
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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