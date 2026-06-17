De organisatie van de nieuwe Spaanse Grand Prix in Madrid heeft er alle vertrouwen in dat het nieuwe circuit op tijd af is. De werkzaamheden aan de Madring zijn nog in volle gang, terwijl de race al over een paar maanden op het programma staat. De organisatie stelt dat ze desnoods 24 uur lang doorwerken om alles op tijd af te krijgen.

De Spaanse Grand Prix wordt vanaf dit jaar niet meer in Barcelona verreden. De F1-top heeft een grote deal gesloten met Madrid, waar een gloednieuw circuit wordt gebouwd rondom het IFEMA-complex. De nieuwe Madring is momenteel in aanbouw, en alhoewel het asfalt al is gelegd, moet er nog zeer veel gebeuren. Het asfaltlint ligt momenteel in een soort maanlandschap waar verder nog niets te vinden is. Het lijkt dus een race tegen de klok te worden.

Wat is de stand van zaken?

In Madrid kijken ze daar anders tegenaan, en ze hebben er alle vertrouwen in dat alles op tijd af zal zijn. Chief Operations Officer Carlos Jimenez laat aan persbureau Reuters weten wat de stand van zaken is: "We zijn nu bezig met de elfde maand van de werkzaamheden, en het verkrijgen van alle vergunningen heeft twaalf maanden geduurd. Het meest ingewikkelde gedeelte, afgezien van de baan, is nu achter de rug. In het zuiden is de baan klaar, in het noorden zal het terrein over drie weken gereed zijn."

'We kunnen doorwerken in de nacht'

Waar het asfalt al is gelegd, lijkt er nog veel te moeten gebeuren aan de faciliteiten en de tribunes. Jimenez lijkt zich hier echter weinig zorgen over te maken: "We gaan waarschijnlijk over twee weken beginnen met het opzetten van de tijdelijke constructies, de tribunes en de hospitality-faciliteiten."

Om alles op tijd af te krijgen, moet er nog heel erg veel gebeuren. In Madrid zijn ze zich daarvan bewust, maar ze gaan ervan uit dat alles gereed is als het Formule 1-circus arriveert: "Het kan zijn dat we misschien tijdens de nachten moeten doorwerken. We hebben dus wat buffertijd ingebouwd en we kunnen ook nachtdiensten gaan draaien. We hebben namelijk een vergunning die toestaat dat we 24 uur per dag kunnen werken."

De nieuwe Spaanse Grand Prix staat op de F1-kalender voor 13 september, en vormt de afsluiter van het Europese gedeelte van het seizoen.