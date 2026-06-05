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Red Bull en McLaren openen de aanval met updates in Monaco

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Red Bull en McLaren openen de aanval met updates in Monaco

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal updates doorgevoerd voor de Grand Prix van Monaco dit weekend. De meest opvallende verandering is de achtervleugel, en Red Bull is hiermee zeker niet het enige team dat met veranderingen op de proppen komt. Ook bij McLaren introduceren ze dit weekend veel nieuwe onderdelen.

Op donderdag viel al op dat veel teams de nodige aanpassingen hebben doorgevoerd aan de achtervleugels. De FIA heeft besloten dat ze dit weekend geen gebruik mogen maken van de actieve aerodynamica, en dat betekent dat de teams kunnen experimenteren met de vleugels. Op de delen waar normaal gesproken de activatiesystemen voor de Straight Mode zitten, zijn er dit weekend een soort extra vleugeltjes zichtbaar.

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Red Bull grijpt in

Uit de documenten van de FIA blijkt wat de teams precies hebben aangepast. Red Bull legt uit dat ze een centraal element hebben toegevoegd aan de vleugel, waar ze ook een aantal extra onderdelen op hebben gezet. Volgens Red Bull moet die voor een betere load zorgen, om de afwezigheid van de Straight Mode op te vangen.

Red Bull heeft daarnaast besloten om de auto's van Max Verstappen en Isack Hadjar op een aantal punten aan te passen zodat ze beter bij Monaco passen. Red Bull heeft het bodywork rondom de koeling van de brake ducts aan de voorkant aangepast, en dat geldt ook voor delen van de voorwielophanging en de engine cover en de sidepods. Dit moet voor een betere koeling zorgen in Monaco, waar de snelheden veel lager liggen dan normaal.

De aanpassingen van Mercedes

Op donderdag bleek ook dat het team van Mercedes een aantal ingrijpende veranderingen heeft doorgevoerd aan de achtervleugel. Uit de documenten van de FIA blijkt dat dit de enige verandering is die ze voor dit weekend hebben doorgevoerd. Mercedes legt uit dat ze extra winglets hebben toegevoegd op de plek waar normaal gesproken de systemen voor de Straight Mode zitten. Volgens het team moet dit voor meer downforce en drag zorgen op dit punt van de auto.

Wat heeft McLaren gedaan?

Het team van McLaren heeft ervoor gekozen om dit weekend een aantal grotere updates door te voeren. De Britse renstal heeft, net als Red Bull, voor een aantal circuit-specifieke aanpassingen gekozen waarmee ze hopen te kunnen aanvallen in Monaco. Zo hebben ze de voorwielophanging aangepast en hebben ze ook met het oog op de koeling een aantal veranderingen doorgevoerd.

Ook bij McLaren werden er op donderdag veranderingen aan de achtervleugel gespot, en het team legt uit dat ze hiermee de aerodynamische load willen verbeteren. 

Wat doen de andere teams?

Naast Mercedes, Red Bull en McLaren kiezen alle andere teams ervoor om speciale onderdelen voor Monaco mee te nemen. De meeste teams hebben ook veranderingen doorgevoerd aan de achtervleugels, al zijn deze minder in het oog springend dan bij Red Bull en Mercedes.

Pietje Bell

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  • 3
  • 5 jun 2026 - 11:43
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Mercedes McLaren Red Bull Racing GP Monaco 2026

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
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Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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