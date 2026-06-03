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'F1-kopstukken durven zich uit te spreken tegen Ben Sulayem'

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'F1-kopstukken durven zich uit te spreken tegen Ben Sulayem'

Het lijkt er sterk op dat veel prominenten in de Formule 1-wereld zich niet durven uit te spreken tegen FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Het kopstuk van de FIA zorgde recent weer voor ophef met een voorgestelde regelwijziging, maar vanuit de F1-wereld bleef het opvallend stil. Het lijkt erop dat men vreest voor een straf als ze zich wél uitspreken.

Ben Sulayem is sinds eind 2021 de president van de FIA, en in de afgelopen jaren zorgde hij voor veel controverse. Belangrijke kopstukken van de FIA vertrokken, Ben Sulayem zorgde voor ophef met zijn uitspraken en hij paste de FIA-regels op meerdere punten aan. Vorige week lekte uit dat hij de statuten wil wijzigen, waardoor er geen maximaal aantal ambtstermijnen is voor de FIA-president. Hierdoor kan hij langer aan de macht blijven.

Meer over Mohammed Ben Sulayem Ben Sulayem doet nieuwe machtsgreep en wil FIA-regels wijzigen

Ben Sulayem doet nieuwe machtsgreep en wil FIA-regels wijzigen

28 mei

Stilte rondom rechtszaak

Dit nieuws zorgde voor de nodige ophef onder de fans, maar vanuit de F1-wereld bleef het muisstil. BBC-verslaggever Andrew Benson schrijft in zijn Q&A voor de Britse omroep dat men in de Formule 1-wereld zich niet durft uit te spreken. Hij wijst op een eerdere rel: "Ben Sulayem en het verkiezingsproces van de FIA worden momenteel onderzocht in een Franse rechtbank, door een aantal van coureur en presidentschapskandidaat Laura Villars."

Waarom is het zo stil?

Ook over deze zaak is het opvallend stil in de Formule 1-wereld: "Er heerst al sinds het begin van zijn eerste termijn een grote onrust over de manier waarop Ben Sulayem zich gedraagt, en daar is in de afgelopen jaren weinig aan veranderd."

De reden voor het feit dat vrijwel iedereen zwijgt, is volgens de BBC-verslaggever zeer duidelijk: "Tegelijkertijd zijn de mensen in de Formule 1-wereld zeer terughoudend om zich in het openbaar uit te spreken over deze kwestie, omdat ze bang zijn voor represailles."

Niet de eerste controversiële FIA-baas

Volgens Benson is het echter niet zo dat Ben Sulayem de eerste FIA-president is die de regels op zijn eigen manier interpreteert. Hij wijst bijvoorbeeld naar Jean-Marie Balestre, die een hoofdrol speelde in een belangrijke scene uit de wereldberoemde documentaire over Ayrton Senna. In deze scene is te zien hoe Balestre de coureurs toesnauwt dat de beste beslissing, zijn beslissing is.

Amper tegenstand

Ben Sulayem kreeg in de afgelopen jaren weinig tegengas. Vlak voor de presidentschapsverkiezingen van vorig jaar werden de regels aangepast, waardoor het voor tegenstanders haast onmogelijk was om deel te nemen aan de strijd. Zo trok Carlos Sainz senior zich al voor de verkiezingen terug, kon Tim Mayer geen vuist maken en stapte Villars naar de rechter. De uitkomst van die zaak is nog niet duidelijk.

da_bartman

Posts: 6.632

Onze schraivert is in de titel het woordje "niet" vergeten.

  • 2
  • 3 jun 2026 - 14:52
F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem

Reacties (2)

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  • da_bartman

    Posts: 6.632

    Onze schraivert is in de titel het woordje "niet" vergeten.

    • + 2
    • 3 jun 2026 - 14:52
    • JH56

      Posts: 366

      Business as usual

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 14:58

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Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AE
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, AE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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