Weerupdate: Regenrace in Canada lijkt onvermijdelijk

De Grand Prix van Canada gaat over een paar uur van start, en iedereen in de paddock houdt de weerradars in de gaten. Het gaat al dagen over mogelijke regen, maar heftige buien lijken uitgesloten. Momenteel is het gestopt met regenen, maar dat betekent niet dat men ervan uitgaat dat ze op slicks kunnen rijden.

Het weer kan een grote rol gaan spelen in de Grand Prix van vandaag op het Circuit Gilles Villeneuve. Waar het in de afgelopen paar dagen nog zonnig en aangenaam was in Montreal, zagen de coureurs vooral grijze lucht toen ze vanochtend uit hun raam keken. De temperaturen zijn ook veel lager dan in de afgelopen dagen, en dat kan ervoor zorgen dat het water op de baan niet, of veel langzamer, gaat opdrogen.

Wat is de huidige situatie?

Het regende vanochtend licht in Montreal, en op dit moment is het droog. Door de koude temperaturen zullen de plassen echter niet snel opdrogen, en het lijkt erop dat het de rest van de dag wisselvallig blijft. De FIA laat in hun laatste weerupdate weten dat ze lichte regenval of mistige omstandigheden verwachten voor de rest van de dag. Later in de ochtend kunnen er nog wat kleine buitjes vallen in Canada, maar het lijkt er niet op dat de neerslag stevig zal zijn.

Het is daarnaast de verwachting dat de regen in de loop van de middag zal afnemen, maar dat betekent niet dat de baan droog is als de Grand Prix van start gaat. Het blijft immers koud, er blijft een kans op mist en de meeste kenners gaan er dan ook vanuit dat de intermediates uit de kast moeten worden gehaald. De kans is dus heel erg groot dat de eerste regenrace van het jaar voor de deur staat.

De extra uitdaging

De koude omstandigheden vormen hoe dan ook een extra uitdaging voor de teams en de coureurs, want als ze toch kiezen voor slicks, wordt het lastiger om deze op temperatuur te krijgen. Wat het weer ook gaat brengen; het wordt sowieso een uitdaging.

Reacties (15)

  • NyckVrieskast

    Posts: 1.337

    Jos doet nu op dit moment een regendansje

    • + 1
    • 24 mei 2026 - 15:54
  • Politik

    Posts: 9.948

    Leuk joh, een beetje natte omstandigheden.
    Zal de enige factor zijn die (naar mijn gevoel) Mercedes van een overwinning af kan houden.

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 15:57
    • Joeppp

      Posts: 8.598

      Mwoah, een boze Kimi en arrogante George kunnen ook helpen om elkaar in de weg te zitten.

      • + 2
      • 24 mei 2026 - 16:10
    • Politik

      Posts: 9.948

      Maar dat kan ook bij nat weer in een gevecht om P9 toch:)

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 16:18
    • Joeppp

      Posts: 8.598

      Sport is toch vaak hopen en na afloop een teleurstelling totdat de hoop een keer uitkomt en het er dan jaren over hebben :).

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 17:09
  • Larry Perkins

    Posts: 65.225

    Van mij mag het gaan hozen, heb mijn eigen tv waterdicht ingepakt en bekijk de GP bij mijn buurvrouw vanuit een overdekte jacuzzi.
    Tijdens minder spannende momenten gaat ze koppie onder om 'speciale handelingen' te verrichten...

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 16:04
    • jd2000

      Posts: 7.741

      Goed van je Larry dat je een manier hebt gevonden om een vermakelijke race te zien!

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 16:45
    • F1fever

      Posts: 741

      @Larry:
      Heb je de full wet beharing gemonteerd, niet dat je onder haar vandaan slipt...

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 17:27
  • schwantz34

    Posts: 42.051

    Gelukkig is het in Indianapolis wel droog, dus de Indy 500 kan vooralsnog gewoon lekker op tijd (18.45) van start gaan.

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 16:08
    • Joeppp

      Posts: 8.598

      Is die vandaag? Dacht dat de Indy altijd samenviel met Monaco maar dank voor de tip.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 16:11
    • schwantz34

      Posts: 42.051

      👍

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 16:42
    • hupholland

      Posts: 9.923

      De Indy is gewoon op de 'vaste' datum, Monaco is voor dit jaar (en de komende) wat verder naar achteren geschoven en wordt voortaan begin Juni verreden. Dit om de kalender geografisch gezien iets logischer te maken. Maar met 3 weken tussen Miami en Canada is dat nog niet echt een succes als je het mij vraagt. Ook niet handig dat Montreal en Indy in dezelfde tijdzone liggen en dat dit eigenlijk veel meer clasht dan Monaco en Indy.
      Wat betreft de 'vaste' datum; Indy is gekoppeld aan Memorial Day, dat op de laatste maandag in Mei valt. Indy valt normaal dus altijd op de laatste zondag van Mei, behalve als die zondag 31 Mei is.

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 16:49
    • Larry Perkins

      Posts: 65.225

      En André Rieu is nu as we speak op NPO1.
      De Indy 500 sluit daarop aan. Wat worden we weer verwend...

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 17:12
  • Snork

    Posts: 22.530

    Chaos!

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 16:18
    • Larry Perkins

      Posts: 65.225

      snuifmafketel

      Ja jij niet, maar dat is vast voor onder het komende bericht van Juan...

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 16:28

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

