De Grand Prix van Canada gaat over een paar uur van start, en iedereen in de paddock houdt de weerradars in de gaten. Het gaat al dagen over mogelijke regen, maar heftige buien lijken uitgesloten. Momenteel is het gestopt met regenen, maar dat betekent niet dat men ervan uitgaat dat ze op slicks kunnen rijden.

Het weer kan een grote rol gaan spelen in de Grand Prix van vandaag op het Circuit Gilles Villeneuve. Waar het in de afgelopen paar dagen nog zonnig en aangenaam was in Montreal, zagen de coureurs vooral grijze lucht toen ze vanochtend uit hun raam keken. De temperaturen zijn ook veel lager dan in de afgelopen dagen, en dat kan ervoor zorgen dat het water op de baan niet, of veel langzamer, gaat opdrogen.

Wat is de huidige situatie?

Het regende vanochtend licht in Montreal, en op dit moment is het droog. Door de koude temperaturen zullen de plassen echter niet snel opdrogen, en het lijkt erop dat het de rest van de dag wisselvallig blijft. De FIA laat in hun laatste weerupdate weten dat ze lichte regenval of mistige omstandigheden verwachten voor de rest van de dag. Later in de ochtend kunnen er nog wat kleine buitjes vallen in Canada, maar het lijkt er niet op dat de neerslag stevig zal zijn.

Het is daarnaast de verwachting dat de regen in de loop van de middag zal afnemen, maar dat betekent niet dat de baan droog is als de Grand Prix van start gaat. Het blijft immers koud, er blijft een kans op mist en de meeste kenners gaan er dan ook vanuit dat de intermediates uit de kast moeten worden gehaald. De kans is dus heel erg groot dat de eerste regenrace van het jaar voor de deur staat.

De extra uitdaging

De koude omstandigheden vormen hoe dan ook een extra uitdaging voor de teams en de coureurs, want als ze toch kiezen voor slicks, wordt het lastiger om deze op temperatuur te krijgen. Wat het weer ook gaat brengen; het wordt sowieso een uitdaging.