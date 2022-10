Horner prijst Verstappen de hemel in: "Hij is van een andere planeet"

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend in Japan voor de beslissing in de kampioensstrijd. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef de race op het circuit van Suzuka op zijn naam. Na een kleine verwarring over het aantal punten was hij officieel wereldkampioen. Christian Horner is zeer complimenteus.

Verstappen presteert het gehele seizoen al op de toppen van zijn kunnen. Hij eindigde bijna elke Grand Prix op het podium en won tevens zeer veel races. De Nederlandse coureur profiteerde van de problemen bij concurrent Ferrari en kon mede daardoor een enorme voorsprong opbouwen in het kampioenschap. Verstappen besliste de strijd en kan in theorie achterover leunen in de resterende races.

Andere planeet

Verstappens teambaas Christian Horner is in ieder geval zeer trots op zijn coureur. De Britse teambaas van Red Bull sprak zich in Japan uit tegenover de internationale media: "Om dit te doen met nog vier races te gaan is echt wonderbaarlijk. Max was dit seizoen van een andere planeet en heeft het kampioenschap echt gedomineerd. Hij reed dit jaar rond met volwassenheid en ook overtuiging."

Topvorm

Horner wil echter nog niet achterover gaan leunen in de laatste vier races van het seizoen. De Brit weet dat er nog genoeg doelen zijn die zijn team moet halen: "Max is nu in de topvorm van zijn leven. Hij rijdt echt ongelooflijk goed en het team presteert exceptioneel. De kracht en diepte binnen onze organisatie is gewoon immens. Wij zijn heel erg trots op het team en Max. We gaan genieten van dit moment maar we moeten ons blijven focussen op de constructeurstitel en de tweede plek in het WK van Checo."