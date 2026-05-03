Verstappen moet zich melden bij de stewards in Miami: Straf lonkt

Max Verstappen staat onder een vergrootglas tijdens de Grand Prix van Miami. De Nederlander moet vrezen voor een onderzoek van de stewards, nadat hij mogelijk een overtreding beging bij het verlaten van de pitstraat.

De race in Miami verliep allesbehalve vlekkeloos voor Verstappen. De Red Bull-coureur kende nog een degelijke start, maar ging in de tweede bocht de fout in en maakte een volledige spin. Opvallend genoeg kon hij zijn weg zonder grote schade vervolgen.

Stewards onderzoeken pitincident Verstappen

Tijdens een safety car-periode dook Verstappen naar binnen voor een nieuwe set harde banden, in een poging terrein goed te maken. Die strategische zet leverde echter meteen een nieuw vraagstuk op voor de wedstrijdleiding.

Bij het uitrijden van de pitstraat zou Verstappen namelijk over de witte lijn zijn gegaan, iets wat volgens de reglementen niet is toegestaan. Daardoor kwam zijn actie direct onder de aandacht van de stewards.

Beslissing volgt na afloop van de race

Inmiddels werd duidelijk dat het vermeende incident niet tijdens de race zelf wordt afgehandeld zou worden. De stewards hebben besloten om de situatie pas na de finish uitgebreid te analyseren.

Dat betekent dat Verstappen voorlopig in onzekerheid verkeert over een mogelijke straf. De uitkomst van het onderzoek kan zo nog een flinke impact hebben op zijn eindklassering in Miami.

Een en al chaos in Miami

Verstappen kende een zeer enerverende race in Miami. Nadat de Nederlander spinde en een vroege pitstop had gemaakt, kwam hij na een spectaculaire inhaalactie toch tot de vijfde plek. Na een rondenlang gevecht met George Russell, haalde hij nipt voor de finishlijn Charles Leclerc in die een mankement had aan zijn Ferrari

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (19)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.159

    Ik persoonlijk vind het flauwe kul....maar regels zijn regels.

    • + 4
    • 3 mei 2026 - 20:50
    • Di Stefano

      Posts: 363

      Flauwekul dat het pas na de race wordt onderzocht? Inderdaad.

      • + 3
      • 3 mei 2026 - 20:58
  • Larry Perkins

    Posts: 64.727

    Maar Russell is ook nog niet save:
    "Russell has been noted for moving under braking." (MS Global)

    • + 5
    • 3 mei 2026 - 20:52
  • Snork

    Posts: 22.458

    Lonkt?
    Dat is in de zin dat iets aantrekkelijk is.
    Een straf dreigt. Is betere woordkeuze.

    • + 6
    • 3 mei 2026 - 20:53
    • Larry Perkins

      Posts: 64.727

      "Donkere wolken hangen Verstappen boven het hoofd."

      • + 2
      • 3 mei 2026 - 20:59
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.555

    Waarom is er geen enkel herhaling geweest van deze mogelijke overtreding en moeten ze dit pas na de race afhandelen.

    • + 14
    • 3 mei 2026 - 20:57
    • trucker0werner

      Posts: 538

      dacht dat het ging om het moment dat max naar buiten werd geduwd naar de ingang van de pistraat.
      Zo werd verteld door de engelse commentaar.
      Hij kon toen net de paaltje bollard missen.
      Dat was echter ook al weer aantal ronde na de safety car.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 21:11
    • hupholland

      Posts: 9.869

      bij Sky hebben ze t wel ff terug gekeken en daar konden ze geen overtreding waarnemen. Als het duidelijk is, is het ook gewoon direct een straf, dan ga je niet nog met een coureur overleggen ofzo.
      Over het algemeen ga ik ervan uit dat de stewards gewoon hun werk naar eer en geweten doen, maar als ik nu zie wat ze zichzelf nog allemaal op de hals halen na de race, dan moet is dat wat mij betreft toch wel een typisch gevalletje scheids die de wedstrijd niet aanvoelt.

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 21:20
    • Hagueian

      Posts: 8.694

      Ze gaan veel te vaak overleggen. Fout is fout en goed is goed. Heb je de coureur niet voor nodig. Team kan altijd in beroep.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 21:26
  • Williams_F1

    Posts: 1.425

    Foei max, niet meer doen.
    Vreselijke overtreding ook maar regels zijn regels..

    • + 3
    • 3 mei 2026 - 20:59
  • Larry Perkins

    Posts: 64.727

    Max Verstappen: "Well done. I don't even know. We should've won. Good try, good effort nice to see the progress nice try. We can get back to winning, we can make it easier for ourselves, let's keep pushing."

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 21:03
  • schwantz34

    Posts: 41.974

    Waren die stewarts tijdens de race te druk bezig met klaverjassen ofzo dat ze geen tijd hadden om hier direct naar te kijken, ipv nu weer dit zoveelste slappe achteraf geuoweh++r?

    • + 2
    • 3 mei 2026 - 21:08
  • Cherokee

    Posts: 5.385

    Dit lijkt me toch wel heel erg simpel: over de lijn, 5 sec. straf, niet over de lijn, niks, niet te zien, ook niks. Niet zo moeilijk toch?

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 21:09
    • schwantz34

      Posts: 41.974

      Voor normale stervelingen zal dit (voor de stewarts blijkbaar enorme hoofdpijndossier van wel of niet een band volledig over het witte lijntje ) blijkbaar wel veels te hoog gegrepen zijn!

      • + 1
      • 3 mei 2026 - 21:17
  • DRS-zone

    Posts: 449

    Het zal eens een keer niet.

    Ze moeten hem altijd hebben als ze kunnen. De FIA laat zich enorm kennen

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 21:15
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.415

    Waarom moet dit na de race ?

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 21:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.159

      Omdat ze het voor de race nog niet hebben gezien Felipe.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 21:22
  • Hagueian

    Posts: 8.694

    Belachelijk weer hoe lang ze er over doen. Dit kan je makkelijk tijdens de race doen. De FIA blijft een lachertje. Dit is zwart wit, fout of niet fout. Wat een prutsers. En de regie miste een hoop dingen vandaag.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 21:24
  • Quovadis

    Posts: 292

    het belangrijkste doel van de FIA: The show must go on! verpesten doen ze wel na de race - hoeveel er niet na de race bekeken wordt.....onderbemand? of gewoon voorkomen van negatief commentaar in het persmomentje...
    Vandaag voor het eerst weer eens gekeken via de belg (gratis middels vpn), maar nee ik ben nog lang niet om om weer een abo te nemen.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 21:24

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

