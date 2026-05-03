Max Verstappen staat onder een vergrootglas tijdens de Grand Prix van Miami. De Nederlander moet vrezen voor een onderzoek van de stewards, nadat hij mogelijk een overtreding beging bij het verlaten van de pitstraat.

De race in Miami verliep allesbehalve vlekkeloos voor Verstappen. De Red Bull-coureur kende nog een degelijke start, maar ging in de tweede bocht de fout in en maakte een volledige spin. Opvallend genoeg kon hij zijn weg zonder grote schade vervolgen.

Stewards onderzoeken pitincident Verstappen

Tijdens een safety car-periode dook Verstappen naar binnen voor een nieuwe set harde banden, in een poging terrein goed te maken. Die strategische zet leverde echter meteen een nieuw vraagstuk op voor de wedstrijdleiding.

Bij het uitrijden van de pitstraat zou Verstappen namelijk over de witte lijn zijn gegaan, iets wat volgens de reglementen niet is toegestaan. Daardoor kwam zijn actie direct onder de aandacht van de stewards.

Beslissing volgt na afloop van de race

Inmiddels werd duidelijk dat het vermeende incident niet tijdens de race zelf wordt afgehandeld zou worden. De stewards hebben besloten om de situatie pas na de finish uitgebreid te analyseren.

Dat betekent dat Verstappen voorlopig in onzekerheid verkeert over een mogelijke straf. De uitkomst van het onderzoek kan zo nog een flinke impact hebben op zijn eindklassering in Miami.

Een en al chaos in Miami

Verstappen kende een zeer enerverende race in Miami. Nadat de Nederlander spinde en een vroege pitstop had gemaakt, kwam hij na een spectaculaire inhaalactie toch tot de vijfde plek. Na een rondenlang gevecht met George Russell, haalde hij nipt voor de finishlijn Charles Leclerc in die een mankement had aan zijn Ferrari.