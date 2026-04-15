user icon
icon

Verstappen onder druk gezet: Nürburgring presenteert ijzersterke deelnemerslijst

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen maakt aankomend weekend zijn comeback op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlandse coureur neemt samen met Lucas Auer deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring, en hij zal het gaan opnemen tegen een zeer breed startveld. Een aantal ijzersterke coureurs zal hem het vuur aan de schenen leggen.

Verstappen is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Vorige maand nam hij deel aan de NLS2-race, en door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft hij ook de mogelijkheid om aankomend weekend te rijden. Hij grijpt deze kans met twee handen aan, en zal voor het eerst samen met Auer gaan rijden. Zijn andere teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella ontbreken vanwege andere verplichtingen in het WEC.

Door de clash met het WEC-weekend in Imola ontbreken er een aantal grote namen, maar dat betekent niet dat het deelnemersveld verzwakt is. Sterker nog, met 132 auto's verschijnt er een enorm deelnemersveld aan de start van de twee 4-uursraces. Verstappen komt in zijn Mercedes-AMG GT3 uit in de SP 9-klasse, en hier zal hij het opnemen tegen 36 andere auto's.

Wie moet Verstappen in de gaten houden?

Verstappen kan zich zeker nog niet rijk rekenen, ook omdat er zeer veel ervaren mannen aan de start verschijnen. Ze is de Audi met startnummer 16 van Scherer Sport een gevaarlijke tegenstander. De wagen wordt bestuurd door Christopher Haase, die een prachtig gevecht uitvocht met Verstappen tijdens de NLS2-race. De extreem ervaren Haase wordt dit weekend bijgestaan door de ervaren Britten Alexander Sims en Ben Green.

Verder staan er nog een aantal Nürburgring-specialisten op de deelnemerslijst, zoals Christian Krögnes, die een Aston Martin deelt met Nicki Thiim. De zusterauto van Verstappens team wordt bestuurd door het ervaren fabriekstrio Maro Engel, Fabian Schiller en Luca Stolz. 

Wat gaat Lulham doen?

Opvallend genoeg staat ook Verstappens protegé Chris Lulham op de deelnemerslijst. De Brit nam vorig jaar samen met Verstappen deel aan twee NLS-races, en maakt onderdeel uit van Verstappen Racing. In de kwalificatieraces bestuurt hij ook een Mercedes, maar niet die van Verstappens team. Hij staat ingeschreven op de auto met startnummer 26, die hij deelt met Adam Christodoulou en Mikaël Grenier. Om het nog opvallender te maken, staat Lulham ook ingeschreven op een Mercedes-AMG GT4 die uitkomt in de SP 10-klasse.

Larry Perkins

Posts: 64.345

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.319

    Voor wie het interesseert hier de deelnemerslijst van as weekend.

    This is the entry list of the @24hnbr qualifier 2026 #maxverstappen #racing
    #nordschleife #greenhell

    www.instagram.com/p/DXJiP3bjBsH/

    * Herhaalde plaatsing.

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 16:30
    • Larry Perkins

      Posts: 64.345

      Lance Stroll ontbreekt nog steeds op de lijst, of staat hij ingeschreven als Lanze Hermann?

      • + 3
      • 15 apr 2026 - 17:47
    • Pietje Bell

      Posts: 34.319

      Hij gaat dit weekend weer lekker varen met zijn vriendin met het gigantische jacht van zijn vader.
      Pure aanname voordat hier weer commentaar op komt. [niet van jou uiteraard]

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 18:02
    • Larry Perkins

      Posts: 64.345

      Ik las dat ie weer lekker ging varen met de vriendin van zijn vader met het gigantische jacht van zijn vriendin...

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 18:07
    • Pietje Bell

      Posts: 34.319

      Oh, dat zou ook wel kunnen.
      Ho, wacht ff. Zijn vriendin Yael kan zich geen jacht veroorloven.

      Ze had op 17-jarige leeftijd een relatie met miljardair Brandon Korff
      (toen 34) gedurende 3 jaar.
      Vervolgens 3 jaar samengewoond met de beste zanger van Israël wiens vader miljardair is en heeft nu weer een relatie met de zoon van een miljardair.
      Ze heeft iets met miljardairs. Bron: Wiki.

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 20:01
    • Pietje Bell

      Posts: 34.319

      " Brandon Korff and Yael Shelbia at Galen Center on March 13, 2019 in Los Angeles, California. "

      Hij 34 jaar en zij 17 jaar. Kon bijna haar vader zijn.

      ibb.co/SDVv1bT4

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 21:01
    • snailer

      Posts: 32.391

      Ik zag haar laatst op een brug staan die over de rivier loopt. Bij die brug ligt een scheepswerf waar jachten tot 120 meter lang worden gebouwd.

      Ze zat te staren naar een jacht daar. Denk dat ze op zoek was naar een multimiljardair.

      • + 0
      • 15 apr 2026 - 21:20
  • elflitso

    Posts: 1.852

    Wada onzinnige header weer. Max wil niks liever dan racen tegen de besten. Dat het daar druk wordt met 132 auto's ja dat kan ik me voorstellen.

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 20:02
  • snailer

    Posts: 32.391

    Als ik 1 ding niet geloof is dat Verstappen druk ervaart van deelnemers.

    • + 1
    • 15 apr 2026 - 20:37

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar