Max Verstappen maakt aankomend weekend zijn comeback op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlandse coureur neemt samen met Lucas Auer deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring, en hij zal het gaan opnemen tegen een zeer breed startveld. Een aantal ijzersterke coureurs zal hem het vuur aan de schenen leggen.

Verstappen is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Vorige maand nam hij deel aan de NLS2-race, en door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft hij ook de mogelijkheid om aankomend weekend te rijden. Hij grijpt deze kans met twee handen aan, en zal voor het eerst samen met Auer gaan rijden. Zijn andere teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella ontbreken vanwege andere verplichtingen in het WEC.

Door de clash met het WEC-weekend in Imola ontbreken er een aantal grote namen, maar dat betekent niet dat het deelnemersveld verzwakt is. Sterker nog, met 132 auto's verschijnt er een enorm deelnemersveld aan de start van de twee 4-uursraces. Verstappen komt in zijn Mercedes-AMG GT3 uit in de SP 9-klasse, en hier zal hij het opnemen tegen 36 andere auto's.

Wie moet Verstappen in de gaten houden?

Verstappen kan zich zeker nog niet rijk rekenen, ook omdat er zeer veel ervaren mannen aan de start verschijnen. Ze is de Audi met startnummer 16 van Scherer Sport een gevaarlijke tegenstander. De wagen wordt bestuurd door Christopher Haase, die een prachtig gevecht uitvocht met Verstappen tijdens de NLS2-race. De extreem ervaren Haase wordt dit weekend bijgestaan door de ervaren Britten Alexander Sims en Ben Green.

Verder staan er nog een aantal Nürburgring-specialisten op de deelnemerslijst, zoals Christian Krögnes, die een Aston Martin deelt met Nicki Thiim. De zusterauto van Verstappens team wordt bestuurd door het ervaren fabriekstrio Maro Engel, Fabian Schiller en Luca Stolz.

Wat gaat Lulham doen?

Opvallend genoeg staat ook Verstappens protegé Chris Lulham op de deelnemerslijst. De Brit nam vorig jaar samen met Verstappen deel aan twee NLS-races, en maakt onderdeel uit van Verstappen Racing. In de kwalificatieraces bestuurt hij ook een Mercedes, maar niet die van Verstappens team. Hij staat ingeschreven op de auto met startnummer 26, die hij deelt met Adam Christodoulou en Mikaël Grenier. Om het nog opvallender te maken, staat Lulham ook ingeschreven op een Mercedes-AMG GT4 die uitkomt in de SP 10-klasse.