Jos Verstappen neemt belangrijk besluit over rallytoekomst

Voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen komt vandaag de dag in actie in rally's. Hij rijdt vooral in rally's in België, maar reed vorig jaar ook een aantal wedstrijden in het ERC; het Europese rallykampioenschap. Voor dit jaar heeft de vader van Max Verstappen besloten om een klein stapje terug te doen.

Jos Verstappen verruilde een paar jaar terug het gladde asfalt van de circuits voor de gravelpaden van de rallywereld. Hij zette elke keer weer een nieuw stapje, en wist in de afgelopen jaren meerdere rally's op zijn naam te schrijven. Hij maakt snel naam, en kwam vorig jaar regelmatig in actie in rally's. De focus lag niet langer louter op het Belgische rallykampioenschap, en Verstappen senior richtte zich op steeds meer wedstrijden.

Welk besluit heeft Jos Verstappen genomen?

Dit jaar gaat hij geen ERC-rally's meer rijden, zo legt hij uit in de podcast van Formule 1 Magazine: "Nee, dit jaar doen we dat even niet. Omdat we ons willen concentreren op wat we hier in het Belgisch rallykampioenschap doen. Het was echt zo'n druk jaar, we hebben zoveel wedstrijden gereden. Ik geloof dat we er achttien of negentien hadden. Dat was wel een beetje te veel van het goede."

Volgens Jos Verstappen is het rallyen zeer tijdrovend. Hij moet zich immers wel goed voor kunnen bereiden: "Het is niet alleen de rally, je moet je echt voorbereiden. Je moet de pace notes goed leren en video's van de proeven bekijken. Daar gaat echt ontzettend veel tijd in zitten."

'Ik zat alleen maar achter mijn iPad'

Hij neemt het zeer serieus, en vorige week tijdens Pasen focuste hij zich dan ook meer op het bekijken van de pace notes dan op het eieren zoeken: "Ik moet wel eerlijk zeggen: ik heb tijdens het paasweekend wel constant achter mijn iPad gezeten om alles voor te bereiden. En dan wel met oordopjes in, want ik ben natuurlijk snel afgeleid door al die (klein)kinderen om mij heen!"

Reacties (1)

  • Larry Perkins

    Posts: 64.329

    Bovengenoemde podcast…

    Exclusieve rallyspecial met Jos Verstappen | Paddockpraat #96
    (38,59 minuten)

    https://youtu.be/ifW2QgYifpA

    * herhaalde plaatsing
    (dat snoep je toch maar mooi ff mee!)

    • 15 apr 2026 - 15:54

