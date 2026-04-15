Max Verstappen keert aankomend weekend terug op de Nürburgring Nordschleife. Samen met Lucas Auer verschijnt hij aan de start van de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Anders dan de naam doet vermoeden, wordt er dan niet per se gekwalificeerd voor de 24-uursrace. Toch staat er wel wat op het spel.

Samen met Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella neemt Verstappen volgende maand deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Na een handjevol testdagen en zijn deelname aan de NLS2-race leken er geen mogelijkheden voor Verstappen te zijn om zich voor te bereiden. Door het wegvallen van de F1-races in Bahrein en Saoedi-Arabië heeft hij echter meer tijd, en kan hij aankomend weekend met Auer deelnemen aan de kwalificatieraces.

Aankomend weekend is er veel baanactie op de Nürburgring. Op zaterdag én zondag staat er een 4-uursrace op het programma. Voorafgaand aan deze races staan er kwalificaties op het programma, maar de uitslag van de kwalificatieraces heeft geen invloed op de 24-uursrace. Dat betekent dan weer niet dat de twee evenementen los van elkaar staan. De vraag is dan: Waar draait het wel om?

Wat ligt er op tafel?

De snelste teams kunnen aankomend weekend wel een plekje verdienen in de Top Q3-sessie voor de kwalificatie voor de 24 uur van de Nürburgring. Voor dit jaar is het kwalificatieformat voor de race flink aangepast, waardoor de sessie meer op die van de Formule 1 gaat lijken. Het grote verschil is echter dat er voorafgaand aan het 24-uursweekend al plekjes kunnen worden verdiend voor de Top Q3-sessie.

Maximaal zes auto's kunnen zich op voorhand al kwalificeren voor de Top Q3-sessie. Deze zes auto's kunnen hun 'ticket' verdienen door goed te presteren in de eerste drie NLS-races én tijdens de kwalificatieraces. Tijdens de NLS-races werden er tickets verdiend aan de snelste coureur over alle kwalificaties en twee plaatsen aan de winnaars van de races. Hierbij is het wel het geval dat alle sectortijden worden samengevoegd tot theoretische snelste rondes. Het gaat dus niét om de snelste ronde uit de kwalificatie.

Wat valt er te verdienen tijdens de kwalificatieraces?

Aankomend weekend worden er tijdens de kwalificatieraces weer drie tickets verdeeld voor de Top Q3-sessie. Eén ticket zal gaan naar het team met de snelste rondetijd uit de kwalificatie en de topkwalificatie die op zondag wordt verreden. Daarnaast worden er nog twee tickets verdeeld aan de teams met de theoretische snelste racerondes in de twee races. Hierbij worden dus de snelste sectortijden van het weekend bij elkaar opgeteld.

Heeft Verstappen zich al gekwalificeerd?

De equipe van Verstappen heeft zich op dit moment nog niet gekwalificeerd voor de Top Q3-sessie. Ze wisten wel de NLS2-race te winnen, maar werden later gediskwalificeerd. Aankomend weekend kunnen ze hun leven makkelijker maken door één van de drie tickets te verdienen. Als het in de kwalificatieraces misgaat, is er alsnog geen nood aan de man. Verstappen en zijn team kunnen zich in het 24-uursweekend immers ook nog kwalificeren voor de Top Q3-sessie. Dit kunnen ze dan doen tijdens de reguliere kwalificatie.