Wat staat er aankomend weekend op het spel voor Verstappen op de Nürburgring?

Max Verstappen keert aankomend weekend terug op de Nürburgring Nordschleife. Samen met Lucas Auer verschijnt hij aan de start van de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring. Anders dan de naam doet vermoeden, wordt er dan niet per se gekwalificeerd voor de 24-uursrace. Toch staat er wel wat op het spel.

Samen met Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella neemt Verstappen volgende maand deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Na een handjevol testdagen en zijn deelname aan de NLS2-race leken er geen mogelijkheden voor Verstappen te zijn om zich voor te bereiden. Door het wegvallen van de F1-races in Bahrein en Saoedi-Arabië heeft hij echter meer tijd, en kan hij aankomend weekend met Auer deelnemen aan de kwalificatieraces.

Aankomend weekend is er veel baanactie op de Nürburgring. Op zaterdag én zondag staat er een 4-uursrace op het programma. Voorafgaand aan deze races staan er kwalificaties op het programma, maar de uitslag van de kwalificatieraces heeft geen invloed op de 24-uursrace. Dat betekent dan weer niet dat de twee evenementen los van elkaar staan. De vraag is dan: Waar draait het wel om?

Wat ligt er op tafel?

De snelste teams kunnen aankomend weekend wel een plekje verdienen in de Top Q3-sessie voor de kwalificatie voor de 24 uur van de Nürburgring. Voor dit jaar is het kwalificatieformat voor de race flink aangepast, waardoor de sessie meer op die van de Formule 1 gaat lijken. Het grote verschil is echter dat er voorafgaand aan het 24-uursweekend al plekjes kunnen worden verdiend voor de Top Q3-sessie.

Maximaal zes auto's kunnen zich op voorhand al kwalificeren voor de Top Q3-sessie. Deze zes auto's kunnen hun 'ticket' verdienen door goed te presteren in de eerste drie NLS-races én tijdens de kwalificatieraces. Tijdens de NLS-races werden er tickets verdiend aan de snelste coureur over alle kwalificaties en twee plaatsen aan de winnaars van de races. Hierbij is het wel het geval dat alle sectortijden worden samengevoegd tot theoretische snelste rondes. Het gaat dus niét om de snelste ronde uit de kwalificatie.

Wat valt er te verdienen tijdens de kwalificatieraces?

Aankomend weekend worden er tijdens de kwalificatieraces weer drie tickets verdeeld voor de Top Q3-sessie. Eén ticket zal gaan naar het team met de snelste rondetijd uit de kwalificatie en de topkwalificatie die op zondag wordt verreden. Daarnaast worden er nog twee tickets verdeeld aan de teams met de theoretische snelste racerondes in de twee races. Hierbij worden dus de snelste sectortijden van het weekend bij elkaar opgeteld.

Heeft Verstappen zich al gekwalificeerd?

De equipe van Verstappen heeft zich op dit moment nog niet gekwalificeerd voor de Top Q3-sessie. Ze wisten wel de NLS2-race te winnen, maar werden later gediskwalificeerd. Aankomend weekend kunnen ze hun leven makkelijker maken door één van de drie tickets te verdienen. Als het in de kwalificatieraces misgaat, is er alsnog geen nood aan de man. Verstappen en zijn team kunnen zich in het 24-uursweekend immers ook nog kwalificeren voor de Top Q3-sessie. Dit kunnen ze dan doen tijdens de reguliere kwalificatie.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.304

    Het jacht van Max is inderdaad op de Overmarine Mangusta-werf in Viareggio voor zijn
    jaarlijkse onderhoud. De beurt duurt 6 tot 7 werkdagen, omdat de boot ook een
    antifouling behandeling krijgt. Ik moest dat opzoeken:
    Antifouling is een beschermende coating die wordt aangebracht op het gedeelte van
    de romp van een jacht dat altijd in het water ligt om mariene groei te voorkomen zoals:
    algen, zeepokken en mosselen.
    De boot wordt uit het water gehaald; het deel dat altijd in het water zit, wordt gereinigd
    en geverfd en moet drogen, en dat duurt in totaal 3 dagen.
    Het is te zien dat de boot vanmorgen uit het water is gehaald voor die behandeling in
    het gedeelte waar Mangusta/Ovemarine scheepswerf dat doet. Daar past precies een
    jacht in.
    Dat hele gedeelte rechts op de kaart is allemaal van Overmarine.
    Al die boten liggen daar voor onderhoud.

    i.ibb.co/QFZTNFmt/(...)26-04-15-092951.png

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 09:47
  • Pietje Bell

    Posts: 34.304

    Eergisteren heb ik hier een bericht over Kvyat geplaatst die nu ook in een GT3 wagen
    rijdt, maar dat hangt nog in het filter vanwege deze linken.
    Kvyat heeft zijn eerste race gereden in de Japanse Super GT en dat was heel erg goed.
    Motorsport Global heeft er een mooi artikel aan gewijd.

    Ex-F1 driver Daniil Kvyat impresses on Super GT debut with sixth place

    Kvyat secured a sixth-place finish in his maiden outing in a GT3 car and felt he adapted
    to the category quicker than anticipated
    Apr 13, 2026

    www.motorsport.com(...)-10812430/10812430/

    IG Daniil: www.instagram.com/p/DXDxuJHkrWY/?img_index=1

    Video Daniil in zijn Lamborghini:

    www.instagram.com/reels/DXIYJ1_AT4v/

    • + 0
    • 15 apr 2026 - 12:23

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

