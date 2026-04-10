Het team van Red Bull Racing domineerde deze week het nieuws in de Formule 1-wereld. Terwijl ze het vertrek van Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase aankondigden, was het team ook aanwezig in de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar lijken ze bezig te zijn met een nieuwe stunt met een F1-wagen.

Red Bull staat deze week in het middelpunt van de aandacht. De prestaties van het team vallen tegen, en het gonst van de geruchten over onder meer de toekomst van Verstappen. Het nieuws dat Verstappens race-engineer Lambiase de overstap gaat maken naar McLaren, sloeg dan ook in als een bom. Toch lijkt men zich bij Red Bull ook bezig te houden met andere zaken.

Red Bull neemt de metro

Terwijl de Lambiase-zaak aan het licht kwam, werd er namelijk een crew van Red Bull gespot in de Spaanse hoofdstad Madrid. Forensen die op de metro stonden te wachten, zagen namelijk tot hun verbazing hoe er een Red Bull-wagen op de rails werd geplaatst. De wielen van de auto zijn vervangen door treinwielen, waardoor de wagen over de rails kan rijden.

Wat is er aan de hand?

Wat Red Bull precies aan het doen is in Madrid, is nog onduidelijk. Het lijkt er echter op dat ze bezig zijn met het filmen van een promovideo voor de nieuwe Spaanse Grand Prix. De race wordt vanaf dit jaar verreden op de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad, en Red Bull lijkt voor die tijd een spectaculaire video in elkaar te willen knutselen. De werkzaamheden aan het nieuwe circuit zijn nog in volle gang, en de Grand Prix staat pas op 13 september op de agenda.

Waarom is dit niet uniek?

De kans is aanwezig dat Red Bull in de komende dagen nog vaker wordt gespot in Madrid. Voorheen namen ze namelijk wel vaker dit soort video's op in steden en landen. Zo werden er voorafgaand aan de comeback van de Nederlandse Grand Prix stunts uitgehaald in bijvoorbeeld een bloemenkas en in Rotterdam en Den Haag.