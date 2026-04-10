Red Bull voert nieuwe stunt uit met F1-wagen in Madrid

Het team van Red Bull Racing domineerde deze week het nieuws in de Formule 1-wereld. Terwijl ze het vertrek van Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase aankondigden, was het team ook aanwezig in de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar lijken ze bezig te zijn met een nieuwe stunt met een F1-wagen.

Red Bull staat deze week in het middelpunt van de aandacht. De prestaties van het team vallen tegen, en het gonst van de geruchten over onder meer de toekomst van Verstappen. Het nieuws dat Verstappens race-engineer Lambiase de overstap gaat maken naar McLaren, sloeg dan ook in als een bom. Toch lijkt men zich bij Red Bull ook bezig te houden met andere zaken.

Red Bull neemt de metro

Terwijl de Lambiase-zaak aan het licht kwam, werd er namelijk een crew van Red Bull gespot in de Spaanse hoofdstad Madrid. Forensen die op de metro stonden te wachten, zagen namelijk tot hun verbazing hoe er een Red Bull-wagen op de rails werd geplaatst. De wielen van de auto zijn vervangen door treinwielen, waardoor de wagen over de rails kan rijden.

Wat is er aan de hand?

Wat Red Bull precies aan het doen is in Madrid, is nog onduidelijk. Het lijkt er echter op dat ze bezig zijn met het filmen van een promovideo voor de nieuwe Spaanse Grand Prix. De race wordt vanaf dit jaar verreden op de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad, en Red Bull lijkt voor die tijd een spectaculaire video in elkaar te willen knutselen. De werkzaamheden aan het nieuwe circuit zijn nog in volle gang, en de Grand Prix staat pas op 13 september op de agenda.

Waarom is dit niet uniek?

De kans is aanwezig dat Red Bull in de komende dagen nog vaker wordt gespot in Madrid. Voorheen namen ze namelijk wel vaker dit soort video's op in steden en landen. Zo werden er voorafgaand aan de comeback van de Nederlandse Grand Prix stunts uitgehaald in bijvoorbeeld een bloemenkas en in Rotterdam en Den Haag.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.967

De mannen van Top Gear ook.

  • 2
  • 10 apr 2026 - 11:56
  • f(1)orum

    Posts: 9.962

    RBR is vervallen tot een bende copy cats; 007 deed dit al in Octopussy.

    • + 0
    • 10 apr 2026 - 11:04
  • gridiron

    Posts: 3.336

    Dat is ook een manier om een auto strak op de baan te doen rijden.

    • + 0
    • 10 apr 2026 - 12:09
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.970

    Zo krijgt de uitdrukking "die wagen rijd op rails" toch weer 'n andere betekenis.

    • + 0
    • 10 apr 2026 - 12:23
    • f(1)orum

      Posts: 9.962

      Als in "RBR is het spoor bijster"?

      • + 0
      • 10 apr 2026 - 12:33
    • Larry Perkins

      Posts: 64.228

      Zie de krantenkop al voor me:

      "RED BULL COMPLEET ONTSPOORT!"

      • + 0
      • 10 apr 2026 - 13:12
  • The Wolf

    Posts: 573

    zo zinvol dit..

    • + 0
    • 10 apr 2026 - 13:03
    • Larry Perkins

      Posts: 64.228

      Stiekem aan het kantklossen @The Wolf?

      Daar valt tante Agaath uit Warmetuut niet voor hoor, met een fles wodka maak je meer kans...

      • + 0
      • 10 apr 2026 - 13:15

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

