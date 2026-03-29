De Japanse Grand Prix zal zometeen tien minuten later beginnen dan eigenlijk de bedoeling was. De wedstrijdleiding heeft besloten om de start uit te stellen na een incident tijdens een supportrace, hier raakte er een hek beschadigd dat eerst moest worden gerepareerd.

Voor de start van de race op het circuit van Suzuka ontstond er de nodige consternatie, omdat er nog druk werd gewerkt aan één van de hekken van de baan. De wedstrijdleiding liet daarop weten dat de start werd uitgesteld, en dat de auto's later naar de grid moesten gaan. De race gaat nu om 07:10 Nederlandse tijd van start.

Wat is er aan de hand?

Tijdens de Porsche Carrera-race in het voorprogramma ging het vanochtend mis in bocht 12. Een harde crash zorgde ervoor dat de hekken beschadigd waren, en dat betekent dat er niet kan worden gereden voordat de schade is gerepareerd. Het circuit is immers anders niet veilig, en de organisatie moest hard aan de bak om alles op tijd af te krijgen. De wedstrijdleiding besloot daarop om de rondjes naar de grid uit te stellen totdat de reparaties waren voltooid.

Inmiddels zitten de werkzaamheden erop, en is de pitstraat geopend. De coureurs zijn begonnen met de voorbereidingen op de race, en hebben de rondjes naar de grid inmiddels achter de rug. De startprocedure is uitgesteld, en de lichten zullen tien minuten later dan gepland doven.

De stand van zaken

Voor Max Verstappen wordt het een zware race, want na een slechte kwalificatie moet hij vanaf de elfde plaats starten. De pole position werd gisteren gepakt door Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, die sneller was dan zijn Britse teamgenoot George Russell. De twee bolides van Mercedes gelden ook als de favoriet in de race van vandaag, die dus tien minuten later van start gaat als het plan was. Het is de verwachting dat er geen verder uitstel zal komen, want het weer is perfect in Japan.