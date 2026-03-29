Start van Japanse Grand Prix uitgesteld

Start van Japanse Grand Prix uitgesteld

De Japanse Grand Prix zal zometeen tien minuten later beginnen dan eigenlijk de bedoeling was. De wedstrijdleiding heeft besloten om de start uit te stellen na een incident tijdens een supportrace, hier raakte er een hek beschadigd dat eerst moest worden gerepareerd.

Voor de start van de race op het circuit van Suzuka ontstond er de nodige consternatie, omdat er nog druk werd gewerkt aan één van de hekken van de baan. De wedstrijdleiding liet daarop weten dat de start werd uitgesteld, en dat de auto's later naar de grid moesten gaan. De race gaat nu om 07:10 Nederlandse tijd van start.

Wat is er aan de hand?

Tijdens de Porsche Carrera-race in het voorprogramma ging het vanochtend mis in bocht 12. Een harde crash zorgde ervoor dat de hekken beschadigd waren, en dat betekent dat er niet kan worden gereden voordat de schade is gerepareerd. Het circuit is immers anders niet veilig, en de organisatie moest hard aan de bak om alles op tijd af te krijgen. De wedstrijdleiding besloot daarop om de rondjes naar de grid uit te stellen totdat de reparaties waren voltooid.

Inmiddels zitten de werkzaamheden erop, en is de pitstraat geopend. De coureurs zijn begonnen met de voorbereidingen op de race, en hebben de rondjes naar de grid inmiddels achter de rug. De startprocedure is uitgesteld, en de lichten zullen tien minuten later dan gepland doven.

De stand van zaken

Voor Max Verstappen wordt het een zware race, want na een slechte kwalificatie moet hij vanaf de elfde plaats starten. De pole position werd gisteren gepakt door Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, die sneller was dan zijn Britse teamgenoot George Russell. De twee bolides van Mercedes gelden ook als de favoriet in de race van vandaag, die dus tien minuten later van start gaat als het plan was. Het is de verwachting dat er geen verder uitstel zal komen, want het weer is perfect in Japan.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
