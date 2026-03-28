Het team van Aston Martin beleeft momenteel een rampzalige seizoenstart. Ook in Japan zijn ze nog met afstand het langzaamste team, en de Honda-krachtbron fungeert nog steeds niet naar wens. Volgens Honda-kopstuk Koji Watanabe is er bij bepaalde sprake van een misverstand tussen hen en Aston Martin.

Het team van Aston Martin kampt al het hele seizoen met de nodige problemen. De auto is niet betrouwbaar, en de Honda-krachtbronnen veroorzaken enorme trillingen. Dit zorgt ervoor dat de auto kapotgaat, en dat ze veel terrein verliezen op de andere teams. Aston Martin-teambaas Adrian Newey werkte eerder bij Red Bull samen met Honda, en stelde dat het hem opviel dat de meeste mensen van de oude groep waren vertrokken. Hij stelde dat ze slechts dertig procent van het originele team in dienst hadden, en dat Aston Martin de problemen pas in november ontdekte.

'Er was een misverstand'

Koji Watanabe reageerde vandaag op de uitspraken die Newey in Australië deed. In de persconferentie van de FIA in Suzuka legde het Honda-kopstuk uit: "Ik denk dat het hier om een misverstand gaat. Ons beleid is om de engineers uit de motorsport regelmatig te rouleren naar massaproductie of naar meer geavanceerde technologieën zoals de straalvliegtuigen, eVTOL, hydrologie of iets anders. Zo pakken we het al vanaf het begin aan."

Hoe is de situatie nu?

Volgens Honda-kopstuk Watanabe is alles nu weer in orde. De Japanner stelt dat ze een einde hebben gemaakt aan de miscommunicaties, en dat ze nu weer beschikken over de juiste mensen en middelen: "Waarschijnlijk was mijn uitleg gewoon niet voldoende. En zoals ik eerder al zei: het kostte ook weer wat tijd om de organisatie op te bouwen, dus dat was denk ik mijn zorg. Maar nu beschikken we over voldoende organisatie en voldoende talent."

Hoe begon het weekend voor Aston Martin?

Aston Martin begon niet sterk aan het weekend in Japan. Fernando Alonso wist zich nog knap naar de negende tijd op te werken in de tweede vrije trainingen, terwijl zijn teamgenoot Lance Stroll niet verder kwam dan de 21ste tijd. Hij moest bijna vier seconden toegeven op de snelste tijd van Oscar Piastri.