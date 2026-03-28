user icon
icon

Opvallend: Honda spreekt van misverstand met Aston Martin

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Opvallend: Honda spreekt van misverstand met Aston Martin

Het team van Aston Martin beleeft momenteel een rampzalige seizoenstart. Ook in Japan zijn ze nog met afstand het langzaamste team, en de Honda-krachtbron fungeert nog steeds niet naar wens. Volgens Honda-kopstuk Koji Watanabe is er bij bepaalde sprake van een misverstand tussen hen en Aston Martin.

Het team van Aston Martin kampt al het hele seizoen met de nodige problemen. De auto is niet betrouwbaar, en de Honda-krachtbronnen veroorzaken enorme trillingen. Dit zorgt ervoor dat de auto kapotgaat, en dat ze veel terrein verliezen op de andere teams. Aston Martin-teambaas Adrian Newey werkte eerder bij Red Bull samen met Honda, en stelde dat het hem opviel dat de meeste mensen van de oude groep waren vertrokken. Hij stelde dat ze slechts dertig procent van het originele team in dienst hadden, en dat Aston Martin de problemen pas in november ontdekte.

'Er was een misverstand'

Koji Watanabe reageerde vandaag op de uitspraken die Newey in Australië deed. In de persconferentie van de FIA in Suzuka legde het Honda-kopstuk uit: "Ik denk dat het hier om een misverstand gaat. Ons beleid is om de engineers uit de motorsport regelmatig te rouleren naar massaproductie of naar meer geavanceerde technologieën zoals de straalvliegtuigen, eVTOL, hydrologie of iets anders. Zo pakken we het al vanaf het begin aan."

Hoe is de situatie nu?

Volgens Honda-kopstuk Watanabe is alles nu weer in orde. De Japanner stelt dat ze een einde hebben gemaakt aan de miscommunicaties, en dat ze nu weer beschikken over de juiste mensen en middelen: "Waarschijnlijk was mijn uitleg gewoon niet voldoende. En zoals ik eerder al zei: het kostte ook weer wat tijd om de organisatie op te bouwen, dus dat was denk ik mijn zorg. Maar nu beschikken we over voldoende organisatie en voldoende talent."

Hoe begon het weekend voor Aston Martin?

Aston Martin begon niet sterk aan het weekend in Japan. Fernando Alonso wist zich nog knap naar de negende tijd op te werken in de tweede vrije trainingen, terwijl zijn teamgenoot Lance Stroll niet verder kwam dan de 21ste tijd. Hij moest bijna vier seconden toegeven op de snelste tijd van Oscar Piastri.

F1 Nieuws Aston Martin Honda GP Japan 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Tra893SDk

    Posts: 44

    Sowieso wordt er een hoop onzin aangenomen als dat RBPT de Key mensen van Honda zou hebben overgenomen. Alsof die uit Japan gehaald werden. De mensen in het Engelse deel wel. Maar de motor werd daar niet ontwikkeld of gemaakt.

    • + 0
    28 maa 2026 - 07:20
    • StevenQ

      Posts: 10.356

      Honda was 18 maanden lang gestopt, een hoop van die mensen hebben op dat moment ander werk gezocht

      • + 0
      28 maa 2026 - 07:45

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar