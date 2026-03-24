user icon
icon

Regen kan voor chaos zorgen in Japanse Grand Prix

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. Voor de teams en coureurs wordt het een uitdagend weekend, en ook het weer kan een rolletje gaan spelen. Een regenbui is namelijk niet uitgesloten.

Na twee droge Grands Prix in Australië en China wacht de nieuwe generatie Formule 1-bolides nog altijd op hun eerste regenrace. In Japan kwam het in de afgelopen jaren soms met bakken uit de hemel, wat voor het nodige spektakel zorgde. Nu staat de race in Japan weer voor de deur, en daar kunnen de coureurs met een nieuwe uitdaging worden geconfronteerd met deze auto's.

Meer over GP Japan 2026 Aston Martin geeft Crawford een kans in Japan

Aston Martin geeft Crawford een kans in Japan

23 maa
 Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Japan

Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Japan

24 maa

Droge start van het weekend

Op de vrijdag worden de eerste en de tweede vrije training afgewerkt, maar het lijkt er niet op dat er dan regen zal vallen. In de ochtenduren wordt er veel zon verwacht, en het is de verwachting dat het kwik zal oplopen tot ongeveer 16 graden Celsius. Er worden geen wolken verwacht, en het weer zal dan ook geen spelbreker worden.

Valt de kwalificatie in het water?

Op de zaterdag beginnen de coureurs met de derde vrije training, waarna de belangrijke kwalificatie op het programma staat. De zaterdag lijkt qua weer de uitdagendste dag van het raceweekend te worden. Het wordt op deze dag ongeveer 17 graden Celsius, en in de middag worden de nodige wolken verwacht. Uit deze wolken kan er regen gaan vallen, en er wordt lokaal zelfs storm verwacht. Of dit voor een chaotische kwalificatie gaat zorgen, valt nog te bezien. Rond de tijd dat de kwalificatie begint, is er namelijk 'slechts' 45 procent kans op neerslag.

Komt er een regenrace?

De Japanse Grand Prix wordt aankomende zondag verreden, en dan lijkt het weer een minder grote rol te gaan spelen. Het wordt ongeveer 18 graden Celsius, en de regen lijkt weg te blijven. Een buitje is zeker niet uitgesloten, maar het weerbeeld ziet er voor de teams veel positiever uit dan een dag eerder. Een regenrace kan echter niet helemaal worden uitgesloten.

F1 Nieuws GP Japan 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.816

    Twee kleine buitjes van elk 5 minuten tijdens de race....ik teken ervoor.

    
    • 24 maa 2026 - 14:27
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.392

    Ooh oohhhh. Dat lijkt me gevaarlijk met die batterijen.

    
    • 24 maa 2026 - 14:58

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar