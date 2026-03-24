Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. Voor de teams en coureurs wordt het een uitdagend weekend, en ook het weer kan een rolletje gaan spelen. Een regenbui is namelijk niet uitgesloten.

Na twee droge Grands Prix in Australië en China wacht de nieuwe generatie Formule 1-bolides nog altijd op hun eerste regenrace. In Japan kwam het in de afgelopen jaren soms met bakken uit de hemel, wat voor het nodige spektakel zorgde. Nu staat de race in Japan weer voor de deur, en daar kunnen de coureurs met een nieuwe uitdaging worden geconfronteerd met deze auto's.

Droge start van het weekend

Op de vrijdag worden de eerste en de tweede vrije training afgewerkt, maar het lijkt er niet op dat er dan regen zal vallen. In de ochtenduren wordt er veel zon verwacht, en het is de verwachting dat het kwik zal oplopen tot ongeveer 16 graden Celsius. Er worden geen wolken verwacht, en het weer zal dan ook geen spelbreker worden.

Valt de kwalificatie in het water?

Op de zaterdag beginnen de coureurs met de derde vrije training, waarna de belangrijke kwalificatie op het programma staat. De zaterdag lijkt qua weer de uitdagendste dag van het raceweekend te worden. Het wordt op deze dag ongeveer 17 graden Celsius, en in de middag worden de nodige wolken verwacht. Uit deze wolken kan er regen gaan vallen, en er wordt lokaal zelfs storm verwacht. Of dit voor een chaotische kwalificatie gaat zorgen, valt nog te bezien. Rond de tijd dat de kwalificatie begint, is er namelijk 'slechts' 45 procent kans op neerslag.

Komt er een regenrace?

De Japanse Grand Prix wordt aankomende zondag verreden, en dan lijkt het weer een minder grote rol te gaan spelen. Het wordt ongeveer 18 graden Celsius, en de regen lijkt weg te blijven. Een buitje is zeker niet uitgesloten, maar het weerbeeld ziet er voor de teams veel positiever uit dan een dag eerder. Een regenrace kan echter niet helemaal worden uitgesloten.