De Spaanse Grand Prix zal vanaf dit jaar worden verreden op de gloednieuwe Madring in de hoofdstad Madrid. De werkzaamheden aan het circuit zijn nog in volle gang, maar het lijkt een race tegen de klok te worden. Er moet nog heel veel gebeuren.

De Formule 1 sloot enkele jaren geleden een grote deal: de Spaanse Grand Prix wordt van Barcelona naar Madrid verplaatst. Het past perfect bij hun visie, want in Madrid zal er worden gereden op een circuit dat veel beter te bereiken is en Madrid past bij de ambitie van de sport. Ze gaan hier rijden op een nieuw circuit, waarvan de werkzaamheden pas vorig jaar zijn begonnen.

Wat is er aan de hand?

De plannen voor de Madring zijn nogal ambitieus, maar er bestond veel twijfel over het doorgaan van de race. De omwonenden zijn niet heel blij met de plannen, en op nieuwe foto's die naar buiten zijn gekomen is te zien hoeveel werk er nog gedaan moet worden. Het Spaanse SoyMotor deelde foto's van de werkzaamheden aan de La Monumental-bocht, een kombocht wat het hoogtepunt van het circuit moet worden.

Op de foto's is te zien hoe de La Monumental-bocht wordt geasfalteerd, maar dat de omgeving er nog opvallend kaal uitziet. Van tribunes is nog geen sprake, en op de foto's is ook niets te zien wat wijst op werkzaamheden om deze op te bouwen. De werkzaamheden aan de kombocht zijn ook niet makkelijk, want er is volgens SoyMotor meer dan 1800 kubieke meter aan asfalt gebruikt.

Hoe lang hebben ze nog de tijd?

Eerdere geruchten suggereerden ook al dat het een race tegen de klok gaat worden om de Madring op tijd af te krijgen. Het circuit bevindt zich deels op het IFEMA-complex, en ze hebben nog de tijd. Pas op 13 september wordt de nieuwe Spaanse Grand Prix verreden. Barcelona staat ook nog op de kalender, en hier zal op 14 juni worden geracet.