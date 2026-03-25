user icon
icon

F1-race in Madrid in gevaar? Circuit is nog steeds een bouwput

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
F1-race in Madrid in gevaar? Circuit is nog steeds een bouwput

De Spaanse Grand Prix zal vanaf dit jaar worden verreden op de gloednieuwe Madring in de hoofdstad Madrid. De werkzaamheden aan het circuit zijn nog in volle gang, maar het lijkt een race tegen de klok te worden. Er moet nog heel veel gebeuren.

De Formule 1 sloot enkele jaren geleden een grote deal: de Spaanse Grand Prix wordt van Barcelona naar Madrid verplaatst. Het past perfect bij hun visie, want in Madrid zal er worden gereden op een circuit dat veel beter te bereiken is en Madrid past bij de ambitie van de sport. Ze gaan hier rijden op een nieuw circuit, waarvan de werkzaamheden pas vorig jaar zijn begonnen.

Wat is er aan de hand?

De plannen voor de Madring zijn nogal ambitieus, maar er bestond veel twijfel over het doorgaan van de race. De omwonenden zijn niet heel blij met de plannen, en op nieuwe foto's die naar buiten zijn gekomen is te zien hoeveel werk er nog gedaan moet worden. Het Spaanse SoyMotor deelde foto's van de werkzaamheden aan de La Monumental-bocht, een kombocht wat het hoogtepunt van het circuit moet worden.

Op de foto's is te zien hoe de La Monumental-bocht wordt geasfalteerd, maar dat de omgeving er nog opvallend kaal uitziet. Van tribunes is nog geen sprake, en op de foto's is ook niets te zien wat wijst op werkzaamheden om deze op te bouwen. De werkzaamheden aan de kombocht zijn ook niet makkelijk, want er is volgens SoyMotor meer dan 1800 kubieke meter aan asfalt gebruikt.

Hoe lang hebben ze nog de tijd?

Eerdere geruchten suggereerden ook al dat het een race tegen de klok gaat worden om de Madring op tijd af te krijgen. Het circuit bevindt zich deels op het IFEMA-complex, en ze hebben nog de tijd. Pas op 13 september wordt de nieuwe Spaanse Grand Prix verreden. Barcelona staat ook nog op de kalender, en hier zal op 14 juni worden geracet.

f(1)orum

Posts: 9.802

Ze kunnen wellicht ffies de grens oversteken naar Portugal?

  • 2
  • 25 maa 2026 - 15:02
F1 Nieuws Madring GP Spanje 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.898

    Ach, ook gewoon annuleren. Straks eerst in april 5 weken geen GP, dan naar Miami,
    dan weer 3 weken geen GP. We raken eraan gewend.

    Als Madrid niet doorgaat weer 3 weken geen GP en Baku komt daarna. Als het een beetje tegenzit gaat die ook niet door en hebben we weer 5 weken geen GP..

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 14:55
    • The Wolf

      Posts: 417

      Yes! We hebben lekker veel vakantie v/h jaar :)

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 15:01
  • Patrace

    Posts: 6.598

    Ik geloof niet dat ze dit nog gaan redden.
    Ik neem aan dat er nog pitboxen en andere infrastructuur gebouwd moet worden rondom de baan en dat stamp je niet in pakweg 5 maanden uit de grond.
    Zelfs het afronden van een casco gebouw duurt volgens mij gewoon nog maanden.
    Ik hoop dat de F1 al aan het kijken is naar alternatieven, want het zou zonde zijn als er nog een race van de kalender verdwijnt.

    • + 1
    • 25 maa 2026 - 15:00
    • f(1)orum

      Posts: 9.802

      Ze kunnen wellicht ffies de grens oversteken naar Portugal?

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 15:02
    • Patrace

      Posts: 6.598

      Ja, Portugal kan, maar ze hebben in Spanje ook nog andere Grade 1 circuits. Dus als ze willen, hoeven ze niet eens over de grens te kijken.

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 15:36
    • Larry Perkins

      Posts: 63.730

      En anders naar Bahrein of Saoedi-Arabië, daar is dit jaar ook nog geen GP...

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 15:45
  • Larry Perkins

    Posts: 63.730

    Als het toch niet op tijd afkomt, kunnen ze er net zo goed wat bommetjes op gooien...

    • + 0
    • 25 maa 2026 - 15:47
    • The Wolf

      Posts: 417

      Hoezo is het nog niet af? Heb foto's gekeken maar ziet er precies hetzelfde uit als bahrein en abu dhabi

      • + 1
      • 25 maa 2026 - 16:00
    • Larry Perkins

      Posts: 63.730

      In Madrid hebben ze nog geen muren zoals in Abu Dhabi waar types als Latifi in kunnen rijden, dus nee, de baan is zeker nog niet af...

      • + 0
      • 25 maa 2026 - 16:11
  • Skoda F1

    Posts: 588

    Nee hoor we hebben helemaal geen lange vingers! Kijk maar..

    • + 1
    • 25 maa 2026 - 15:50

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

