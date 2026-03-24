Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Japan

Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Japan

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. Voor de Europese Formule 1-fans wordt het een zwaar weekend, want alle sessies vinden plaats in de vroege uurtjes. De planning ziet er wel anders uit dan in China, want er wordt geen sprintrace afgewerkt. 

Na een weekje pauze, voor de meeste coureurs dan, gaat het Formule 1-seizoen weer verder. Het circus reist af naar het iconische circuit van Suzuka, waar de derde race van het seizoen zal worden afgewerkt. Het is de laatste race voor de 'april-pauze', aangezien de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië zijn afgeblazen.

In China werd anderhalve week geleden een sprintrace verreden, maar in Japan is alles weer zoals het was. Er worden 'gewoon' drie vrije trainingen afgewerkt, al vinden deze allemaal in de nachtelijke uurtjes plaats. De kwalificatie en de Grand Prix worden echter verreden om 07:00 in de ochtend, al is dat voor veel fans nog steeds zeer vroeg. Voor Max Verstappen wordt het een weekend waarin hij moet presteren om aan te haken bij de andere koplopers.

Tijdschema Grand Prix van Japan (Nederlandse tijd):

Vrijdag 27 maart: 

Eerste vrije training: 03:30 - 04:30

Tweede vrije training: 07:00 - 08:00

Zaterdag 28 maart:

Derde vrije training: 03:30 - 04:30

Kwalificatie: 07:00 - 08:00

Zondag 29 maart:

Grand Prix van Japan: 07:00

Waar is de Grand Prix van Japan in Nederland te zien?

De Formule 1 wordt in Nederland uitgezonden door de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moeten de fans echter betalen, maar dan komt er wel een ruim aanbod beschikbaar. Er zullen uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien zijn rondom alle sessies, al zijn deze alleen bij Viaplay in het Nederlands.

De Duitse zender RTL zond vorig jaar een aantal races uit op het open net, en die waren ook in Nederland te ontvangen. Dit jaar hebben ze vooralsnog geen races gratis uitgezonden, omdat ze nog geen afspraken over een sublicentie hebben kunnen maken.

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

