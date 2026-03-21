Het team van Racing Bulls heeft een speciale livery aan de wereld getoond voor de Grand Prix van Japan. Liam Lawson en Arvid Lindblad zullen op het circuit van Suzuka gaan rijden met een auto die is gehuld in een soort kersenkleurstelling.

Het team van Racing Bulls heeft de Japanse Grand Prix aangegrepen om iets speciaals te gaan doen. Het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing heeft ervoor gekozen om een fris en fruitige kleurstelling te presenteren. De kleuren van de auto zijn gebaseerd op de limited edition Red Bull Sprint Edition, een speciaal drankje met kersen- en sakurasmaak.

Voor deze livery hebben ze de handen ineengeslagen met de Japanse kalligraaf Bisen Aoyagi. De kleurstelling is dan ook voorzien van de nodige verwijzingen naar Japan, een land waar Racing Bulls een speciale band mee heeft. Ze reden jarenlang met Honda-motoren en ze beschikken met Yuki Tsunoda en Ayumu Iwasa over twee Japanse reservecoureurs.

Waarom heeft Racing Bulls deze keuze gemaakt?

Racing Bulls-CEO Peter Bayer is enorm enthousiast over de nieuwe kleurstelling voor de Grand Prix die volgende week wordt verreden op het circuit van Suzuka. In het persbericht spreekt hij zich uit: "Als team zijn we altijd op zoek naar manieren om te connecten met jonge fans en de cultuur die onze sport vormgeeft. De creatieve richting voor deze speciale livery en team kit komt voort uit de Red Bull Spring Edition, en samen met Bisen Aoyagi hebben we een gedurfd design om weten te zetten tot iets unieks voor het circuit."

Ze hebben voor een speciale onthulling gekozen: "We onthullen het nieuwe design in Tokio, voor de enorm gepassioneerde fans bij het Red Bull Tokio Drift-evenement, en dat maakt het moment nog specialer voor het team!"

Nog meer speciale kleuren?

Het is de verwachting dat er nog meer teams met een speciale livery zullen gaan rijden op het circuit van Suzuka. Het team van Haas zal snel iets gaan onthullen, wat te maken heeft met de nieuwe samenwerking met de makers van Godzilla.