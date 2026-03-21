user icon
icon

Racing Bulls presenteert fruitige livery voor Japan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Het team van Racing Bulls heeft een speciale livery aan de wereld getoond voor de Grand Prix van Japan. Liam Lawson en Arvid Lindblad zullen op het circuit van Suzuka gaan rijden met een auto die is gehuld in een soort kersenkleurstelling.

Het team van Racing Bulls heeft de Japanse Grand Prix aangegrepen om iets speciaals te gaan doen. Het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing heeft ervoor gekozen om een fris en fruitige kleurstelling te presenteren. De kleuren van de auto zijn gebaseerd op de limited edition Red Bull Sprint Edition, een speciaal drankje met kersen- en sakurasmaak. 

Voor deze livery hebben ze de handen ineengeslagen met de Japanse kalligraaf Bisen Aoyagi. De kleurstelling is dan ook voorzien van de nodige verwijzingen naar Japan, een land waar Racing Bulls een speciale band mee heeft. Ze reden jarenlang met Honda-motoren en ze beschikken met Yuki Tsunoda en Ayumu Iwasa over twee Japanse reservecoureurs. 

Waarom heeft Racing Bulls deze keuze gemaakt?

Racing Bulls-CEO Peter Bayer is enorm enthousiast over de nieuwe kleurstelling voor de Grand Prix die volgende week wordt verreden op het circuit van Suzuka. In het persbericht spreekt hij zich uit: "Als team zijn we altijd op zoek naar manieren om te connecten met jonge fans en de cultuur die onze sport vormgeeft. De creatieve richting voor deze speciale livery en team kit komt voort uit de Red Bull Spring Edition, en samen met Bisen Aoyagi hebben we een gedurfd design om weten te zetten tot iets unieks voor het circuit."

Ze hebben voor een speciale onthulling gekozen: "We onthullen het nieuwe design in Tokio, voor de enorm gepassioneerde fans bij het Red Bull Tokio Drift-evenement, en dat maakt het moment nog specialer voor het team!"

Nog meer speciale kleuren?

Het is de verwachting dat er nog meer teams met een speciale livery zullen gaan rijden op het circuit van Suzuka. Het team van Haas zal snel iets gaan onthullen, wat te maken heeft met de nieuwe samenwerking met de makers van Godzilla.

f(1)orum

Nou kijk, dat zal ik je nu eens haarfijn uitleggen, want dat is natuurlijk zo klaar als een klontje.
Kijk, Racing Bulls zijn raceauto's, nou ja........ raceauto's, ik bedoel ze zijn bedoeld om te racen op een baan, nou ja........racen (..), ik bedoel ze zijn bedoeld om zo snel mogelijk te rijden ... [Lees verder]

  • 3
  • 21 maa 2026 - 18:14
F1 Nieuws Racing Bulls GP Japan 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.772

    "Racing Bulls presenteert fruitige livery voor Japan"
    Dat is waar en nu zonder de 'vrucht'zame samenwerking met Honda.

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 17:02
    • Joeppp

      Posts: 8.443

      Ik dacht de bananen voor Mriokart.

      • + 2
      • 21 maa 2026 - 17:21
  • Larry Perkins

    Posts: 63.684

    Wat heeft dit nu met de tweede, grootse zege van Max Verstappen in de NLS op de Nürburgring Nordschleife te maken?

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 17:55
    • f(1)orum

      Posts: 9.772

      Nou kijk, dat zal ik je nu eens haarfijn uitleggen, want dat is natuurlijk zo klaar als een klontje.
      Kijk, Racing Bulls zijn raceauto's, nou ja........ raceauto's, ik bedoel ze zijn bedoeld om te racen op een baan, nou ja........racen (..), ik bedoel ze zijn bedoeld om zo snel mogelijk te rijden op een baan, nou ja.....zo snel mogelijk (..), ze zijn bedoeld dat de beste coureurs ter wereld hun race skills kunnen laten zien, nou ja...... race skills (..), ze zijn bedoeld om de coureurs uit te dagen, nou ja.....uitdagen (..), ze zijn voorzien van brute motorblokken, nou ja.....bruut (..), euh....nou....euh....ze hebben 4 wielen en kijk, dat hebben die GT3 monsters in de NLS ook en daarin heeft Max dus weer gewonnen. Zie je de overduidelijke link?

      • + 3
      • 21 maa 2026 - 18:14
    • Larry Perkins

      Posts: 63.684

      "Je gaat het pas zien als je het doorhebt."

      = J.C.

      • + 2
      • 21 maa 2026 - 18:19
    • f(1)orum

      Posts: 9.772

      Yep

      • + 2
      • 21 maa 2026 - 18:23
  • schwantz34

    Posts: 41.869

    Prachtige livery, met beide auto's in de p.nten finishen zou dan ook wel de kers op de taart zijn.

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 18:50
  • Skoda F1

    Posts: 570

    Leuk fris fruitige wagens en dan die zure appel van een Liam erin..

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 19:12
  • Tra893SDk

    Posts: 36

    Wel mooi m.i. Vaak zijn die speciale liveries op een manier aangepast dat je je afvraagt waarom ze de moeite doen. Deze auto's zien er tenminste daadwerkelijk anders uit.

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 19:14
  • van lotje,g

    Posts: 1.203

    De nieuwe aanmoedigingskreet voor Red Bull is.....gaan met die BANAAN!!

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 19:42

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar