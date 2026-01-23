user icon
F1-testweek in Barcelona dreigt deels in het water te vallen

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. De meeste teams en coureurs gaan volgende week de baan op voor de eerste testweek in Barcelona. Voor de teams is het belangrijk om zoveel mogelijk meters te maken, maar het weer kan ook een grote rol gaan spelen.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de koningsklasse van de autosport. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en dat zorgt ervoor dat elk team praktisch op nul begint en dat elke testmeter van belang is. In de afgelopen dagen werden er al veel shakedowns verricht, maar komende week is het tijd voor echt testwerk.

Er staan dit jaar drie testweken op het programma, en de eerste vindt komende week plaats in Barcelona. De test wordt achter gesloten deuren afgewerkt, en media en fans zijn niet welkom. De week staat officieel te boeken als 'shakedown week', maar voor de teams is het een echte test. Ze hebben afgesproken dat ze allemaal drie van de vijf testdagen zullen rijden, en dat betekent dat er niet elke dag veel baanactie is. Het team van Williams is sowieso afwezig, omdat ze achterlopen met het ontwikkelen van de auto.

Droge start van de testweek

De overige tien teams zullen de weersomstandigheden goed in de gaten houden. Een regenachtige dag komt ze immers slecht uit op het gebied van testen. Volgens de huidige weermodellen wordt het een week met wisselvallig weer. Maandag belooft een droge dag te worden, en als het zonnetje goed gaat schijnen, kan het kwik oplopen tot zo'n 13 graden Celsius. 

Regen op komst

Op de dinsdag en de woensdag verandert het weerbeeld, en bestaat er een grote kans op regen. Als het toch droog wordt, kan het ook op deze dag zo'n 15 graden Celsius worden. De teams hopen vooral op droge dagen, waardoor de laatste twee testdagen belangrijk kunnen worden. De kans is aannemelijk dat het op donderdag en vrijdag droog blijft, maar niets is uitgesloten. 

Pietje Bell

Posts: 32.839

[i]"🇪🇸 | De Red Bull Racing-truck is al op het circuit van Barcelona aangekomen!!"[/i]

https://pbs.twimg.com/media/G_WHNvTX0AAYJxV?format=jpg&name=large

  • 1
  • 23 jan 2026 - 16:30
F1 Nieuws

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.839

    "🇪🇸 | De Red Bull Racing-truck is al op het circuit van Barcelona aangekomen!!"

    pbs.twimg.com/medi(...)YJxV?format=jpg&;name=large

    • + 1
    • 23 jan 2026 - 16:30
  • Maximo

    Posts: 9.657

    Dus maandag meteen een productieve dag maken en dan de weersvoorspellingen in de gaten houden.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 16:32
  • Regenrace

    Posts: 2.266

    Ja, dus... ?

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 16:33
  • Sander

    Posts: 1.606

    In het kort:
    Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. De meeste teams en coureurs gaan volgende week de baan op voor de eerste testweek in Barcelona.
    De teams hopen vooral op droge dagen, maar niets is uitgesloten.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 16:39
  • Larry Perkins

    Posts: 62.711

    Maandag de eerste rondjes, het liefst aardig wat rondjes.
    Dinsdag en woensdag knutselen aan de auto's.
    Donderdag en vrijdag testen...

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 17:56
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.302

      ......en zaterdags moeder de vrouw 'n partij inwendige stokslagen geven...

      • + 0
      • 23 jan 2026 - 18:45
  • Snorremans

    Posts: 202

    Benieuwd hoeveel drones er volgende week buiten het circuit in de lucht hangen.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 18:56

