McLaren lijkt geen haast te hebben richting het nieuwe Formule 1-seizoen. Ondanks het dominante kampioenschap van vorig jaar is het team voorlopig niet van plan om grote upgrades door te voeren voordat de auto überhaupt de baan op gaat. Ontwerper Rob Marshall benadrukt dat begrijpen belangrijker is dan direct doorontwikkelen.

Met de eerste wintertest in Barcelona voor de deur kiest McLaren voor een opvallend voorzichtige aanpak. Het team zal zelfs op de eerste testdag niet in actie komen, wat wijst op vertrouwen, maar ook op een bewuste strategie richting het onzekere 2026-seizoen.

Veel overeenkomsten tussen Barcelona en Melbourne

Marshall verklaart de strategie van McLaren bij Motorsport.com: "Tussen Barcelona en Melbourne denk ik dat wat je ziet waarschijnlijk vrijwel overeenkomt met wat we naar de eerste race zullen brengen. We zullen veel energie steken in het begrijpen hiervan. Daarnaast moeten we rekening houden met wat de concurrentie van plan is. We moeten ons laten inspireren door wat zij wel of niet bereiken en ons wel of niet laten zien."

"We zullen ons echt heel erg moeten concentreren om deze auto onder de knie te krijgen. Hij is erg ingewikkeld. Hij is helemaal nieuw. Er zijn veel dingen die we moeten afstellen en tunen. Dus ik denk dat het ingewikkeld zou worden als we er in het begin veel nieuwe dingen aan toevoegen. Ik denk dat we er beter aan doen om ons platform goed te begrijpen voordat we te enthousiast worden over het herontwerpen ervan voordat het ook maar een meter heeft gereden, als je begrijpt wat ik bedoel."

Aerodynamica is belangrijk

De nieuwe reglementen zijn voor iedereen gissen, zo ook voor McLaren: "Wat betreft de vraag of de aerodynamische pakketten rechtstreeks vanuit onze tools zullen worden vertaald naar prestaties op het circuit, hopen we natuurlijk van wel. Maar er zijn enkele aspecten van de nieuwe regelgeving die de aerodynamica ingewikkelder maken en ik weet niet zeker of ‘onvoorspelbaar’ het juiste woord is, maar laten we zeggen dat het moeilijker te voorspellen is op het circuit."