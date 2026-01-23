user icon
McLaren stelt upgrades uit: "Eerst deze auto écht begrijpen"

McLaren stelt upgrades uit: "Eerst deze auto écht begrijpen"

McLaren lijkt geen haast te hebben richting het nieuwe Formule 1-seizoen. Ondanks het dominante kampioenschap van vorig jaar is het team voorlopig niet van plan om grote upgrades door te voeren voordat de auto überhaupt de baan op gaat. Ontwerper Rob Marshall benadrukt dat begrijpen belangrijker is dan direct doorontwikkelen.

Met de eerste wintertest in Barcelona voor de deur kiest McLaren voor een opvallend voorzichtige aanpak. Het team zal zelfs op de eerste testdag niet in actie komen, wat wijst op vertrouwen, maar ook op een bewuste strategie richting het onzekere 2026-seizoen.

Veel overeenkomsten tussen Barcelona en Melbourne

Marshall verklaart de strategie van McLaren bij Motorsport.com: "Tussen Barcelona en Melbourne denk ik dat wat je ziet waarschijnlijk vrijwel overeenkomt met wat we naar de eerste race zullen brengen. We zullen veel energie steken in het begrijpen hiervan. Daarnaast moeten we rekening houden met wat de concurrentie van plan is. We moeten ons laten inspireren door wat zij wel of niet bereiken en ons wel of niet laten zien."

"We zullen ons echt heel erg moeten concentreren om deze auto onder de knie te krijgen. Hij is erg ingewikkeld. Hij is helemaal nieuw. Er zijn veel dingen die we moeten afstellen en tunen. Dus ik denk dat het ingewikkeld zou worden als we er in het begin veel nieuwe dingen aan toevoegen. Ik denk dat we er beter aan doen om ons platform goed te begrijpen voordat we te enthousiast worden over het herontwerpen ervan voordat het ook maar een meter heeft gereden, als je begrijpt wat ik bedoel."

Aerodynamica is belangrijk

De nieuwe reglementen zijn voor iedereen gissen, zo ook voor McLaren: "Wat betreft de vraag of de aerodynamische pakketten rechtstreeks vanuit onze tools zullen worden vertaald naar prestaties op het circuit, hopen we natuurlijk van wel. Maar er zijn enkele aspecten van de nieuwe regelgeving die de aerodynamica ingewikkelder maken en ik weet niet zeker of ‘onvoorspelbaar’ het juiste woord is, maar laten we zeggen dat het moeilijker te voorspellen is op het circuit."

McLaren

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

