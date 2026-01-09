user icon
icon

Toto Wolff twijfelt over eigen positie bij Mercedes

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Toto Wolff twijfelt over eigen positie bij Mercedes

Toto Wolff staat al meer dan tien jaar aan het roer bij Mercedes, maar ook zijn positie is allesbehalve gegarandeerd. De Oostenrijker benadrukt dat niemand in de Formule 1 veilig is, zelfs niet een teambaas met een indrukwekkend palmares. Presteren blijft volgens Wolff de enige manier om te overleven in de koningsklasse van de autosport.

Sinds zijn komst in 2014 groeide Mercedes uit tot een dominante macht, met acht opeenvolgende wereldtitels tussen 2014 en 2021. Sinds de reglementswijzigingen van 2022 is dat succes echter verdwenen. Mercedes strijdt nog wel mee aan de top, maar heeft de titel niet meer binnen bereik gehad. Met het oog op de nieuwe regels moet Wolff het tij zien te keren.

Meer over Mercedes Verstappen kan overstap vergeten: "Mercedes heeft Max niet meer nodig"

Verstappen kan overstap vergeten: "Mercedes heeft Max niet meer nodig"

3 jan
 Alonso steelt de show in Monaco met extreem dure en zeldzame Mercedes

Alonso steelt de show in Monaco met extreem dure en zeldzame Mercedes

27 dec 2025

Wolff is niet zeker van positie

In gesprek met Forbes zegt Wolff dat ook hij nooit zeker is of hij zijn baan behoudt: "Het voelt gênant om over leiderschap te praten. Het noemen van één leider is iets waar ik het moeilijk mee heb. Ik zou zelf niet de beste CFO, de beste CMO en de beste CEO in één kunnen zijn. Ik zie mijzelf als onderdeel van dat team. Als er een definitieve beslissing genomen moet worden, zal ik dat doen, maar ik leun op het collectief. Ik zie het als mijn stam en wil ze beschermen. Maar ik moet ook duidelijkheid scheppen over de missie."

'Je moet geweldig zijn'

Wolff laat dan ook weten dat je een de Formule 1 nooit prima of goed kan zijn, maar altijd geweldig moet zijn. Anders overleef je het niet zomaar in de koningsklasse van de autosport: "Je moet geweldig zijn. Als je van geweldig naar goed afzakt, omdat je niet gemotiveerd genoeg bent, of omdat je achterloopt qua ontwikkeling of technologie, dan is dit een schietstoel. Ik ben verantwoordelijk voor de tweeduizend mensen die voor dit team werken. Hun families, hun levensstandaarden, hun hypotheken, hun dromen en hun doelen."

Mercedes eindigde vorig seizoen als tweede in het wereldkampioenschap, maar kwam alsnog maar liefst 364 punten te kort ten opzichte van het dominante McLaren in 2025. De Duitse renstal eindigde alsnog met achttien punten boven Red Bull Racing.

F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (53)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar