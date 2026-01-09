Toto Wolff staat al meer dan tien jaar aan het roer bij Mercedes, maar ook zijn positie is allesbehalve gegarandeerd. De Oostenrijker benadrukt dat niemand in de Formule 1 veilig is, zelfs niet een teambaas met een indrukwekkend palmares. Presteren blijft volgens Wolff de enige manier om te overleven in de koningsklasse van de autosport.

Sinds zijn komst in 2014 groeide Mercedes uit tot een dominante macht, met acht opeenvolgende wereldtitels tussen 2014 en 2021. Sinds de reglementswijzigingen van 2022 is dat succes echter verdwenen. Mercedes strijdt nog wel mee aan de top, maar heeft de titel niet meer binnen bereik gehad. Met het oog op de nieuwe regels moet Wolff het tij zien te keren.

Wolff is niet zeker van positie

In gesprek met Forbes zegt Wolff dat ook hij nooit zeker is of hij zijn baan behoudt: "Het voelt gênant om over leiderschap te praten. Het noemen van één leider is iets waar ik het moeilijk mee heb. Ik zou zelf niet de beste CFO, de beste CMO en de beste CEO in één kunnen zijn. Ik zie mijzelf als onderdeel van dat team. Als er een definitieve beslissing genomen moet worden, zal ik dat doen, maar ik leun op het collectief. Ik zie het als mijn stam en wil ze beschermen. Maar ik moet ook duidelijkheid scheppen over de missie."

'Je moet geweldig zijn'

Wolff laat dan ook weten dat je een de Formule 1 nooit prima of goed kan zijn, maar altijd geweldig moet zijn. Anders overleef je het niet zomaar in de koningsklasse van de autosport: "Je moet geweldig zijn. Als je van geweldig naar goed afzakt, omdat je niet gemotiveerd genoeg bent, of omdat je achterloopt qua ontwikkeling of technologie, dan is dit een schietstoel. Ik ben verantwoordelijk voor de tweeduizend mensen die voor dit team werken. Hun families, hun levensstandaarden, hun hypotheken, hun dromen en hun doelen."

Mercedes eindigde vorig seizoen als tweede in het wereldkampioenschap, maar kwam alsnog maar liefst 364 punten te kort ten opzichte van het dominante McLaren in 2025. De Duitse renstal eindigde alsnog met achttien punten boven Red Bull Racing.