Voormalig Formule 1-coureur Adrian Sutil lijkt zich in een bizarre situatie te bevinden. De Duitser werd eind vorig jaar opgepakt op verdenking van fraude, maar in de tussentijd is er veel gebeurd. Sutil en zijn familie zouden slachtoffer zijn geworden van afpersing, waarbij de naam van de controversiële Russische Wagner Group wordt genoemd. Ook zou er een auto die ooit van Elvis Presley was zijn gestolen.

Sutil debuteerde in 2007 in de Formule 1 bij het Nederlandse team van Spyker. Na een matig eerste jaar mocht hij aanblijven bij het team dat werd omgedoopt tot Force India, waarna hij hier eind 2011 vertrok. Hij reed in 2013 weer voor het team, waarna hij in 2014 nog een jaartje voor Sauber reed. Na zijn tijd in de Formule 1 verdween Sutil in de anonimiteit, totdat eind vorig jaar het nieuws volgde dat hij was opgepakt en vastzit in een Duitse gevangenis.

Sutil was opgepakt op verdenking van fraude, maar wat er precies aan de hand was, was onduidelijk. De Duitser was de eigenaar van een aantal exotische auto's, maar of dit iets te maken heeft met de zaak, is ook niet helemaal duidelijk.

Afpersing

De zaak krijgt nu een bizarre wending, zo meldt het Duitse Auto, Motor und Sport. Volgens advocaat Dirk Schmitz zijn Sutil en zijn familie in de tussentijd het slachtoffer geworden van ernstige afpersing. Er zouden negen auto's met een waarde van zo'n 17 miljoen euro zijn gestolen uit de garage van Sutil in Monaco.

Wagner Group

AMuS meldt dat het voor de familie van Sutil begon met een mysterieus telefoontje van een man die zichzelf 'Vladimir' noemde. Hij beweerde dat hij deel uitmaakte van de Russische Wagner Group, die een controversiële rol speelde in de oorlog in Oekraïne. Hij stelde dat niemand ze kon tegenhouden als ze een aantal auto's zouden willen terughalen. Volgens de advocaat verschenen er een paar dagen later meerdere mannen bij de garage, en werd de familie onder druk gezet. Ze zouden zijn geïntimideerd waarna de auto's werden meegenomen.

Volgens AMuS diende de familie eind 2025 een strafrechtelijke klacht in, nadat ze opnieuw zouden zijn bedreigd. Het Openbaar Ministerie van Stuttgart en de recherche van Baden-Württemberg zouden nu samen met de Monegaskische autoriteiten de zaak onderzoeken. Ook Interpol zou op de hoogte zijn gebracht.

Wat heeft de zaak te maken met Sutils arrestatie?

De vraag die blijft hangen, is wat dit met Sutils arrestatie te maken heeft. Bij huiszoekingen werden er rond zijn arrestatie al meerdere auto's in beslag genomen. Negen auto's werden niet meegenomen door de autoriteiten, en dit zouden precies de negen auto's zijn die later werden meegenomen door de afpersers.

Extreem zeldzame bolides

De auto's die zijn meegenomen, zijn stuk voor stuk zeldzaam en peperduur. Het gaat om een Koenigsegg Agera One:1, waarvan er slechts zeven zijn gebouwd. Daarnaast zouden er een Koenigsegg Regera, een Rolls-Royce Phantom, een Ferrari California, een Lamborghini en meerdere Porsches zijn meegenomen. Ook een klassieke Mercedes-Benz 600 Sedan die ooit eigendom was van Elvis Presley, zou zijn meegenomen.

Het bureau voor criminaliteitsbestrijding zou bezig zijn met de zaak. Een woordvoerder liet aan Bild weten dat er al één auto is teruggevonden. Er zou worden gekeken naar het buitenland en mogelijke connecties met Oost-Europa en Rusland.