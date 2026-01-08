user icon
icon

Bizar verhaal: 'Familie gearresteerde F1-coureur afgeperst door Wagner Group'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bizar verhaal: 'Familie gearresteerde F1-coureur afgeperst door Wagner Group'

Voormalig Formule 1-coureur Adrian Sutil lijkt zich in een bizarre situatie te bevinden. De Duitser werd eind vorig jaar opgepakt op verdenking van fraude, maar in de tussentijd is er veel gebeurd. Sutil en zijn familie zouden slachtoffer zijn geworden van afpersing, waarbij de naam van de controversiële Russische Wagner Group wordt genoemd. Ook zou er een auto die ooit van Elvis Presley was zijn gestolen.

Sutil debuteerde in 2007 in de Formule 1 bij het Nederlandse team van Spyker. Na een matig eerste jaar mocht hij aanblijven bij het team dat werd omgedoopt tot Force India, waarna hij hier eind 2011 vertrok. Hij reed in 2013 weer voor het team, waarna hij in 2014 nog een jaartje voor Sauber reed. Na zijn tijd in de Formule 1 verdween Sutil in de anonimiteit, totdat eind vorig jaar het nieuws volgde dat hij was opgepakt en vastzit in een Duitse gevangenis.

Sutil was opgepakt op verdenking van fraude, maar wat er precies aan de hand was, was onduidelijk. De Duitser was de eigenaar van een aantal exotische auto's, maar of dit iets te maken heeft met de zaak, is ook niet helemaal duidelijk.

Afpersing

De zaak krijgt nu een bizarre wending, zo meldt het Duitse Auto, Motor und Sport. Volgens advocaat Dirk Schmitz zijn Sutil en zijn familie in de tussentijd het slachtoffer geworden van ernstige afpersing. Er zouden negen auto's met een waarde van zo'n 17 miljoen euro zijn gestolen uit de garage van Sutil in Monaco.

Wagner Group

AMuS meldt dat het voor de familie van Sutil begon met een mysterieus telefoontje van een man die zichzelf 'Vladimir' noemde. Hij beweerde dat hij deel uitmaakte van de Russische Wagner Group, die een controversiële rol speelde in de oorlog in Oekraïne. Hij stelde dat niemand ze kon tegenhouden als ze een aantal auto's zouden willen terughalen. Volgens de advocaat verschenen er een paar dagen later meerdere mannen bij de garage, en werd de familie onder druk gezet. Ze zouden zijn geïntimideerd waarna de auto's werden meegenomen.

Volgens AMuS diende de familie eind 2025 een strafrechtelijke klacht in, nadat ze opnieuw zouden zijn bedreigd. Het Openbaar Ministerie van Stuttgart en de recherche van Baden-Württemberg zouden nu samen met de Monegaskische autoriteiten de zaak onderzoeken. Ook Interpol zou op de hoogte zijn gebracht.

Wat heeft de zaak te maken met Sutils arrestatie?

De vraag die blijft hangen, is wat dit met Sutils arrestatie te maken heeft. Bij huiszoekingen werden er rond zijn arrestatie al meerdere auto's in beslag genomen. Negen auto's werden niet meegenomen door de autoriteiten, en dit zouden precies de negen auto's zijn die later werden meegenomen door de afpersers.

Extreem zeldzame bolides

De auto's die zijn meegenomen, zijn stuk voor stuk zeldzaam en peperduur. Het gaat om een Koenigsegg Agera One:1, waarvan er slechts zeven zijn gebouwd. Daarnaast zouden er een Koenigsegg Regera, een Rolls-Royce Phantom, een Ferrari California, een Lamborghini en meerdere Porsches zijn meegenomen. Ook een klassieke Mercedes-Benz 600 Sedan die ooit eigendom was van Elvis Presley, zou zijn meegenomen.

Het bureau voor criminaliteitsbestrijding zou bezig zijn met de zaak. Een woordvoerder liet aan Bild weten dat er al één auto is teruggevonden. Er zou worden gekeken naar het buitenland en mogelijke connecties met Oost-Europa en Rusland.

misstappen

Posts: 3.453

wat is dit nou weer voor een redenatie.., "Is niet eens een Duitser maar een halve, kortom, discutabel en fout figuur" ik zie niet waarom een halve duitser dus ook meteen een discutabel en fout figuur is. Schiet mij maar terug in een kapotje..

  • 4
  • 8 jan 2026 - 15:42
F1 Nieuws Adrian Sutil

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.361

    Het is en blijft een echte patjepeeer die Sutil en zijn hele entourage. Is niet eens een Duitser maar een halve, kortom, discutabel en fout figuur die daar rond reed bij Force India waar de teambaas sowieso een zeer bedenkelijke reputatie had. Jaja, dat bestond nog in de f1, nu kan je nog enigzins Flavio in een discutabel rijtje zetten, en nog wel een paar waar je achter de oren kan krabben. (sponsoren ook trouwens, daar zitten/zaten ook flink wat ratten bij, ga ze nog niet opnoemen maar is wel leuk artikeltje, bedenkelijk volk in de f1).

    • + 1
    • 8 jan 2026 - 15:29
    • HarryLam

      Posts: 5.134

      Lijkt meer op verzekerings oplichting.

      • + 0
      • 8 jan 2026 - 15:38
    • Erwinnaar

      Posts: 5.361

      Ja past wel in zijn straatje ook. Rare snuiter. Heeft lang volgehouden in de f1 trouwens.

      • + 0
      • 8 jan 2026 - 15:41
    • misstappen

      Posts: 3.453

      wat is dit nou weer voor een redenatie.., "Is niet eens een Duitser maar een halve, kortom, discutabel en fout figuur" ik zie niet waarom een halve duitser dus ook meteen een discutabel en fout figuur is. Schiet mij maar terug in een kapotje..

      • + 4
      • 8 jan 2026 - 15:42
    • Erwinnaar

      Posts: 5.361

      Ik bedoel: in het artikel staat Duitser.

      Dat klopt niet helemaal hoe ik het omschreef idd.

      Je hoort te pas en te onpas de Thaise Brit (Albon) in de artikelen en nu is het Duitser Sutil. Dat bedoelde ik ermee. Maar goed.

      Dat het een fout figuur blijft staan, dat is niet omdat hij half dit of dat is. Zijn zoveel halven en fout (of goed). Excuses voor de verwarring.

      Hij had ooit in een nachtclub een Lotus f1 betrokkene bewerkt met een glas, wat een idooit man die Sutil.

      • + 0
      • 8 jan 2026 - 16:24
  • DRS-zone

    Posts: 408

    Die Adrian Sutil is na zijn carrière echt in alle opzichten aan lager wal geraakt. Hoe kom je toch continu in dit soort situaties terecht?

    • + 2
    • 8 jan 2026 - 15:42
    • Erwinnaar

      Posts: 5.361

      Verkeerde voorbeeld gehad....ook tijdens zijn carriere , moest zonodig met een stuk glas staan beeldhouwen tijdens een f1 weekeinde.

      • + 0
      • 8 jan 2026 - 16:41
  • Larry Perkins

    Posts: 62.459

    Lewis heeft de filmrechten al bij zijn oude maatje opgeëist...

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 15:47

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Adrian Sutil -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land DE
  • Geb. datum 11 jan 1983 (42)
  • Geb. plaats Starnberg, West Germany, DE
  • Gewicht 75 kg
  • Lengte 1,84 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar