Voormalig Formule 1-coureur Adrian Sutil is volgens Duitse media opgepakt. De voormalig coureur van onder meer Spyker en Sauber zou worden verdacht van ernstige fraude en verduistering. Het is nog niet duidelijk wat er nu verder gaat gebeuren met de Duitse oud-coureur.

De 42-jarige Sutil stond tussen 2007 en 2011 128 keer aan de start van een Grand Prix. In zijn loopbaan reed hij voor Sauber, Force India en Sauber en wist hij in totaal 124 punten bij elkaar te rijden. Sutil stond niet bekend als een hoogvlieger en verdween geruisloos uit de autosportwereld. Na zijn loopbaan verscheen hij slechts sporadisch in de media, en ging het vooral over zijn uitgebreide verzameling supercars.

In 2020 verscheen Sutils naam weer in het nieuws toen hij met een peperdure McLaren Senna LM schade had gereden in Monaco. Hij bleef zelf ongedeerd, en daarna verdween hij weer in de stilte.

Wat is er gebeurd?

Nu is zijn naam weer in de publiciteit verschenen, want volgens de Duitse krant Bild is hij donderdagochtend opgepakt bij een internationale politieactie. Hij werd opgepakt in het Duitse Sindelfingen, en op hetzelfde moment zouden er ook invallen zijn geweest in Monaco en Zwitserland. In Sindelfingen zouden er meerdere panden zijn onderzocht, en werd Sutil opgepakt op verdenking van ernstige fraude en verduistering.

Direct in de gevangenis in

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Stuttgart liet aan Bild weten dat er al een arrestatiebevel liep tegen hem. Sutil zou na zijn arrestatie direct zijn voorgeleid bij de rechtbank, waar hij te horen kreeg dat hij voorlopig vast moet blijven zitten. Hij zou nu in voorarrest zitten in een gevangenis in het Duitse Baden-Württemberg.

Er heerst verder vooral onduidelijkheid over wat Sutil precies zou hebben gedaan. In de Duitse media wordt gesteld dat het gaat om verdenkingen van zware georganiseerde fraude en verduistering in vereniging.

Eerder incident

Voor Sutil is dit niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met justitie. In 2012 raakte hij betrokken bij een veelbesproken incident in een nachtclub in Shanghai. Hij stak hier tijdens een ruzie Lotus-bestuurder Eric Lux in zijn nek met een gebroken champagneglas. Hier kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden voor.