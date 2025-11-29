user icon
Voormalig F1-coureur opgepakt bij grote politieactie in Duitsland

Voormalig Formule 1-coureur Adrian Sutil is volgens Duitse media opgepakt. De voormalig coureur van onder meer Spyker en Sauber zou worden verdacht van ernstige fraude en verduistering. Het is nog niet duidelijk wat er nu verder gaat gebeuren met de Duitse oud-coureur.

De 42-jarige Sutil stond tussen 2007 en 2011 128 keer aan de start van een Grand Prix. In zijn loopbaan reed hij voor Sauber, Force India en Sauber en wist hij in totaal 124 punten bij elkaar te rijden. Sutil stond niet bekend als een hoogvlieger en verdween geruisloos uit de autosportwereld. Na zijn loopbaan verscheen hij slechts sporadisch in de media, en ging het vooral over zijn uitgebreide verzameling supercars.

In 2020 verscheen Sutils naam weer in het nieuws toen hij met een peperdure McLaren Senna LM schade had gereden in Monaco. Hij bleef zelf ongedeerd, en daarna verdween hij weer in de stilte.

Wat is er gebeurd?

Nu is zijn naam weer in de publiciteit verschenen, want volgens de Duitse krant Bild is hij donderdagochtend opgepakt bij een internationale politieactie. Hij werd opgepakt in het Duitse Sindelfingen, en op hetzelfde moment zouden er ook invallen zijn geweest in Monaco en Zwitserland. In Sindelfingen zouden er meerdere panden zijn onderzocht, en werd Sutil opgepakt op verdenking van ernstige fraude en verduistering.

Direct in de gevangenis in

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Stuttgart liet aan Bild weten dat er al een arrestatiebevel liep tegen hem. Sutil zou na zijn arrestatie direct zijn voorgeleid bij de rechtbank, waar hij te horen kreeg dat hij voorlopig vast moet blijven zitten. Hij zou nu in voorarrest zitten in een gevangenis in het Duitse Baden-Württemberg.

Er heerst verder vooral onduidelijkheid over wat Sutil precies zou hebben gedaan. In de Duitse media wordt gesteld dat het gaat om verdenkingen van zware georganiseerde fraude en verduistering in vereniging. 

Eerder incident

Voor Sutil is dit niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met justitie. In 2012 raakte hij betrokken bij een veelbesproken incident in een nachtclub in Shanghai. Hij stak hier tijdens een ruzie Lotus-bestuurder Eric Lux in zijn nek met een gebroken champagneglas. Hier kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden voor.

Need5Speed

Posts: 3.318

  21
  29 nov 2025 - 08:49
F1 Nieuws Adrian Sutil

Reacties (17)

Login om te reageren
  John6

    Posts: 11.323

    Voormalig Formule 1-coureur Adrian Sukkel.

    • + 1
    29 nov 2025 - 08:29
    Larry Perkins

      Posts: 61.750

      Als coureur was het ook niet Adrian Subtiel...



      Opening Lap Chaos | All The Angles | 2009 Brazilian Grand Prix
      (3,33 minuten)

      https://youtu.be/-3qIFPP62zk

      Ze bleven maar 'subtiel' doorgaan (overigens over een fout van Trulli).

      • + 0
      29 nov 2025 - 09:07
    Moulbit

      Posts: 113

      Sutil was nooit helemaal Sauber

      • + 1
      29 nov 2025 - 09:57
    SennaDaSilva

      Posts: 4.080

      Fijn mannetje die Sutil

      • + 0
      29 nov 2025 - 13:11
  • Need5Speed

    Posts: 3.319

    Het is weer zover, er komen weer van die sullige Kijk video players over mijn scherm die je niet weg kan klikken. Ik blijf hier maar weer een tijdje weg want ze leren maar niet dat dit zo niet werkt. Tor volgende week, misschien.

    • + 21
    • 29 nov 2025 - 08:49
    • John6

      Posts: 11.323

      Yep volgens mij sinds gisteren, geen idee waarom we deze ellende weer hebben.

      • + 8
      • 29 nov 2025 - 09:12
    • Driver87

      Posts: 698

      Ah ik ben dus niet de enige. Het scrollen loopt ook voor geen meter (daardoor?)

      • + 6
      • 29 nov 2025 - 09:33
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.896

      Vinden ze zelf leuk denk.

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 09:55
    • JM_K

      Posts: 1.195

      Ik had er een tip voor.. maar die komt blijkbaar niet door.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 13:26
    • JM_K

      Posts: 1.195

      Brave browser

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 13:27
    • Need5Speed

      Posts: 3.319

      Toch maar even geprobeerd met de Ublock Origin extensie de video player te selecteren en te verbergen, en dat werkt. Ik had Ublock uitstaan voor deze saaie want ik gun ze de reclame inkomsten, maar als je daar voor wordt gestraft is het over met de goodwill.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 14:02
    • Pietje Bell

      Posts: 32.113

      Bedankt @JM_K, maar moet iedereen een andere browser nemen omdat ze hier de site onleesbaar maken?

      The Brave browser is generally considered safe due to its built-in privacy and security features, such as blocking ads, trackers, and phishing attempts by default.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 14:07
    • Need5Speed

      Posts: 3.319

      Bericht niet geplaatst? Test.
      Ublock Origin aangezet, videoplayer weggehaald, werkt geweldig.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 14:08
    • DRS-zone

      Posts: 395

      Misschien even mailen Need4Speed en JM_K?

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 14:08
    • Need5Speed

      Posts: 3.319

      Hee nu staat ie er wel.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 14:09
  Erwinnaar

    Posts: 5.248

    Er is maar één woord van toepassing op dit heerschap en zoek het maar op als je het niet weet:

PATJEPEEËR.

    PATJEPEEËR.

    • + 1
    29 nov 2025 - 09:48
  Bertrand Gachot

    Posts: 345

    Control F, zoek Adrian Sutil, vervang alles Betrand Gachot en je hebt een bijna kloppend verhaal over mijn persoontje

    • + 0
    29 nov 2025 - 13:47

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

