Prachtig: Zandvoort sneeuwt onder door winterse omstandigheden

Door de enorme sneeuwval in Nederland lijkt het hier wel op de Noordpool. In heel het land is er een hoop sneeuw naar beneden gevallen, waardoor de overheid zich genoodzaakt voelde om code oranje te vermelden. De slechte weersomstandigheden hebben toch ook zijn voordelen: het circuit van Zandvoort heeft prachtige plaatjes opgeleverd. 

Ook in de badplaats is er enorm veel sneeuw gevallen, waardoor het circuit er compleet wit bijligt. Het bochtige circuit, waar sinds 2021 weer de Grand Prix van Nederland wordt verreden, heeft aan de hand daarvan een aantal fotogenieke plaatjes opgeleverd. Ook de Red Bull Ring in Oostenrijk, Suzuka in Japan en het Gilles Villeneuve-Circuit in Canada lagen er prachtig bij onder de winterse omstandigheden.

Nog één keer genieten van Zandvoort

Voor nu en aankomend seizoen kunnen de Formule 1-liefhebbers nog één keer genieten van de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. Komend seizoen zal namelijk in het teken staan vanwege de laatste race op het circuit, waar Max Verstappen drie keer wist te winnen sinds de invoering in 2021. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri wonnen de andere twee edities in de badplaats. Na 2026 zal Zandvoort voorlopig niet meer op de F1-kalender plaatsnemen. 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 GP Nederland 2026

