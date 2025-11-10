user icon
McLaren presenteert nieuwe coureur voor 2026
  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 17:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren heeft een nieuwe coureur toegevoegd aan hun opleidingsprogramma. De jonge Italiaan Matteo De Palo zal vanaf nu de papajakleuren gaan vertegenwoordigen, terwijl de Britse renstal verder afscheid neemt van drie andere hoog aangeschreven coureurs. Of er nog meer namen worden gepresenteerd, is niet duidelijk.

McLaren heeft net als veel andere Formule 1-teams een opleidingsprogramma. Ze steunen meerdere coureurs die rondrijden in de opstapklassen, en ze rijden dan ook in de kleuren van McLaren. Momenteel maken meerdere coureurs onderdeel uit van het McLaren Driver Development Programme. Zo steunen ze hun IndyCar-coureur Patricio O'Ward en de jonge Belgische karter Dries van Langendonck.

Wie is Matteo De Palo?

Vanaf vandaag maakt ook de 18-jarige coureur Matteo De Palo onderdeel uit van het opleidingsprogramma van McLaren. Hij reed dit jaar in het Formula Regional European Championship (FRECA) waar hij tweede werd, hij zal binnenkort ook deelnemen aan de Macau Grand Prix. Volgend jaar gaat hij in de Formule 3 rijden voor het team van Trident.

Enorme eer

De Palo is heel trots op het feit dat hij vanaf nu onderdeel uitmaakt van het opleidingsprogramma: "Het is een enorme eer dat ik onderdeel mag uitmaken van het McLaren Driver Development Programme. Het team heeft een geweldig track record als het aankomt op het ontwikkelen van talent, dus ik kan niet wachten om op alle elementen van het zijn van een coureur te groeien. Ik wil Zak Brown, Alessandro Alunni Bravi en de rest van het McLaren-team bedanken. Ik heb er zin in om te gaan rijden in de papajakleuren."

Afscheid van grote talenten

Tegenover de komst van De Palo staat ook het vertrek van drie andere opvallende namen. McLaren heeft namelijk bekendgemaakt dat ze niet verder gaan met de hoog aangeschreven Amerikaan Ugo Ugochukwu, Martinius Stenshorne en Brando Badoer. Of zij nu gaan samenwerken met andere teams, en of McLaren nog meer talenten gaat vastleggen, is nog niet bekend.

McLaren nam eerder dit jaar ook afscheid van Alex Dunne. De Ierse Formule 2-coureur reed eerder dit jaar een aantal vrije trainingen, en werd in verband gebracht met Red Bull. Die overstap is inmiddels van de baan.

Reacties (1)

  • koppie toe

    Posts: 4.769

    Benieuwd wat Dunne gaat doen, lijkt op een raar verhaal waarin hij volledig uit de picture is geraakt.
    Hij moest nog wat gekneed worden maar de snelheid zat er goed in.

    • + 0
    • 10 nov 2025 - 17:37

