Verstappen en Piquet delen bijzonder babynieuws

Verstappen en Piquet delen bijzonder babynieuws
  Gepubliceerd op 08 nov 2025 12:46
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet kennen een bijzonder jaar. Het gaat niet alleen om de sportieve successen van Verstappen op de baan, want ze werden begin dit jaar ook de trotse ouders van dochter Lily. Piquet lijkt een bijzondere onthulling te hebben gedaan over hun kind.

Verstappen en zijn vriendin Piquet maakten eind vorig jaar bekend dat ze hun eerste kindje verwachtten. In mei ontbrak Verstappen bij de mediadag voor de Grand Prix van Miami, en werd bekend dat ze ouders waren geworden van dochter Lily. De trotse Verstappen laat regelmatig weten dat hij mindere races nu makkelijker kan relativeren, omdat thuis zijn gezinnetje op hem wacht.

Piquet zorgde afgelopen week voor consternatie bij haar fans toen ze een foto deelde op Instagram. Ze deelde een foto van Verstappen, die roze poeder op zijn schoenzool had zitten. Ze liet weten dat ze op die dag precies een jaar geleden erachter waren gekomen dat ze ouders zouden worden van een dochter. Piquet gebruikte in haar post het begrip rainbow baby en dat zorgde voor de nodige vragen. Met dit begrip wordt namelijk vaak bedoeld dat een koppel ouders is geworden na een eerdere miskraam.

Wat betekende deze post?

Of dit bij Piquet en Verstappen ook het geval is, is niet officieel bekend. Fans op sociale media lijken er wel vanuit te gaan, en ook in de KIJK-podcast Lifegoals wordt de post van Piquet op respectvolle wijze besproken. In de lifestyle-podcast legt de presentator uit wat dit betekende: "Een rainbow baby was een term die mij niet heel bekend was, maar het is in zekere zin iets moois. Het ding is, een rainbow baby is als een vrouw een miskraam heeft gehad, en kort daarna een gezonde, mooie baby."

De co-presentator luistert met de nodige verbazing, waarna er een extra uitleg volgt: "Dus uiteindelijk is het van iets donkers, iets heel moois. En dat is het kindje dat ze nu samen heeft gekregen met Max Verstappen."

Speciaal weekend

Verstappen rijdt dit weekend de Braziliaanse Grand Prix, een soort halve thuisrace. Zijn schoonfamilie is immers afkomstig uit Brazilië, en Verstappen rijdt dit weekend dan ook rond met een speciaal helmdesign.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.739

Ook ik heb bijzonder nieuws.
Het is vandaag precies 51 jaar geleden dat ik hem voor het eerst bij 'n meisje erin heeft mogen duwen.
Ik weet het nog als de dag van gisteren....ik gi

  • 14
  • 8 nov 2025 - 12:52
  • SennaS

    Posts: 10.781

    Max heeft toch ook een stiefzoon van Kvyat? Ik kan het ook mis hebben hoor.
    Larry, ik hoor hier weinig nieuws over, van jou.
    (Ik persoonlijk zit er niet op te wachten hoor maar wellicht interessant voor anderen)

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 13:45
    • Lulham

      Posts: 538

      Stiefdochter, Penelope.

      • + 0
      • 8 nov 2025 - 13:51
  • Lulham

    Posts: 538

    "Het ding is, een rainbow baby is als een vrouw een miskraam heeft gehad, en kort daarna een gezonde, mooie baby."

    Nee, ook zonder gezonde baby is het een regenboogbaby na een miskraam.

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 13:52
  • gridiron

    Posts: 2.926

    Na enkel de titel te hebben gelezen dat ik dat nummer 2 in de oven zit

    • + 0
    • 8 nov 2025 - 13:57
    • skibeest

      Posts: 1.935

      Zou kunnen al denk ik dat nummer twee nog in het beslag zit

      • + 1
      • 8 nov 2025 - 14:17

