Max Verstappen zei het half lachend, half serieus: “We hebben misschien een beetje geluk nodig om McLaren nog te kloppen.” Achter die opmerking schuilt echter een reëel wiskundig spanningsveld. In een sprintweekend als dat van Brazilië zijn maximaal 33 punten te verdienen. Eén fout, één Safety Car of één regenbui kan het hele titelbeeld verschuiven. Maar hoe groot is dat “beetje geluk” dat Verstappen bedoelt werkelijk?

De sprint als kansvergroter

Interlagos is een van de zeldzame circuits waar alles samenkomt: korte ronde, veel variatie en een hoge kans op neutralisaties. De Safety Car kwam hier in vijf van de laatste zes edities op de baan, en juist dat maakt dit weekend statistisch gezien een buitenkans voor Verstappen.

Bij een maximale score van 33 punten (Sprint + Grand Prix) kan de Nederlander in één etmaal tot 12 punten inlopen op Lando Norris, mits hij beide races wint en de McLarens buiten het podium blijven. Dat is het optimistische scenario, maar het laat zien hoe snel de balans kan kantelen.

“De sprintweekenden zijn gevaarlijk,” zei Verstappen eerder. “Je kunt veel winnen, maar ook veel verliezen. Alles gebeurt in 24 uur.”

Waar geluk echt invloed heeft

De grootste factor blijft timing. Op een baan waar het vaak net vóór of ná een pitstop begint te regenen, kan één ronde verschil het verschil betekenen tussen winst en schadebeperking. Verstappen profiteerde daarvan eerder, zoals in Japan 2022, maar verloor er ook races door, zoals in Silverstone 2024.

Volgens Red Bull-analisten kan een goed getimede Safety Car in Interlagos gemiddeld 4,8 seconden voordeel opleveren bij een stop. Als dat moment in zijn richting valt, kan Verstappen zelfs met gelijke snelheid als de McLarens een positie winnen. Dat is het soort “geluk” waar hij op doelt: kleine toevalligheden die de strategie kantelen, niet wonderen.

De structurele marge

Geluk alleen zal niet genoeg zijn. De kwalificatiemarge van McLaren is momenteel gemiddeld 0,17 seconde per ronde in hun voordeel. Op een korte baan als Interlagos betekent dat een startplek verschil van één rij. De start, zeker in een Sprint van slechts 24 ronden, bepaalt dus bijna automatisch het podium.

Verstappen weet dat. “We moeten dichterbij staan op vrijdag,” zei hij. “Als je niet op de eerste rij start, is het bijna onmogelijk om te winnen.”

Daarom richt Red Bull zich dit weekend meer dan ooit op zaterdagvoordeel: afstelling voor lagere temperaturen en snelle opwarming van de zachte banden. Als dat werkt, kan Verstappen op eigen kracht winnen, zonder geluk.

De realiteit van de Sprint

De Sprint zelf is vaak een loterij. De korte afstand maakt strategie vrijwel onmogelijk, dus telt vooral trackpositie. Een goed getimede start, een slimme DRS-run en één goed verdedigend moment kunnen het verschil maken tussen 8 en 0 punten.

Het risico: één fout of verkeerde bandenkeuze straft direct. Dat is precies waarom Verstappen’s opmerking zo menselijk klonk. In een seizoen waarin McLaren nauwelijks steken laat vallen, weet hij dat het verschil niet meer in pure snelheid zit, maar in kleine kansen die goed moeten vallen.

“Je hebt altijd controle over iets, maar nooit over alles,” zei hij. “Geluk helpt, maar voorbereiding helpt meer.”

Als hij dat laatste dit weekend waarmaakt, heeft hij misschien dat beetje geluk niet eens nodig.