Het is geen geheim dat er wordt gezocht naar manieren om de Formule 1 spannender te maken. Afgelopen week werd duidelijk dat de Formule 1 speelt met het idee om een verplichte tweestopper in te voeren. Max Verstappen laat in Brazilië weten hoe hij denkt over dit idee.

Vanaf volgend jaar gaat er al veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe technische regels gelden in de sport, en het chassis en de krachtbronnen zullen er compleet anders uitzien. Achter de schermen wordt er ook nagedacht over het verplicht stellen van een tweestopper, om zo voor meer actie te zorgen. Op welke manier dit moet gebeuren, is echter nog niet helemaal duidelijk.

De FIA en de Formule 1 maken in ieder geval werk van het plan. Meerdere media lieten weten dat het plan al op tafel ligt bij de volgende vergadering van de F1 Commission. Motorsport.com meldt dat het ook is besproken met de coureurs tijdens de rijdersbriefing en bij het Sporting Advisory Committee.

Hoe kijkt Verstappen naar de plannen?

De vraag is nu hoe de coureurs denken over deze mogelijke nieuwe regel. In de paddock in Brazilië reageerde regerend wereldkampioen Max Verstappen bij Motorsport.com: "Met deze auto's is het lastiger geworden om elkaar te volgen. Als je binnen een seconde van je voorganger zit, dan kunnen de banden oververhit raken en dan wordt het lastig om een inhaalactie in te zetten."

Verstappen legt uit dat het vooral in het huidige F1-veld lastig is: "Doordat bijna het hele veld tegenwoordig binnen twee of drie seconden van elkaar zitten, is het snelheidsverschil vaak niet groot genoeg om iets te doen, tenzij er iets geks gebeurt met de Safety Car."

'Misschien wordt het wel beter'

Verstappen denkt dat het voor meer spektakel in de races kan gaan zorgen. Hij ziet het dus niet per se als een slecht idee: "Misschien wordt het wel beter als ze die twee verplichte pitstops invoeren, al zullen mensen dan ook blijven schreeuwen als je volgend jaar net op het verkeerde moment nog twee stops moet doen. Dat houd je toch altijd."

De Red Bull-coureur blijft wel realistisch: "Maar goed, volgend jaar zijn er naast eventueel twee verplichte pitstops zoveel vraagtekens met de auto's en de motoren dat er nog heel veel dingen onbekend zijn."

Mislukt experiment in Monaco

Dit jaar waren de teams en coureurs al verplicht om twee pitstops te maken in Monaco. Het plan was om voor meer spektakel te zorgen in de stadsstaat, omdat de races hier vaak saai zijn. Het plannetje pakte verkeerd uit, omdat teams besloten om met de ene auto het halve veld op te houden, waardoor de andere auto zonder tijdsverlies twee pitstops kon maken.