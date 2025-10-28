user icon
icon

FIA geeft duidelijkheid: Slechts één team maakt budgetcap-overtreding

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA geeft duidelijkheid: Slechts één team maakt budgetcap-overtreding
  • Gepubliceerd op 28 okt 2025 12:08
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Na dagen vol geruchten over mogelijke overschrijdingen van de budgetcap in 2024 is de FIA vandaag met een officieel bericht naar buiten gekomen. Ze hebben een einde gemaakt aan alle geruchten, geen enkel team heeft de budgetcap echt overschreden. Zoals al eerder bekend was heeft het team van Aston Martin wel een procedurele fout gemaakt.

Op de donderdag voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico gonsde het ineens van de geruchten. De FIA had de uitslag van de budgetcapcontroles over 2024 nog niet gedeeld, en er werd gesteld dat meerdere teams de fout in waren gegaan. Aston Martin gaf al snel toe dat ze een procedurefout hadden gemaakt, terwijl er daarna nog meer verhalen rondgingen over een tweede team. Italiaanse media stelden zelfs dat Mercedes en McLaren de fout in waren gegaan.

Meer over FIA Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

FIA geeft meer duidelijkheid

De FIA heeft nu echter duidelijkheid gegeven, en heeft alle documenten zorgvuldig onderzocht. Volgens de FIA zijn er negen teams die aan de regels hebben voldaan. Ze bevestigen dat Aston Martin een procedurefout heeft gemaakt. Ook alle vijf de motorleveranciers hebben zich in 2024 keurig aan de regels gehouden.

De FIA laat weten dat Aston Martin de budgetcap niet heeft overschreden, en het slechts om een kleine fout ging. Deze is volgens de autosportfederatie veroorzaakt door onvoorspelbare omstandigheden die buiten de controle van een Formule 1-team liggen. Op 29 september zijn de FIA en het team van Aston Martin al een proces ingegaan om de zaak op te lossen.

Eerdere speculatie

Met dit bericht van de FIA komt er een einde na een weekend vol speculatie. Meerdere topteams werden beschuldigd van overtredingen, wat voor een stroom aan verhalen op de sociale media zorgden. De regels omtrent de budgetcap werden in 2021 voor het eerst toegepast, en zorgen sindsdien voor veel rumoer.

In 2022 bleek dat Red Bull de cap had overschreden in 2021, wat voor veel ophef zorgde. Red Bull werd daarop bestraft, en ging in de jaren daarna niet meer de fout in. Ook nu hebben ze zich dus netjes aan de regels gehouden.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.661

Voormalig vriend Lance had ook de boekhouding in zijn portefeuille zitten natuurlijk....en dat is naast het racen desastreus geweest.

  • 1
  • 28 okt 2025 - 12:13
F1 Nieuws

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.661

    Voormalig vriend Lance had ook de boekhouding in zijn portefeuille zitten natuurlijk....en dat is naast het racen desastreus geweest.

    • + 1
    • 28 okt 2025 - 12:13
  • Amstermar

    Posts: 12

    Ferrari zal hun VETO gebruiken vooral na wat er in 2019 gebeurde....
    McLaren en Mercedes zijn het zelfde en de vrouw van Toto regelt het wel samen met Zak brown.

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 12:46
  • nr 76

    Posts: 7.092

    Gelukkig, er wordt al veel te veel modder gegooid.

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 13:06
  • Regenrace

    Posts: 2.090

    FIA geeft duidelijkheid: Het is niet de broer van mijn vader en toch is het een zoon van mijn zus.

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 13:47
  • Larry Perkins

    Posts: 61.036

    De (nep)media hebben nu een forse schadeclaim bij de vermaledijde FIA ingediend, ze hadden al voor een halfjaar minstens duizend roddelberichten voorbereid en lopen nu bizar veel inkomsten (clicks) mis...

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 13:57

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar