Na dagen vol geruchten over mogelijke overschrijdingen van de budgetcap in 2024 is de FIA vandaag met een officieel bericht naar buiten gekomen. Ze hebben een einde gemaakt aan alle geruchten, geen enkel team heeft de budgetcap echt overschreden. Zoals al eerder bekend was heeft het team van Aston Martin wel een procedurele fout gemaakt.

Op de donderdag voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico gonsde het ineens van de geruchten. De FIA had de uitslag van de budgetcapcontroles over 2024 nog niet gedeeld, en er werd gesteld dat meerdere teams de fout in waren gegaan. Aston Martin gaf al snel toe dat ze een procedurefout hadden gemaakt, terwijl er daarna nog meer verhalen rondgingen over een tweede team. Italiaanse media stelden zelfs dat Mercedes en McLaren de fout in waren gegaan.

FIA geeft meer duidelijkheid

De FIA heeft nu echter duidelijkheid gegeven, en heeft alle documenten zorgvuldig onderzocht. Volgens de FIA zijn er negen teams die aan de regels hebben voldaan. Ze bevestigen dat Aston Martin een procedurefout heeft gemaakt. Ook alle vijf de motorleveranciers hebben zich in 2024 keurig aan de regels gehouden.

De FIA laat weten dat Aston Martin de budgetcap niet heeft overschreden, en het slechts om een kleine fout ging. Deze is volgens de autosportfederatie veroorzaakt door onvoorspelbare omstandigheden die buiten de controle van een Formule 1-team liggen. Op 29 september zijn de FIA en het team van Aston Martin al een proces ingegaan om de zaak op te lossen.

Eerdere speculatie

Met dit bericht van de FIA komt er een einde na een weekend vol speculatie. Meerdere topteams werden beschuldigd van overtredingen, wat voor een stroom aan verhalen op de sociale media zorgden. De regels omtrent de budgetcap werden in 2021 voor het eerst toegepast, en zorgen sindsdien voor veel rumoer.

In 2022 bleek dat Red Bull de cap had overschreden in 2021, wat voor veel ophef zorgde. Red Bull werd daarop bestraft, en ging in de jaren daarna niet meer de fout in. Ook nu hebben ze zich dus netjes aan de regels gehouden.