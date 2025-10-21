user icon
icon

Tape-Gate Austin - hoe Red Bull voor €50.000 McLaren probeerde te saboteren

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Tape-Gate Austin - hoe Red Bull voor €50.000 McLaren probeerde te saboteren
  • Gepubliceerd op 21 okt 2025 08:04
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Red Bull Racing kreeg een boete van €50.000 na de Grand Prix van Austin. De officiële reden: een teamlid negeerde marshals op de startgrid. Maar het ware verhaal is veel duisterder. Een verhaal over sabotage, psychologische oorlog en de "win at all costs" mentaliteit in de Formule 1

De oranje tape die verdween 

Een Red Bull-monteur betrad illegaal de startgrid. Zijn missie? De feloranje markeringstape verwijderen die McLaren had neergelegd voor Lando Norris

Meer over McLaren Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt
 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt

Die tape helpt coureurs hun startpositie perfect te vinden. Een cruciaal detail voor een optimale start. Het verschil tussen een goede en slechte launch kan races beslissen. 

Sky Italia en L'Equipe onthulden snel wat er gebeurde. Dit was geen eenmalig incident.

Een beproefde tactiek 

Rapporten suggereren dat Red Bull dit "meerdere keren in het verleden" heeft gedaan. McLaren was gedwongen over te stappen op "sterkere tape" om hun markeringen te beschermen. 

Dit detail is onthutsend. Het transformeert een incident van een eenmalige fout naar een patroon van berekende gamesmanship. Red Bull test systematisch de grenzen van wat acceptabel is. 

Laurent Mekies, teambaas van Red Bull, deed het af als een "misverstand." Een "heel klein ding," volgens hem. Die bagatellisering staat in schril contrast met wat er werkelijk gebeurde. 

De chronologie: 

● Red Bull-monteur betreedt afgesloten grid 

● Probeert McLaren-tape te verwijderen 

● Marshals grijpen in en sturen hem weg 

● FIA onderzoekt en legt boete op 

● Media ontdekken dit al vaker gebeurde 

Gestraft voor verkeerd vergrijp 

De FIA strafte Red Bull niet voor het verwijderen van de tape. Die handeling blijkt niet expliciet verboden in het reglement. Een fascinerend detail dat de grijze gebieden in F1 blootlegt.

De boete was voor het opnieuw betreden van de grid nadat deze was afgesloten. Dat werd gezien als een "onveilige handeling." Het technische vergrijp, niet de onsportieve intentie. 

Dit onderscheid is veelzeggend. Topteams opereren bewust in grijze zones. Ze weten precies waar de harde grenzen liggen en wat de straf is voor overschrijding.

De psychologie van €50.000 

Voor een team met het budget van Red Bull is €50.000 peanuts. De vraag is of de potentiële winst - het uit balans brengen van Norris - de gok waard was. 

Het antwoord: absoluut. Voor een verwaarloosbare boete kon Red Bull mogelijk de start van hun grootste concurrent saboteren. In de strijd om een wereldtitel is dat een rationele beslissing. 

Dit is psychologische oorlogsvoering op het hoogste niveau. Ver weg van de tv-camera's, in de seconden voordat de lichten doven, speelt zich een schaduwstrijd af. 

De donkere kunsten van F1 

"Tape-gate" biedt een zeldzaam inzicht in hoe titelstrijd werkelijk wordt gevoerd. Niet alleen op de baan, maar in de pitmuur, op de grid, in de grijze gebieden van het reglement. 

McLaren moet nu waakzaam zijn. Red Bull heeft laten zien dat ze alles zullen proberen om een voordeeltje te pakken. Zelfs als dat betekent dat ze de sportiviteit oprekken tot het breekpunt. 

De FIA kan strengere regels invoeren. Maar zolang de straffen beheersbaar blijven, zullen teams deze tactische spelletjes blijven spelen. De prijs van winnen is klein vergeleken met de beloning. 

F1 Nieuws McLaren Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar