user icon
icon

De oorlog in de schaduw: waarom strijd om P2 belangrijker is dan je denkt

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De oorlog in de schaduw: waarom strijd om P2 belangrijker is dan je denkt
  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 08:32
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Alle ogen zijn gericht op de coureurstitel, maar de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs is minstens zo belangrijk en financieel cruciaal. Mercedes, Ferrari en Red Bull vechten om miljoenen en de toekomst. Dit is de onzichtbare oorlog die het seizoen kan bepalen. 

Huidige stand na Austin spannend 

Na de race in Austin staat Mercedes nu tweede in het constructeurskampioenschap, met een kleine voorsprong op Ferrari en Red Bull. 

Meer over Red Bull Racing Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

13 okt

De marges zijn flinterdun. Elke race kan de balans doen kantelen. Één dubbele DNF en de pikorde is compleet veranderd. 

Stand na Austin (geschat): 

● P1: McLaren (ver voorop) 

● P2: Mercedes (lichte voorsprong) 

● P3: Ferrari (op paar punten) 

● P4: Red Bull (volgt op hielen) 

● Marges tussen P2-P4 zeer klein 

● Laatste races cruciaal voor klassement 

Wat er werkelijk op het spel staat 

Maar wat betekent deze strijd eigenlijk? Miljoenen aan prijzengeld, meer windtunneltijd en prestige. De financiële impact is enorm.

Een hogere klassering levert direct meer geld op uit de FOM-betalingen. Maar belangrijker nog: teams die lager eindigen krijgen meer ontwikkelingstijd. 

Dat lijkt paradoxaal, maar het is bedoeld om het veld bij elkaar te houden. De kampioen krijgt de minste windtunneltijd, P10 de meeste. 

Financiële impact P2 vs P3: 

● €10-15 miljoen verschil prijzengeld 

● Extra windtunneltijd voor lagere positie 

● Meer CFD-credits voor ontwikkeling 

● Sponsorwaarde van hogere positie 

● Momentum richting 2026 

● Prestige en teammoraal 

Mercedes had teleurstellend weekend 

Mercedes had een teleurstellend weekend in Austin ondanks hun P2-positie. George Russell werd slechts zesde. Kimi Antonelli spinde uit tijdens zijn invalbeurt. 

Het team verwachtte meer na de sterke vorm in Singapore. Austin toonde dat consistentie nog een probleem is. 

Die inconsistentie kan Mercedes duur komen te staan in de strijd om P2. Ferrari en Red Bull komen dichterbij. 

Ferrari had topweekend en verkleinde achterstand 

Ferrari daarentegen had een topweekend. Leclerc P3 en Hamilton P4 leverden cruciale punten op. 

Het Italiaanse team heeft de achterstand op Mercedes flink verkleind. Als deze vorm aanhoudt, kunnen ze P2 nog pakken voor het einde van het seizoen. 

Ferrari's momentum: 

● Beste weekend van laatste maand 

● Beide coureurs in punten 

● Achterstand Mercedes verkleind 

● Confidence groeit in team 

● Mexico op hoogte mogelijk voordelig 

● Reële kans op P2 bij aanhoudende vorm 

Red Bull dankzij Verstappen ook in de strijd 

Red Bull blijft in de strijd dankzij Verstappen's dominante zege. Yuki Tsunoda's P7 leverde ook belangrijke punten.

De Oostenrijkse renstal zit Ferrari op de hielen. Met Verstappen in deze vorm kunnen ze nog punten pakken op beide teams ervoor. 

Sergio Perez's tegenvallende prestaties zijn wel een probleem. Red Bull mist punten doordat hun tweede coureur niet meedoet om topposities. 

 

F1 Nieuws Ferrari Mercedes Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar