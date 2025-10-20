Alle ogen zijn gericht op de coureurstitel, maar de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs is minstens zo belangrijk en financieel cruciaal. Mercedes, Ferrari en Red Bull vechten om miljoenen en de toekomst. Dit is de onzichtbare oorlog die het seizoen kan bepalen.

Huidige stand na Austin spannend

Na de race in Austin staat Mercedes nu tweede in het constructeurskampioenschap, met een kleine voorsprong op Ferrari en Red Bull.

De marges zijn flinterdun. Elke race kan de balans doen kantelen. Één dubbele DNF en de pikorde is compleet veranderd.

Stand na Austin (geschat):

● P1: McLaren (ver voorop)

● P2: Mercedes (lichte voorsprong)

● P3: Ferrari (op paar punten)

● P4: Red Bull (volgt op hielen)

● Marges tussen P2-P4 zeer klein

● Laatste races cruciaal voor klassement

Wat er werkelijk op het spel staat

Maar wat betekent deze strijd eigenlijk? Miljoenen aan prijzengeld, meer windtunneltijd en prestige. De financiële impact is enorm.

Een hogere klassering levert direct meer geld op uit de FOM-betalingen. Maar belangrijker nog: teams die lager eindigen krijgen meer ontwikkelingstijd.

Dat lijkt paradoxaal, maar het is bedoeld om het veld bij elkaar te houden. De kampioen krijgt de minste windtunneltijd, P10 de meeste.

Financiële impact P2 vs P3:

● €10-15 miljoen verschil prijzengeld

● Extra windtunneltijd voor lagere positie

● Meer CFD-credits voor ontwikkeling

● Sponsorwaarde van hogere positie

● Momentum richting 2026

● Prestige en teammoraal

Mercedes had teleurstellend weekend

Mercedes had een teleurstellend weekend in Austin ondanks hun P2-positie. George Russell werd slechts zesde. Kimi Antonelli spinde uit tijdens zijn invalbeurt.

Het team verwachtte meer na de sterke vorm in Singapore. Austin toonde dat consistentie nog een probleem is.

Die inconsistentie kan Mercedes duur komen te staan in de strijd om P2. Ferrari en Red Bull komen dichterbij.

Ferrari had topweekend en verkleinde achterstand

Ferrari daarentegen had een topweekend. Leclerc P3 en Hamilton P4 leverden cruciale punten op.

Het Italiaanse team heeft de achterstand op Mercedes flink verkleind. Als deze vorm aanhoudt, kunnen ze P2 nog pakken voor het einde van het seizoen.

Ferrari's momentum:

● Beste weekend van laatste maand

● Beide coureurs in punten

● Achterstand Mercedes verkleind

● Confidence groeit in team

● Mexico op hoogte mogelijk voordelig

● Reële kans op P2 bij aanhoudende vorm

Red Bull dankzij Verstappen ook in de strijd

Red Bull blijft in de strijd dankzij Verstappen's dominante zege. Yuki Tsunoda's P7 leverde ook belangrijke punten.

De Oostenrijkse renstal zit Ferrari op de hielen. Met Verstappen in deze vorm kunnen ze nog punten pakken op beide teams ervoor.

Sergio Perez's tegenvallende prestaties zijn wel een probleem. Red Bull mist punten doordat hun tweede coureur niet meedoet om topposities.