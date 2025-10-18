user icon
icon

Norris overtuigd van McLaren: "Op dat gebied zijn we beter dan Verstappen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris overtuigd van McLaren: "Op dat gebied zijn we beter dan Verstappen"
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 07:36
  • comments 7
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris leek even op weg naar de sprintpole in Austin, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. De Brit reageerde gelaten na afloop en gaf toe dat Red Bull Racing momenteel simpelweg sterker is.

Norris kreeg vrijdag in Austin de deksel op de neus. De McLaren-coureur stond lange tijd bovenaan tijdens de sprintkwalificatie, maar werd in de slotfase alsnog verslagen door Max Verstappen. Het verschil tussen de twee was miniem – slechts 0.071 seconde – maar genoeg om Verstappen op de sprintpole te zetten.

Meer over McLaren Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

4 okt
 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt

Norris erkent meerdere in Verstappen

Norris moest genoegen nemen met de tweede plaats, gevolgd door zijn teamgenoot Oscar Piastri op P3. Toch kon de Brit er na afloop goed mee leven. “Natuurlijk hadden we graag op pole gestaan, maar het is voor ons geen verrassing dat we de laatste tijd wat langzamer zijn dan Red Bull,” vertelde hij tegenover Sky Sports. “We zijn nog steeds behoorlijk tevreden.”

De McLaren-coureur gaf toe dat er kleine foutjes in zijn ronde zaten, maar dat het lastig was om op het Circuit of the Americas alles perfect te doen. “Ik weet niet hoeveel ik ernaast zat, maar er waren een paar kleine dingetjes die beter konden. Ik heb een paar hobbels niet goed opgevangen, maar dat is nou eenmaal de moeilijkheidsgraad van dit circuit. Verder zijn we allemaal blij met het resultaat.”

Norris hoopt Verstappen pijn te doen in sprintrace

Toch gelooft Norris dat hij Verstappen in de sprintrace kan uitdagen. “Dat hoop ik zeker. Normaal gesproken is ons racetempo iets beter. We hebben het hele jaar geworsteld met ons kwalificatietempo, vooral als het spannend wordt. Daarom is dit geen verrassing, maar ik denk dat we morgen meer kans maken om vooraan te vechten.”

De strijd tussen Norris, Verstappen en Piastri belooft opnieuw spannend te worden. Piastri gaat voorlopig aan de leiding in het F1-kampioenschap, maar de marge tussen de drie kemphanen is klein.

MustFeed

Posts: 10.287

"We hebben het hele jaar geworsteld met ons kwalificatietempo, vooral als het spannend wordt."

Dat heeft natuurlijk niks met de wagen te maken. Het gaat om presteren onder druk en daar laten de McLaren rijders het vaak liggen in Q3.

  • 11
  • 18 okt 2025 - 08:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Red Bull Racing McLaren GP Verenigde Staten 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.723

    Niet alleen het racetempo kan beter zijn bij McLaren maar ook het tempo van opvolgende (kleine) foutjes...

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 08:06
    • Clay Regazzoni

      Posts: 1.199

      Larry, mooi dat VEEKAY weer een vast zitje heeft voor 2026 in INDYCAR bij Juncos Hollinger. Hij heeft ook gesprekken gevoerd met toptteam PENSKE, maar op dit moment kiezen ze voor MALUKAS (amerikaan, maar veel minder succesvol van Rinus, het blijven rare jongens die yanks) Affijn Marcus en Rinus gaan er volgend jaar weer voor !

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 08:51
    • Larry Perkins

      Posts: 60.723

      Kijk er naar uit!

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 09:53
  • MustFeed

    Posts: 10.287

    "We hebben het hele jaar geworsteld met ons kwalificatietempo, vooral als het spannend wordt."

    Dat heeft natuurlijk niks met de wagen te maken. Het gaat om presteren onder druk en daar laten de McLaren rijders het vaak liggen in Q3.

    • + 11
    • 18 okt 2025 - 08:49
    • De Vogel is Geland

      Posts: 566

      Precies het is een kampioen onwaardig duo

      • + 4
      • 18 okt 2025 - 09:00
    • snailer

      Posts: 30.264

      Piastri was gewoon niet goed genoeg tijdens de SQ. Norris maakte inderdaad een paar kleine fotjes volgens de data in SQ3. Onder andere 1 die hem tractie kostte na de laatste bocht.

      Maar Verstappen won hem ook deze keer. Juist in die laatste bocht waar hij mega was.

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 09:18
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.199

    Norris voelt het angstzweet al, en probeert zichzelf moed in te praten !

    • + 5
    • 18 okt 2025 - 08:51

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar