Lando Norris leek even op weg naar de sprintpole in Austin, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. De Brit reageerde gelaten na afloop en gaf toe dat Red Bull Racing momenteel simpelweg sterker is.

Norris kreeg vrijdag in Austin de deksel op de neus. De McLaren-coureur stond lange tijd bovenaan tijdens de sprintkwalificatie, maar werd in de slotfase alsnog verslagen door Max Verstappen. Het verschil tussen de twee was miniem – slechts 0.071 seconde – maar genoeg om Verstappen op de sprintpole te zetten.

Norris erkent meerdere in Verstappen

Norris moest genoegen nemen met de tweede plaats, gevolgd door zijn teamgenoot Oscar Piastri op P3. Toch kon de Brit er na afloop goed mee leven. “Natuurlijk hadden we graag op pole gestaan, maar het is voor ons geen verrassing dat we de laatste tijd wat langzamer zijn dan Red Bull,” vertelde hij tegenover Sky Sports. “We zijn nog steeds behoorlijk tevreden.”

De McLaren-coureur gaf toe dat er kleine foutjes in zijn ronde zaten, maar dat het lastig was om op het Circuit of the Americas alles perfect te doen. “Ik weet niet hoeveel ik ernaast zat, maar er waren een paar kleine dingetjes die beter konden. Ik heb een paar hobbels niet goed opgevangen, maar dat is nou eenmaal de moeilijkheidsgraad van dit circuit. Verder zijn we allemaal blij met het resultaat.”

Norris hoopt Verstappen pijn te doen in sprintrace

Toch gelooft Norris dat hij Verstappen in de sprintrace kan uitdagen. “Dat hoop ik zeker. Normaal gesproken is ons racetempo iets beter. We hebben het hele jaar geworsteld met ons kwalificatietempo, vooral als het spannend wordt. Daarom is dit geen verrassing, maar ik denk dat we morgen meer kans maken om vooraan te vechten.”

De strijd tussen Norris, Verstappen en Piastri belooft opnieuw spannend te worden. Piastri gaat voorlopig aan de leiding in het F1-kampioenschap, maar de marge tussen de drie kemphanen is klein.