Max Verstappen was opnieuw van een andere planeet tijdens de sprintkwalificatie voor de sprintrace in Austin. De Nederlander pakte overtuigend de sprintpole en liet Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren achter zich. Na afloop klonk Verstappen zichtbaar tevreden over zijn prestaties.

In SQ1 en SQ2 tekende zich al af dat het een tweestrijd zou worden tussen Verstappen en Norris. De Brit was de snelste in de eerste twee sessies, maar uiteindelijk trok de wereldkampioen van Red Bull Racing aan het langste eind. Met een verschil van slechts 0.071 seconde pakte Verstappen de polepositie voor de sprintrace in Austin.

Verstappen oogt tevreden

“Het was een lekkere kwalificatie,” vertelde Verstappen nadat hij uit de RB21 was gestapt. “Door alle sectoren zat het heel dicht bij elkaar. Ik probeerde er te staan op het moment dat het echt telde. Dat was niet makkelijk, want ik wist niet zeker hoe het zou lopen met de zachte band. Uiteindelijk ging het goed. Ik verwacht morgen weer een gevecht met McLaren, maar dat is precies wat iedereen wil zien. Ik heb er zin in en ik ben blij.”

De wind speelde een grote rol tijdens de sessie. Verschillende coureurs klaagden erover, en ook Verstappen merkte het effect. “Je voelt de wind constant op en neer gaan. Het circuit is bovendien erg hobbelig, dus je kunt de auto makkelijk kwijtraken in de snelle bochten. Het had ook anders kunnen lopen, maar uiteindelijk was het voor ons een hele goede dag.”

Verstappen heeft zin in duel met McLaren's

Verstappen kijkt uit naar het duel met Norris en Piastri in de sprintrace. “We moeten een goede start hebben en zorgen dat we snel in ons ritme komen. Daar zullen we morgen achter komen,” sloot de Nederlander zelfverzekerd af.

In het kampioenschap in de F1 blijft het gat met McLaren groot, maar Verstappen deelde opnieuw een duidelijke tik uit aan Norris en Piastri. Voor teamgenoot Yuki Tsunoda verliep de sprintkwalificatie dramatisch: hij start morgen slechts als achttiende.