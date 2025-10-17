user icon
Mercedes kondigt grote samenwerking aan met AI van Facebook

Mercedes kondigt grote samenwerking aan met AI van Facebook
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 16:46
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes heeft een nieuwe grote sponsor aangetrokken. De Duitse renstal zal vanaf dit weekend gaan samenwerken met Meta AI, de AI-tool van het moederbedrijf van Facebook. De logo's van Meta AI zullen dit weekend voor het eerst te zien zijn bij George Russell en Andrea Kimi Antonelli.

Het team van Mercedes beschikt al over een aantal grote partners. De Duitse renstal sloot eerder een deal met WhatsApp, wat ook onderdeel uitmaakt van Meta. Deze deal leidde ertoe dat de emoji van een raceauto in WhatsApp werd veranderd in een auto van Mercedes. Met deze nieuwe deal hebben ze dus hun tweede samenwerking met een bedrijf van Meta te pakken.

Wat houdt deze samenwerking precies in?

Mercedes laat weten dat Meta AI is aangetrokken als een Official Team Partner. De deal werd aangekondigd door middel van een grappig filmpje op sociale media, waarop te zien is hoe Russell en Antonelli zich voorbereiden op een lastig gesprek met hun baas Toto Wolff. Eenmaal aangekomen in Wolffs kantoor, vinden ze een briefje met de aankondiging van deze nieuwe samenwerking.

De deal zorgt ervoor dat de helmdesigns van Antonelli en Russell er vanaf dit weekend iets anders uitzien. Aan de bovenkant van de helmen zal vanaf dit weekend het logo van Meta AI te zien zijn. 

Wolff trots op nieuwe samenwerking

Wolff is heel erg trots op de deal, zo laat hij weten in een statement: "Samenwerken met Meta AI introduceert nieuwe mogelijkheden die onze manier van denken, voorbereiden en presteren als team ondersteunt. De mogelijkheid om data efficiënter te verwerken en diepere inzichten te verkrijgen, is een waardevolle troef in een sport waar succes wordt bepaald door een marginale winst. Het is een natuurlijke match voor ons om samen te werken met een partner die onze toewijding aan het altijd verbeteren van alles en precisie deelt."

F1 Nieuws Mercedes GP Verenigde Staten 2025

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

