Mercedes kondigt grote samenwerking aan met AI van Facebook

Het team van Mercedes heeft een nieuwe grote sponsor aangetrokken. De Duitse renstal zal vanaf dit weekend gaan samenwerken met Meta AI, de AI-tool van het moederbedrijf van Facebook. De logo's van Meta AI zullen dit weekend voor het eerst te zien zijn bij George Russell en Andrea Kimi Antonelli.

Het team van Mercedes beschikt al over een aantal grote partners. De Duitse renstal sloot eerder een deal met WhatsApp, wat ook onderdeel uitmaakt van Meta. Deze deal leidde ertoe dat de emoji van een raceauto in WhatsApp werd veranderd in een auto van Mercedes. Met deze nieuwe deal hebben ze dus hun tweede samenwerking met een bedrijf van Meta te pakken.

Wat houdt deze samenwerking precies in?

Mercedes laat weten dat Meta AI is aangetrokken als een Official Team Partner. De deal werd aangekondigd door middel van een grappig filmpje op sociale media, waarop te zien is hoe Russell en Antonelli zich voorbereiden op een lastig gesprek met hun baas Toto Wolff. Eenmaal aangekomen in Wolffs kantoor, vinden ze een briefje met de aankondiging van deze nieuwe samenwerking.

De deal zorgt ervoor dat de helmdesigns van Antonelli en Russell er vanaf dit weekend iets anders uitzien. Aan de bovenkant van de helmen zal vanaf dit weekend het logo van Meta AI te zien zijn.

Wolff trots op nieuwe samenwerking

Wolff is heel erg trots op de deal, zo laat hij weten in een statement: "Samenwerken met Meta AI introduceert nieuwe mogelijkheden die onze manier van denken, voorbereiden en presteren als team ondersteunt. De mogelijkheid om data efficiënter te verwerken en diepere inzichten te verkrijgen, is een waardevolle troef in een sport waar succes wordt bepaald door een marginale winst. Het is een natuurlijke match voor ons om samen te werken met een partner die onze toewijding aan het altijd verbeteren van alles en precisie deelt."