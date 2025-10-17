Max Verstappen en Red Bull Racing weten eindelijk weer hoe ze Formule 1-races moeten winnen. Sinds de zomerstop lijkt Red Bull iets gevonden te hebben in de RB21, maar wat dan precies? Verstappen zelf stipte aan waarom hij weer een stuk competitiever is.

Voor de zomerstop stak McLaren met kop en schouders boven Red Bull, Ferrari en Mercedes uit. Oscar Piastri en Lando Norris wonnen samen elf van de eerste veertien races en wisten in Singapore al de constructeurstitel binnen te halen. Maar Verstappen en Red Bull lijken iets gevonden te hebben, met name in de vloer van de RB21, waardoor de Nederlander weer beter kan meekomen.

Verstappen kon weer genieten in de afgelopen races

Verstappen won de races in Italië en Bakoe met overmacht en gaf de McLarens het nakijken. De Nederlander liet op de persconferentie weten dat het racen na de zomerstop een stuk leuker is geworden. “We hebben een aantal mooie resultaten behaald, wat iedereen helpt, want het vertrouwen is groot. We begrijpen veel beter wat de auto kan en hoe hij moet worden bestuurd.”

Toch blijft McLaren volgens Verstappen de dominante factor. De viervoudig wereldkampioen denkt dat Piastri en Norris vooral in de langzame bochten sterk zijn. “Ik denk dat McLaren over het algemeen nog steeds sterk is in bochten met gemiddelde snelheid. De rest hangt af van de lay-out en de omstandigheden van het circuit.”

Wat maakt de Red Bull nu weer beter volgens Verstappen?

Sinds de update van Red Bull in Monza oogt Verstappen pijlsnel in de hoge snelheidsbochten. Daardoor kon hij in Italië en ook in Bakoe – waar veel rechte stukken zijn – domineren, net als in 2023. Voor de Nederlander zelf is dat een flinke opsteker. “De auto is iets beter in balans, hij overstuurt of onderstuurt niet dramatisch. Het gaat er niet om erin te geloven, je moet realistisch zijn. Nu de auto weer snel is en kan strijden om de hoogste plaatsen, weet ik dat ik daar kan zijn.”

Aankomend weekend hoopt Verstappen opnieuw dichter bij Piastri en Norris te komen in de stand. Of hij in Austin daadwerkelijk mee kan doen om de overwinning, liet hij nog in het midden.