McLaren onthult speciale livery voor Austin
  • Gepubliceerd op 16 okt 2025 08:48
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren heeft een speciale livery onthuld voor de komende twee raceweekenden. Oscar Piastri en Lando Norris rijden in Austin en Mexico niet in volledig papajakleurige wagens, maar in auto's met een aantal andere kleuren. Het gaat om een speciale samenwerking met een sponsor.

De Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin is in korte tijd uitgegroeid tot een zeer populaire race. Veel teams kiezen er dan ook voor om voor dit weekend de livery aan te passen. Ook bij constructeurskampioen McLaren grijpen ze deze kans aan om voor een speciale kleurstelling te kiezen.

Witte details op de auto's

De wagens van Norris en Piastri zullen in deze cruciale fase van het seizoen voorzien zijn van een aantal witte details op de motorkap en de voorvleugel. De twee coureurs zullen ook rondrijden in een wit racepak, vergelijkbaar met het racepak dat ze droegen tijdens de Grand Prix van Monaco eerder dit jaar.

Verwijzing naar sponsor

McLaren heeft de kleurstelling van de MCL39 aangepast als een verwijzing naar Gemini, de AI-tool van sponsor Google. De logo's van Gemini zijn dan ook groot te zien op de zijkant van de wagens van Norris en Piastri. Beide coureurs maken nog kans op de wereldtitel, en ze zullen dit weekend moeten gaan vechten met outsider Max Verstappen.

Veel speciale liveries

Dat zullen ze dus gaan doen met de aangepaste kleurstelling voor dit weekend. Ze zijn zeker niet het enige team dat heeft gekozen voor een aangepaste livery. Eerder presenteerden Haas en Racing Bulls een speciale kleurstelling, terwijl ook Aston Martin een aantal zaken heeft veranderd aan de kleurstelling. Afgelopen nacht trok ook het team van Williams het doek van een speciale livery. Het zorgt ervoor dat de helft van het veld dit weekend rondrijdt in een speciale kleurstelling.

Reacties (3)

  • Starscreamer

    Posts: 1.351

    Mooooi krijg de Marlboro vibes

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 09:25
    • Paulie

      Posts: 4.703

      ik steek er eentje op

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 09:27
  • Starscreamer

    Posts: 1.351

    Offtopic... Williams speciale livery is ook prachtig die moeten ze houden!

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 09:34

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

