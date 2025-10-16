Het team van McLaren heeft een speciale livery onthuld voor de komende twee raceweekenden. Oscar Piastri en Lando Norris rijden in Austin en Mexico niet in volledig papajakleurige wagens, maar in auto's met een aantal andere kleuren. Het gaat om een speciale samenwerking met een sponsor.

De Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin is in korte tijd uitgegroeid tot een zeer populaire race. Veel teams kiezen er dan ook voor om voor dit weekend de livery aan te passen. Ook bij constructeurskampioen McLaren grijpen ze deze kans aan om voor een speciale kleurstelling te kiezen.

Witte details op de auto's

De wagens van Norris en Piastri zullen in deze cruciale fase van het seizoen voorzien zijn van een aantal witte details op de motorkap en de voorvleugel. De twee coureurs zullen ook rondrijden in een wit racepak, vergelijkbaar met het racepak dat ze droegen tijdens de Grand Prix van Monaco eerder dit jaar.

Verwijzing naar sponsor

McLaren heeft de kleurstelling van de MCL39 aangepast als een verwijzing naar Gemini, de AI-tool van sponsor Google. De logo's van Gemini zijn dan ook groot te zien op de zijkant van de wagens van Norris en Piastri. Beide coureurs maken nog kans op de wereldtitel, en ze zullen dit weekend moeten gaan vechten met outsider Max Verstappen.

Veel speciale liveries

Dat zullen ze dus gaan doen met de aangepaste kleurstelling voor dit weekend. Ze zijn zeker niet het enige team dat heeft gekozen voor een aangepaste livery. Eerder presenteerden Haas en Racing Bulls een speciale kleurstelling, terwijl ook Aston Martin een aantal zaken heeft veranderd aan de kleurstelling. Afgelopen nacht trok ook het team van Williams het doek van een speciale livery. Het zorgt ervoor dat de helft van het veld dit weekend rondrijdt in een speciale kleurstelling.