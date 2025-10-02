user icon
Verstappen wil jacht op McLaren voortzetten: "Dan kunnen we hem winnen"

Verstappen wil jacht op McLaren voortzetten: "Dan kunnen we hem winnen"
  • Gepubliceerd op 02 okt 2025 16:24
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen is met een goed humeur aangekomen in Singapore. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing hoopt zijn sterke reeks een vervolg te geven en houdt stiekem een oogje op een mogelijke vijfde wereldtitel. Al wil hij daar zelf nog niet te veel aan denken.

Na de zeges in Italië en Azerbeidzjan is het optimisme terug bij Verstappen en Red Bull. Dankzij de updates aan de RB21 liet de Nederlander McLaren tweemaal achter zich en greep hij met overtuiging de winst op Monza en in Baku. De achterstand op Oscar Piastri bedraagt nog 69 punten en daarom blijft Verstappen voorzichtig.

Verstappen denkt nog niet aan vijfde wereldtitel

“Eerlijk gezegd denk ik niet echt na over het kampioenschap. Het verschil is groot, maar ik bekijk het gewoon race voor race”, vertelde hij tegenover de aanwezige pers in Singapore. “Ik probeer mijn best te doen en ik weet dat als de auto in staat is om te winnen, we dat ook zullen doen. Zo simpel is het. Maar als dat niet lukt, is het ook niet erg. Ik maak me nergens zorgen over en ben ook niet gestrest.”

Singapore een uitdaging voor Verstappen

Singapore wordt een belangrijke test voor Verstappen en Red Bull. Het Marina Bay Street Circuit is het enige circuit op de kalender waar hij nog nooit wist te winnen. “Ik denk dat we hier met de auto nooit echt sterk zijn geweest. Er zijn altijd banen waar het moeilijker is om te winnen,” verklaarde hij.

Vorig jaar moest Verstappen in Singapore genoegen nemen met de tweede plaats, ver achter winnaar Lando Norris en McLaren. Dit keer hoopt hij dichterbij te zitten. “Ik hoop dat we competitiever zijn. Vorig jaar waren we tweede, maar wel op flinke afstand. We moeten dus zeker proberen dichterbij te komen, al is het nu lastig in te schatten hoe sterk we hier precies zullen zijn.”

Reacties (2)

  • patrob

    Posts: 1.581

    Dat zou je inderdaad bijna vergeten. Dat hij vorig jaar gewoon tweede werd hier.

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 16:29
  • Onsje worst

    Posts: 129

    Ik snap de titel nog niet helemaal ten opzichten van het verhaal, oud nieuws volgend onderwerp nieuwe kansen voor deze reporter.

    • + 0
    • 2 okt 2025 - 16:30

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

