Max Verstappen is met een goed humeur aangekomen in Singapore. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing hoopt zijn sterke reeks een vervolg te geven en houdt stiekem een oogje op een mogelijke vijfde wereldtitel. Al wil hij daar zelf nog niet te veel aan denken.

Na de zeges in Italië en Azerbeidzjan is het optimisme terug bij Verstappen en Red Bull. Dankzij de updates aan de RB21 liet de Nederlander McLaren tweemaal achter zich en greep hij met overtuiging de winst op Monza en in Baku. De achterstand op Oscar Piastri bedraagt nog 69 punten en daarom blijft Verstappen voorzichtig.

Verstappen denkt nog niet aan vijfde wereldtitel

“Eerlijk gezegd denk ik niet echt na over het kampioenschap. Het verschil is groot, maar ik bekijk het gewoon race voor race”, vertelde hij tegenover de aanwezige pers in Singapore. “Ik probeer mijn best te doen en ik weet dat als de auto in staat is om te winnen, we dat ook zullen doen. Zo simpel is het. Maar als dat niet lukt, is het ook niet erg. Ik maak me nergens zorgen over en ben ook niet gestrest.”

Singapore een uitdaging voor Verstappen

Singapore wordt een belangrijke test voor Verstappen en Red Bull. Het Marina Bay Street Circuit is het enige circuit op de kalender waar hij nog nooit wist te winnen. “Ik denk dat we hier met de auto nooit echt sterk zijn geweest. Er zijn altijd banen waar het moeilijker is om te winnen,” verklaarde hij.

Vorig jaar moest Verstappen in Singapore genoegen nemen met de tweede plaats, ver achter winnaar Lando Norris en McLaren. Dit keer hoopt hij dichterbij te zitten. “Ik hoop dat we competitiever zijn. Vorig jaar waren we tweede, maar wel op flinke afstand. We moeten dus zeker proberen dichterbij te komen, al is het nu lastig in te schatten hoe sterk we hier precies zullen zijn.”