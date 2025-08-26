Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Nederland

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend weer verder. Op het circuit van Zandvoort wordt de Grand Prix van Nederland verreden, en het is de verwachting dat het een groot spektakel gaat worden. De fans moeten opletten, want het tijdschema ziet er anders uit dan tijdens andere Grands Prix in Europa.

Na een paar weken vakantie mogen de teams en de coureurs weer aan de bak. De tweede seizoenshelft begint direct met een groot spektakel, want de populaire race in Zandvoort staat op het programma. De race trekt altijd veel fans, en de organisatie ontvangt altijd complimenten voor de grote show rondom de sessies.

De fans die de sessies vanaf de bank moeten volgen, moeten wel opletten. De meeste sessies beginnen namelijk iets eerder dan tijdens andere raceweekenden op het Europese continent. Zo begint de tweede vrije training op 16:00, en gaat de kwalificatie op zaterdag een uurtje eerder van start dan normaal het geval is. De coureurs beginnen om 15:00 met de zeer belangrijke kwalificatie.

Starttijden Nederland:

Vrijdag 29 augustus:

Eerste vrije training: 12:30 - 13:30

Tweede vrije training: 16:00 - 17:00

Zaterdag 30 augustus:

Derde vrije training: 11:30 - 12:30

Kwalificatie: 15:00 - 16:00

Zondag 31 augustus:

Grand Prix van Nederland: 15:00

Waar is de Grand Prix van Nederland te zien?

Aangezien dit de Nederlandse Grand Prix is, kan men in Nederland iets makkelijker naar de sessies kijken. Waar in de afgelopen jaren de Grand Prix te zien was bij de NOS op NPO1, is dat nu niet het geval. Streamingdienst Viaplay heeft de uitzendrechten volledig in eigen handen, maar de race zal niet achter een betaalmuur verdwijnen.

Viaplay heeft namelijk besloten om de Dutch Grand Prix voor iedereen beschikbaar te maken. De race wordt dan ook uitgezonden op het openbare kanaal Viaplay TV. Wie niet zit te wachten op Nederlands commentaar, kan terecht bij het Duitse RTL. Deze zender zendt zowel de kwalificatie als de Grand Prix uit. Verder is het raceweekend ook te zien bij F1 TV Pro.