Zandvoort houdt de adem in: gaat regen Dutch Grand Prix bedreigen?
  • Gepubliceerd op 24 aug 2025 08:37
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat over een week weer verder met de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. De race op de baan aan de Noordzee is altijd één groot feest, maar mogelijk wordt het ook een waterballet. De eerste weermodellen zien er namelijk niet heel positief uit.

De Dutch Grand Prix is een favoriet onder de fans en de coureurs. De thuisrace van Max Verstappen was in de afgelopen jaren een enorm feestje, en de baan straft kleine foutjes altijd hard af. Een regenbuitje kan dan ook voor extra spektakel zorgen, en de kans is aanwezig dat het aankomend weekend flink gaat druppelen.

Regen in de lucht

Volgens de eerste weersvoorspellingen kan het namelijk een kletsnat raceweekend gaan worden. Aankomende vrijdag gaat het raceweekend van start met de eerste twee vrije trainingen, en het lijkt er sterk op dat het flink gaat regenen. De huidige weermodellen verwachten regen, al wordt het niet heel erg koud. Het wordt waarschijnlijk zo'n 20 graden Celsius.

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Volgens de huidige weermodellen gaat het ook op deze dag regenen, veel meer dan op de vrijdag. Dat zou dus betekenen dat het een natte kwalificatie gaat worden, en bij de FIA zullen ze alles goed in de gaten houden. In België grepen ze immers hard in toen het begon te regenen.

Komt er een natte race?

De vraag is of ze in Zandvoort weer gaan ingrijpen, want ook op de zondag wordt regen verwacht. Het wordt volgens de huidige weermodellen zo'n negentien graden Celsius, en de regen houdt aan. In de komende dagen kunnen de weersvoorspellingen nog gaan veranderen. Momenteel lijkt het er echter wel op dat de fans de paraplu's en de poncho's alvast klaar kunnen leggen. De teams houden de lucht ook in de gaten, want regen zorgt altijd voor chaos.

Reacties (6)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.141

    "en de kans is aanwezig dat het aankomend weekend flink gaat druppelen".

    Het circuit van Zandvoort en ik hadden 'n tweeling kunnen zijn......ik kan ook nog al eens flink druppelen.....maar bij mij is het de leeftijd.

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 10:25
    • schwantz34

      Posts: 40.696

      Gewoon je trots opzij zetten, en je goei-Ouw druppelende zakie ff in een luier hijsen...

      • + 0
      • 24 aug 2025 - 11:36
  • meister

    Posts: 4.052

    Regenkleding en laarzen aan dus, gezellig.

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 10:45
  • HarryLam

    Posts: 4.823

    Niet bedreigen, maar interessant maken.............

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 10:51
  • Sander

    Posts: 1.426

    Mocht het gaan regenen kunnen ze in ieder geval de full wets direct de kliko in mikken want die worden toch niet gebruikt.

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 10:53
  • Larry Perkins

    Posts: 59.335

    "Zandvoort houdt de adem in."

    't Is te hopen dat ze toch weer gaan ademen, anders gaat de GP sowieso niet door...

    • + 0
    • 24 aug 2025 - 11:14

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

