Zandvoort houdt de adem in: gaat regen Dutch Grand Prix bedreigen?

Het Formule 1-seizoen gaat over een week weer verder met de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. De race op de baan aan de Noordzee is altijd één groot feest, maar mogelijk wordt het ook een waterballet. De eerste weermodellen zien er namelijk niet heel positief uit.

De Dutch Grand Prix is een favoriet onder de fans en de coureurs. De thuisrace van Max Verstappen was in de afgelopen jaren een enorm feestje, en de baan straft kleine foutjes altijd hard af. Een regenbuitje kan dan ook voor extra spektakel zorgen, en de kans is aanwezig dat het aankomend weekend flink gaat druppelen.

Regen in de lucht

Volgens de eerste weersvoorspellingen kan het namelijk een kletsnat raceweekend gaan worden. Aankomende vrijdag gaat het raceweekend van start met de eerste twee vrije trainingen, en het lijkt er sterk op dat het flink gaat regenen. De huidige weermodellen verwachten regen, al wordt het niet heel erg koud. Het wordt waarschijnlijk zo'n 20 graden Celsius.

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Volgens de huidige weermodellen gaat het ook op deze dag regenen, veel meer dan op de vrijdag. Dat zou dus betekenen dat het een natte kwalificatie gaat worden, en bij de FIA zullen ze alles goed in de gaten houden. In België grepen ze immers hard in toen het begon te regenen.

Komt er een natte race?

De vraag is of ze in Zandvoort weer gaan ingrijpen, want ook op de zondag wordt regen verwacht. Het wordt volgens de huidige weermodellen zo'n negentien graden Celsius, en de regen houdt aan. In de komende dagen kunnen de weersvoorspellingen nog gaan veranderen. Momenteel lijkt het er echter wel op dat de fans de paraplu's en de poncho's alvast klaar kunnen leggen. De teams houden de lucht ook in de gaten, want regen zorgt altijd voor chaos.