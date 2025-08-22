user icon
Verstappen racet zelfs op vakantie: gewaagde inhaalactie met golfkarretje

Verstappen racet zelfs op vakantie: gewaagde inhaalactie met golfkarretje
  • Gepubliceerd op 22 aug 2025 14:09
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen geniet van zijn vakantie. De Nederlander blijft houden van het racen. Niet alleen op het circuit, maar ook op de golfbaan. De Nederlander haalde in met zijn golfkarretje. Kelly Piquet vond dat alleen wel eng. 

Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, achter beide McLaren-coureurs. De Nederlander komt maar liefst 97 punten te kort vergeleken met kampioenschapsleider Oscar Piastri

Genieten

De Formule 1-coureurs genieten nu nog volop van hun vakantie. Zo ook Max Verstappen. De Nederlander was op vakantie naar onder andere Italië. Daar was hij samen met zijn schoonfamilie en vrienden. In een filmpje op de Instagram van Formule E-coureur Antonio Felix da Costa was te zien hoe Max Verstappen ook kon racen met zijn golfkarretje. 

Verstappen maakte een gewaagde inhaalactie met zijn golfkarretje en Kelly Piquet had dat ook geweten. Ze gilde het uit toen Verstappen de inhaalactie maakte. De Nederlander blijft van racen houden. 

Prestaties

De prestaties van Max Verstappen vallen dit jaar tegen. De viervoudig wereldkampioen staat derde met ruime achterstand op de nummers een en twee. George Russell zit Max Verstappen achterna en die twee schelen maar vijftien punten van elkaar. Russell kende een consistente start van het kampioenschap, maar is ook wat afgezwakt naarmate het seizoen vorderde. 

Max Verstappen begon het seizoen niet verkeerd en stond na drie races tweede in het wereldkampioenschap, maar een punt verwijderd van Lando Norris. Toch wist Oscar Piastri zowel de Nederlander als Norris in te halen en de Australiër staat bovenaan in het wereldkampioenschap. Met het team van Red Bull loopt het ook nog steeds niet lekker. Yuki Tsunoda staat achttiende in het wereldkampioenschap en heeft al zeven races achter elkaar geen punten behaald. Red Bull staat vierde in het wereldkampioenschap. 

Post

De post van Antonio Felix da Costa is hieronder te bekijken. Op slide twee is de inhaalactie te zien. In de beschrijving van de post staat: "Zomer in goed gezelschap, met zijn ups en downs. Ik begrijp steeds meer de waarde van familie en vrienden! Fijne zomer allemaal!"

 

Reacties (2)

  • Tony

    Posts: 1.524

    FIA kijken jullie mee? Inhalen buiten de track limits. Drie strafpuntjes.

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 14:37
  • schwantz34

    Posts: 40.681

    Ook op de golfbaan laat Max er geen gras over groeien.

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 15:22

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

