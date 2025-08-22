Verstappen racet zelfs op vakantie: gewaagde inhaalactie met golfkarretje

Max Verstappen geniet van zijn vakantie. De Nederlander blijft houden van het racen. Niet alleen op het circuit, maar ook op de golfbaan. De Nederlander haalde in met zijn golfkarretje. Kelly Piquet vond dat alleen wel eng.

Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, achter beide McLaren-coureurs. De Nederlander komt maar liefst 97 punten te kort vergeleken met kampioenschapsleider Oscar Piastri.

Genieten

De Formule 1-coureurs genieten nu nog volop van hun vakantie. Zo ook Max Verstappen. De Nederlander was op vakantie naar onder andere Italië. Daar was hij samen met zijn schoonfamilie en vrienden. In een filmpje op de Instagram van Formule E-coureur Antonio Felix da Costa was te zien hoe Max Verstappen ook kon racen met zijn golfkarretje.

Verstappen maakte een gewaagde inhaalactie met zijn golfkarretje en Kelly Piquet had dat ook geweten. Ze gilde het uit toen Verstappen de inhaalactie maakte. De Nederlander blijft van racen houden.

Prestaties

De prestaties van Max Verstappen vallen dit jaar tegen. De viervoudig wereldkampioen staat derde met ruime achterstand op de nummers een en twee. George Russell zit Max Verstappen achterna en die twee schelen maar vijftien punten van elkaar. Russell kende een consistente start van het kampioenschap, maar is ook wat afgezwakt naarmate het seizoen vorderde.

Max Verstappen begon het seizoen niet verkeerd en stond na drie races tweede in het wereldkampioenschap, maar een punt verwijderd van Lando Norris. Toch wist Oscar Piastri zowel de Nederlander als Norris in te halen en de Australiër staat bovenaan in het wereldkampioenschap. Met het team van Red Bull loopt het ook nog steeds niet lekker. Yuki Tsunoda staat achttiende in het wereldkampioenschap en heeft al zeven races achter elkaar geen punten behaald. Red Bull staat vierde in het wereldkampioenschap.

Post

De post van Antonio Felix da Costa is hieronder te bekijken. Op slide twee is de inhaalactie te zien. In de beschrijving van de post staat: "Zomer in goed gezelschap, met zijn ups en downs. Ik begrijp steeds meer de waarde van familie en vrienden! Fijne zomer allemaal!"