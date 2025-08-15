user icon
FIA bevestigt: Formule 1-auto's worden slomer

FIA bevestigt: Formule 1-auto's worden slomer
  • Gepubliceerd op 15 aug 2025 13:22
  • comments 10
  • Door: Jesse Jansen

Komend seizoen start het nieuwe reglementenpakket. De nieuwe hybride aandrijving is de grootste verandering voor 2026. De veranderingen brengen grote twijfels bij de coureurs. De FIA heeft ook bevestigd dat de auto's langzamer worden dan eerst. 

Diverse coureurs hebben al simulatiewerk gedaan. Zij zeiden dat de batterij op de helft van het rechte stuk al leeg is. Daardoor moeten zij gas terugnemen in plaats van voluit racen. De FIA is ervan op de hoogte en is bezig om dit probleem op te lossen. 

'Er komen verbeteringen'

De FIA bevestigt dat er verbeteringen komen. Hoofd van de eenzittersafdeling van de FIA Nikolas Tombazis is in gesprek geweest met Auto Motor und Sport: "We hebben de problemen vanaf dag één onderkend en zijn ze sindsdien systematisch aan het oplossen", zegt hij. "Tussen nu en de start van het seizoen voeren we nog een aantal verbeteringen door om de energiestroom te stabiliseren. Het is de bedoeling dat de auto’s zich normaal blijven gedragen, ook op de rechte stukken."

De FIA houdt zich aan de cijfers. 400 kilowatt uit de verbrandingsmotor en 350 kilowatt uit de batterij. Deze cijfers gaan niet meer veranderd worden. Ondanks al deze lastige termen en nieuwe regeltjes wil Tombazis wel de essentie van de sport behouden: "Er is geen enkele intentie om van de Formule 1 een strategisch schaakspel te maken waarbij coureurs opzettelijk vertragen om energie op te slaan. Energiebeheer blijft belangrijk, maar de focus moet liggen op remmen, bochten nemen en accelereren."

Auto's zijn langzamer

Volgens coureurs worden de auto's langzamer, maar Tombazis zegt dat teams dat snel genoeg gaan bijwerken. Coureurs hebben het over een langzamere rondetijd van 1 tot 2,5 seconden. Het DRS-systeem verdwijnt, maar daar komt een nieuw systeem voor in de plaats: de boostknop. Deze gaat per race anders worden ingedeeld.

Toto Wolff is wel lovend over de veranderingen: "We raken eindelijk verlost van de ground-effect-auto’s die voor ons nooit echt werkten, en krijgen een volledig nieuwe motor. We richten al lang onze pijlen op dit project. Ik denk dat we een sterke tweede seizoenshelft tegemoet gaan, terwijl al het ontwikkelingswerk gericht is op de wagen van volgend jaar", aldus Wolff.

  • Cicero

    Posts: 1.512

    Snelheid is op zich relatief. Allemaal iets langzamer is nog altijd snel.

    Belangrijker is dat inhalen mogelijk is. Dat de auto's kort achter elkaar kunnen rijden. Dat de auto's compact genoeg zijn om dit ook op de iets smallere circuits te doen. En vol gas op de rechte stukken lijkt me ook wel handig ja..
    Als het een soort formule e wordt, dan gaat de lol er snel af. Dat is namelijk echt nauwelijks nog te volgen

    • + 1
    • 15 aug 2025 - 13:34
    • HarryLam

      Posts: 4.811

      Volgas rondes kun je vergeten, de elektrische energie wordt dan sneller opgebruikt als dat hij geoogst kan worden, dus gaat de verbrandingsmotor moeten bijspringen waardoor hij aanzienlijk langsamer wordt.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 16:52
  • Larry Perkins

    Posts: 59.159

    Dan gaan de races ook langer duren, het is dus belangrijk dat je jouw schoonfamilie inlicht dat ze langer moeten wegblijven!

    (of er worden minder rondes gereden natuurlijk, maar dat hoeft je schoonfamilie niet te weten)

    • + 5
    • 15 aug 2025 - 13:40
    • mario

      Posts: 13.983

      De races gaan langer duren...... JOH.... Op een race van 60 ronden is het maximaal 2,5 minuut....
      Je kunt je schoonfamilie ook simpelweg verbieden om aan je deur te komen...

      • + 2
      • 15 aug 2025 - 13:44
    • Larry Perkins

      Posts: 59.159

      joh

      • + 3
      • 15 aug 2025 - 14:20
    • mario

      Posts: 13.983

      johzeker.... Maar dan moet je het natuurlijk wel durven... 😎

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 15:41
    • skibeest

      Posts: 1.859

      Ga scheiden, ben je van je schoonfamilie af. Evenals je kapitaal en waardevolle spullen overigens.

      • + 2
      • 15 aug 2025 - 20:52
    • Snork

      Posts: 21.621

      Gewoon 220V op deurknop.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 23:45
  • Sambalbei

    Posts: 1.806

    Redbull bevestigd: Auto Verstappen wordt slomer

    • + 0
    • 15 aug 2025 - 16:31
  • Housmans

    Posts: 156

    "maar daar komt een nieuw systeem voor in de plaats: de boostknop."

    En Stroll mag zeker blauwe schildpadden afschieten...😒

    • + 0
    • 16 aug 2025 - 00:02

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

