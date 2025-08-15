FIA bevestigt: Formule 1-auto's worden slomer

Komend seizoen start het nieuwe reglementenpakket. De nieuwe hybride aandrijving is de grootste verandering voor 2026. De veranderingen brengen grote twijfels bij de coureurs. De FIA heeft ook bevestigd dat de auto's langzamer worden dan eerst.

Diverse coureurs hebben al simulatiewerk gedaan. Zij zeiden dat de batterij op de helft van het rechte stuk al leeg is. Daardoor moeten zij gas terugnemen in plaats van voluit racen. De FIA is ervan op de hoogte en is bezig om dit probleem op te lossen.

'Er komen verbeteringen'

De FIA bevestigt dat er verbeteringen komen. Hoofd van de eenzittersafdeling van de FIA Nikolas Tombazis is in gesprek geweest met Auto Motor und Sport: "We hebben de problemen vanaf dag één onderkend en zijn ze sindsdien systematisch aan het oplossen", zegt hij. "Tussen nu en de start van het seizoen voeren we nog een aantal verbeteringen door om de energiestroom te stabiliseren. Het is de bedoeling dat de auto’s zich normaal blijven gedragen, ook op de rechte stukken."

De FIA houdt zich aan de cijfers. 400 kilowatt uit de verbrandingsmotor en 350 kilowatt uit de batterij. Deze cijfers gaan niet meer veranderd worden. Ondanks al deze lastige termen en nieuwe regeltjes wil Tombazis wel de essentie van de sport behouden: "Er is geen enkele intentie om van de Formule 1 een strategisch schaakspel te maken waarbij coureurs opzettelijk vertragen om energie op te slaan. Energiebeheer blijft belangrijk, maar de focus moet liggen op remmen, bochten nemen en accelereren."

Auto's zijn langzamer

Volgens coureurs worden de auto's langzamer, maar Tombazis zegt dat teams dat snel genoeg gaan bijwerken. Coureurs hebben het over een langzamere rondetijd van 1 tot 2,5 seconden. Het DRS-systeem verdwijnt, maar daar komt een nieuw systeem voor in de plaats: de boostknop. Deze gaat per race anders worden ingedeeld.

Toto Wolff is wel lovend over de veranderingen: "We raken eindelijk verlost van de ground-effect-auto’s die voor ons nooit echt werkten, en krijgen een volledig nieuwe motor. We richten al lang onze pijlen op dit project. Ik denk dat we een sterke tweede seizoenshelft tegemoet gaan, terwijl al het ontwikkelingswerk gericht is op de wagen van volgend jaar", aldus Wolff.