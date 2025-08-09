Waarom de IndyCar geen zomerstop heeft

Waar Formule 1 halverwege het jaar een paar weken stilstaat en coureurs en teampersoneel vakantie vieren, dendert de IndyCar in 2025 gewoon door tot en met einde van het seizoen dat stopt na augustus. Geen lange pauze voor Rinus 'VeeKay' van Kalmthout en co., geen leegte in de kalender. Dit weekend wordt er gewoon weer geracet op het permanente circuit van Portland.

Momentum

Het is geen toevallige keuze, maar een weloverwogen strategie. "Wij willen het momentum vasthouden," zegt een woordvoerder van de organisatie. "In motorsport verlies je fans sneller dan je denkt als je te lang van het toneel verdwijnt." Het nieuwe uitzendrechtencontract met Fox Sports speelt daar een sleutelrol in. Voor het eerst worden alle 17 races en kwalificaties volledig uitgezonden op het netwerk en via de Fox-app. Een strak, ononderbroken seizoen vergroot de zichtbaarheid en houdt de kijkcijfers stabiel.

NFL

De kalender is bovendien zo opgebouwd dat IndyCar ruim vóór de start van het NFL-seizoen in september is afgerond. In de VS is American Football een kijkcijferkanon dat zelfs grote sportcompetities naar de zijlijn drukt. Door de races te concentreren in het voorjaar en de zomer, voorkomt de serie dat het overschaduwd wordt.

Hard doorwerken

Voor de teams betekent dit een intensief schema. De rustmomenten zijn kort, vaak niet meer dan een week, en soms alleen bedoeld voor reizen of testen. Toch klinkt er weinig gemor in de paddock. "Het is zwaar," erkent een engineer van een topteam, "maar de continuïteit maakt ons sterker. Je blijft in de flow, zowel technisch als mentaal."

Sportcultuur

Er is ook een bredere marketinggedachte. Een zomerstop kan in Europa werken, waar fans trouw terugkeren. In de Amerikaanse sportcultuur is de strijd om aandacht genadeloos. IndyCar wil voorkomen dat de kijker in die tussenperiode overschakelt naar een andere sport en niet meer terugkomt. Het resultaat: een seizoen dat aan één stuk door raast, van de openingsronde tot de finale, zonder adempauze.