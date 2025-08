FIA voegt nieuwe opstapklasse toe aan Formule 1-piramide

De FIA heeft de Formula Regional Europa by Alpine officieel toegevoegd aan de F1-ladder tussen de Formule 3 en Formule 4. Het is in samenwerking met ACI omgedoopt tot het FIA Formula Regional European Championship, een geheel nieuw, door de FIA ondersteund formulekampioenschap dat in 2026 van start zal gaan.

Dit vormt een essentiële volgende stap in de gestructureerde talentontwikkelingsroute van de FIA. Met de introductie van een nieuwe wagen in 2026, de tweede generatie, komt er een belangrijke evolutie in het junior single-seater landschap om het Formula Regional-niveau in Europa opnieuw vorm te geven. Dit initiatief sluit volledig aan bij de missie van de FIA om een duidelijke, toegankelijke en effectieve route te bieden voor jonge coureurs.

Talent meer kans

Het kampioenschap zal worden georganiseerd met de volledige steun van de FIA en in samenwerking met ACI, de Italiaanse ASN, die eerder samenwerkte met Alpine aan het Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA). Deze samenwerking heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de groei van de serie de afgelopen jaren. Het zal zorgen voor een solide sportieve en duurzame basis. Beide partijen hebben de belangrijkste voorwaarden vastgelegd. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is verheugd met deze ontwikkelingen : "Dit project zal een sterker, beter ondersteund klimaat creëren voor jonge coureurs. Met de volledige steun van de FIA-regio’s en een visie van duidelijke doorgroei, zetten we een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van de junior single-seater piramide. Toegankelijkheid, internationale geloofwaardigheid en kostenefficiëntie staan centraal in dit initiatief."

Toekomstige F1-coureurs

Sinds de start in 2019 onder leiding van ACI en Alpine, heeft het kampioenschap, gecertificeerd door de FIA, zich ontwikkeld tot een van de meest competitieve en internationale single-seater platforms binnen de wereldwijde ontwikkelingsstructuur van de FIA. In de afgelopen seizoenen hebben meer dan 160 coureurs uit 44 verschillende landen en 22 teams deelgenomen aan de serie. De categorie is uitgegroeid tot een bewezen opstap in de FIA single-seater piramide, met bekende oud-deelnemers zoals Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto en Franco Colapinto.

Nieuwe bolides

Het nieuwe kampioenschap zal gebruikmaken van het Gen2 Formula Regional chassis en een nieuwe bandenspecificatie van Pirelli. Dit zal de Formula Regional-categorie moderniseren en zijn positie als internationale maatstaf in talentontwikkeling versterken. De overgang van FRECA in 2025 naar het nieuwe FIA-ondersteunde format in 2026 betekent een volledige herziening van het technische en sportieve pakket. Het zal een platform creëren dat beter aansluit bij het opad die talenten doorlopen. De andere Formula Regional-kampioenschappen, gecertificeerd door de FIA in Amerika en Japan, evenals de door de FIA gecertificeerde Trophies in het Midden-Oosten en Oceanië, blijven belangrijke opstapklassen voor getalenteerde coureurs uit die regio’s. Elk van deze klassen zal zijn eigen pad volgen richting de tweede generatie wagens. Ze blijven een kostenefficiënte route voor talentvolle rijders wereldwijd om de overstap naar volledig FIA-georganiseerde competities te maken.