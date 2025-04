De Formule 1 heeft momenteel 10 teams, waarvan alles van a naar b verplaatst moet worden. Na elke race, een race tegen de klok, om zo alles op tijd bij de volgende race te krijgen.



Europese races kunnen met de vrachtwagen gereden worden, al is dat niet voldoende. Belangrijk materiaal en materiaal met een hoge fiscale waarde, worden gevlogen. Dit omdat het risico te groot is om deze spullen per vrachtwagen te verschepen. Tijdens de intercontinentale races wordt er gebruik gemaakt van meerdere modaliteiten: zee- en luchtvracht.

Hoe krijgt Red Bull Racing haar spullen overal, zonder problemen. Dat zie je onder in de video.