Sky Sports negeert oproep fans en behoudt controversiële analist

De Britse zender Sky Sports heeft bekendgemaakt wie dit jaar de gezichten zijn van hun Formule 1-uitzendingen. Ze hebben weinig veranderingen doorgevoerd, en de meeste bekende namen blijven aanwezig. Opvallend is wel dat de fel bekritiseerde Danica Patrick gewoon weer onderdeel uitmaakt van het analistenteam.

Sky Sports zendt de Formule 1 uit in het Verenigd Koninkrijk, maar hun verslaggeving is in veel meer landen te zien. Veel landen maken gebruik van hun commentaar, en ook op F1 TV kan er naar Sky-commentaar worden geluisterd. Ze hebben dus veel invloed, en ze beschikken over een soort sterrenteam voor hun uitzendingen. Voor dit jaar hebben ze een verandering doorgevoerd, maar verder zijn er weinig nieuwe zaken.

Meer over Sky Sports Sky Sports-analist onder vuur: fans eisen ontslag

Het was immers al bekend dat Damon Hill ging vertrekken bij Sky Sports. De oud-coureur wordt dit jaar als analist vervangen door Jamie Chadwick. Naast de Britse coureur zullen ook Jenson Button, Nico Rosberg, Jacques Villeneuve, Naomi Schiff, Bernie Collins, Anthony Davidson en Karun Chandhok weer voor analyses gaan zorgen. Ook de fel bekritiseerde Danica Patrick is weer terug. Martin Brundle en David Croft zullen weer plaatsnemen in het commentaarhokje, maar Croft zal tijdens een paar races wel worden vervangen door Harry Benjamin.

Fanatiek Trump-supporter

De aanwezigheid van Patrick is opvallend. De voormalig IndyCar-coureur lag namelijk flink onder vuur bij kijkers van Sky Sports. Dit komt niet zozeer door haar analyses, maar vooral door haar politieke uitspraken. De Amerikaanse oud-coureur is namelijk een fanatieke aanhanger van president Donald Trump. Ze was vorig jaar aanwezig bij een aantal verkiezingsrally's, en op X deelt ze vrijwel dagelijks haar lof voor Trump. Vorige maand waren fans het zat, en werd er een petitie geopend tegen Patrick. Fans vroegen aan Sky Sports om geen gebruik meer te maken van haar diensten, maar die oproep blijkt nu dus tegen dove mansoren gericht te zijn. Het is nog niet duidelijk bij welke races ze aanwezig zal zijn.