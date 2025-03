Populaire F2-coureur kondigt plots afscheid aan

Een opmerkelijk bericht vanuit de Formule 2-wereld. Een populaire coureur heeft namelijk bekendgemaakt dat hij voorlopig stopt met racen. Het gaat om Christian Mansell, zijn team Rodin Motorsport moet vlak voor de start van het seizoen op zoek gaan naar een oplossing.

Mansell wordt gezien als een veelbelovend coureur. De Nieuw-Zeelander zette in de afgelopen jaren grote stappen, en hij groeide uit tot een publiekslieveling. Hij was eerlijk over zichzelf op sociale media, en stond hierdoor dicht bij de fans. Hij reed vorig jaar zijn tweede volledige seizoen in de Formule 3, en dat ging niet slecht. Mansell werd namens het team van ART vijfde, en hij verdiende promotie naar de Formule 2.

Persoonlijke redenen

Hij maakte vorig jaar na het Formule 3-seizoen direct promotie naar de Formule 2. Namens het team van Trident maakte hij het seizoen af, en wist hij tien punten te scoren. Dit jaar zou hij voor het team van Rodin Motorsport gaan rijden in de Formule 2, en hij leek veel zin te hebben in het nieuwe seizoen. Vanochtend deelde hij echter een kort bericht op sociale media: "Hallo allemaal, ik wil laten weten dat ik vanwege persoonlijke redenen heb besloten om voor een tijdje afstand te doen van het racen. Ik houd jullie op de hoogte van mijn toekomstplannen."

Rodin moet oplossing zoeken

Het team van Rodin kwam daarna met een bevestiging van het nieuws. In een kort statement lieten ze weten dat ze snel met een update gaan komen. Wat de reden van dit besluit van Mansell is, is niet bekend. Hij is altijd eerlijk over zijn persoonlijke omstandigheden, zo heeft hij bijvoorbeeld diabetes type 1. Bij het team van Rodin zou Mansell dit jaar een rijdersduo gaan vormen met Alex Dunne. Het nieuwe Formule 2-seizoen gaat over anderhalve week van start in Australië, en voor die tijd moet Rodin een vervanger aanwijzen. Het is niet duidelijk wie ze op het oog hebben.