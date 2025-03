FIA verbiedt slimme trucjes met nieuwe regelwijziging

Vlak voor de start van het nieuwe seizoen heeft autosportfederatie FIA een aantal regelwijzigingen doorgevoerd. Ze hebben een aantal mazen in de wet gedicht, wat voor een eerlijker speelveld moet zorgen. Dit heeft vooral impact op de opwarmronde voor de race.

Het is een bekend beeld. Zodra de starttijd ingaat, rijden de auto's weg van de grid om hun banden op te warmen. Als een soort lange slang trekken de auto's over de baan, terwijl het teampersoneel zich uit de voeten maakt op de grid. Soms is het zo dat niet alle auto's deelnemen aan de opwarmronde. Coureurs die vanuit de pitlane moeten starten staan dan aan het einde van de pits te wachten totdat de wedstrijd van start gaat.

Daar komt vanaf dit jaar een einde aan, want de FIA heeft artikel 43.8 van het sportieve reglement aangepast. Daar staat nu dat alle auto's die vanuit de pitstraat starten en daartoe in staat zijn, de pitstraat moeten verlaten en moeten deelnemen aan de opwarmronde. Dat betekent dus dat ze niet wat langer kunnen wachten voordat ze hun wagens aan het einde van de pits parkeren.

Plekken winnen

De FIA heeft deze regels niet zomaar aangepast. Volgens Motorsport.com hebben ze dat gedaan om een aantal mazen in de wet te dichten. Onder de vorige regels was het namelijk zo coureurs die vanuit de pitstraat startten konden deelnemen aan een extra opwarmronde achter de Safety Car als ze dat wilden, maar in het geval van meerdere pitlanestarters konden ze ervoor kiezen te blijven staan. Dit leverden ze dan een aantal plaatsjes winst op als de andere auto's terugkeerden in de pits voor de start.

Nog meer trucjes

Verder was het zo dat auto's die startten in de pitstraat bij een afgebroken start en extra opwarmronde automatisch brandstof konden besparen. Daarnaast was het zo dat in het geval van een natte race die achter de Safety Car werd gestart, de coureurs vanuit de pitstraat startten in theorie konden wachten tot de omstandigheden beter werden, om dan op intermediates aan de race te beginnen. Dit zorgde voor een oneerlijk voordeel, en met de regelwijzigingen van de FIA zijn deze trucjes verleden tijd.