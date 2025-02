Aston Martin goes James Bond: Alonso en Stroll op missie met AMR25

Aston Martin heeft in hun thuisland het doek getrokken van de nieuwe bolide. Het team van Lawrence Stroll onthulde tijdens de show in de O2 Arena de nieuwe livery. Vanzelfsprekend koos het merk voor een presentatie in de stijl van hun grote icoon: James Bond.

Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso waren in een video te zien als een soort geheim agenten. In pak joegen ze over de rivier Thames in Londen. Het was de manier voor Aston Martin om hun nieuwe wagen aan de wereld te tonen. Met helm en racepak kwamen de twee coureurs vervolgens de arena in gelopen om het doek te kunnen trekken van hun nieuwe wagen.

Newey

Aston Martin heeft een rijke geschiedenis in de Formule 1, maar ze wisten nog nooit echt de wereldtitel te winnen. In 2023 streed Alonso leuk mee, en dat leverde hem een grote hoeveelheid podiumplaatsen op. Bij Aston Martin zijn de ambities heel hoog. Met het geld van de Saoedische sponsor Aramco, de aankomende steun van Honda en de komst van Formule 1-genie Adrian Newey moeten ze dit jaar gaan schitteren.

British Racing Green

Tijdens de wintermaanden is er het één en ander veranderd bij Aston Martin. Teambaas Mike Krack werd naar de zijlijn gedirigeerd, en CEO Andy Cowell werd de nieuwe teambaas. Onder aanvoering van de zangeres Tems werd vandaag de wagen gepresenteerd. Ze gaven een sfeer van een James Bond-film, de fictieve geheim agent is immers ook onderdeel van de geschiedenis van de wagen. De AMR25 is weer British Racing Green, al zijn de sidepods van de nieuwe wagen wel zwart. Het is een opvallende trendbreuk met de voorgaande jaren, maar een beetje minder verf scheelt wel gewicht. In de strijd om seconden kan dat zeer behulpzaam zijn. Het moet een goed jaren worden, Aston Martin wil schitteren en strijden om het goud.